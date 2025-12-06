La astróloga Mhoni Vidente reveló las predicciones y números de la suerte para cada signo zodiacal durante diciembre, un mes cargado de cierres, oportunidades, regalos inesperados y energía espiritual.

De acuerdo con las predicciones de la astróloga, este mes será ideal para cerrar ciclos, atraer abundancia y prepararse para un 2026 lleno de nuevas oportunidades.



Aquí te compartimos los números de la suerte de cada signo, además de una síntesis de la vibración general que los acompañará.

Aries

Números de la suerte: 22, 29 y 66

El Sol te ilumina con doble suerte rápida y siete golpes de fortuna. Habrá viajes, ingresos extra y nuevos proyectos rumbo al 2026. El mes pide cerrar ciclos, renovar energía y apostar por cambios de imagen.

Tauro

Números de la suerte: 05, 37 y 48

El As de Oros anuncia abundancia, estabilidad y la posibilidad de emprender. Evita gastos excesivos y cuida tu energía ante envidias. Gran momento para trámites, viajes y crecimiento laboral.

Géminis

Números de la suerte: 01, 16 y 18

Mes de plenitud y cierre de ciclos. Tu magnetismo atraerá trabajo, amor y oportunidades. La intuición será tu guía y un viaje especial te renovará.

Cáncer

Números de la suerte: 11, 19 y 30

El Ermitaño brinda claridad emocional y decisiones firmes. Dos viajes, regalos y estabilidad rodean tu mes. Atiende temas digestivos y renueva energías en el hogar.

Leo

Números de la suerte: 07, 14 y 33

El Emperador te impulsa al liderazgo: ascensos, proyectos y reconocimientos. Cuida la espalda y evita compartir planes antes de tiempo.

Virgo

Números de la suerte: 06, 08 y 20

El Mago te regala uno de tus meses más afortunados. Cambios laborales, viajes y trámites importantes fluirán. Tu mente necesita descanso: evita el estrés y las traiciones.

Libra

Números de la suerte: 17, 21 y 40

La carta del Juicio marca cierres, resoluciones y estabilidad amorosa. Mes ideal para cambios de imagen, compras y nuevos proyectos profesionales.

Escorpión

Números de la suerte: 02, 13 y 27

Suerte en juegos de azar y posibilidad de un premio importante. Atención a traiciones laborales y temas de garganta. Llega una propuesta laboral valiosa.

Sagitario

Números de la suerte: 12, 23 y 61

La Torre trae doble suerte, celebraciones y viajes. Cuidado con excesos. Se abrirán puertas laborales y oportunidades de negocio.

Capricornio

Números de la suerte: 03, 09 y 30

Doble suerte rápida y recuperación económica. Tiempo ideal para negocios y ahorro. No compartas tus planes y evita relaciones que resten energía.

Acuario

Números de la suerte: 15, 38 y 50

La Rueda de la Fortuna activa ventas, éxito y dinero rápido. Resuelve asuntos pendientes y cuida la ansiedad. Tu sonrisa será clave este mes.

Piscis

Números de la suerte: 10, 31 y 66

El Carruaje anuncia avance, resoluciones y movimientos importantes antes de fin de año. Cuida tu salud interna y acepta nuevas ofertas laborales para 2026.