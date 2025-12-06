Nana Calistar: Horóscopos para HOY 6 de diciembre de 2025

Aries

Almas impulsivas y de palabra rápida: sientes una nostalgia persistente por una amistad que quedó pendiente. Si surge la necesidad, acércate con madurez y sin actitudes inmaduras; pedir perdón es un acto de valentía. Evita caer en provocaciones que solo buscan desestabilizarte: tienes suficiente luz como para no rebajarte a conflictos innecesarios.

Este mes trae un aire de renovación; un cambio de apariencia podría ayudarte a soltar energías estancadas. Si tienes pareja, se acerca una noche intensa y liberadora, pero también emociones que, mal gestionadas, pueden derivar en discusiones absurdas. Mide tus palabras: puedes herir con facilidad. La vida te presentará una prueba que te obligará a mirarte con honestidad. No mendigues afecto; valora tu dignidad.

Tauro

Si te enamoraras tan fácil como te alteras cuando te contradicen, estarías en otra situación. Aparece un amor nuevo, ligero y sin raíces profundas: disfrútalo sin expectativas. Habrá salidas, celebraciones y calidez humana, pero mantente alerta ante la envidia de terceros. Es momento de trabajar tus inseguridades: celos, sufrimiento anticipado y pensamientos dramatizados solo desgastan.

Si la confianza falta en tu relación, retírate con dignidad. En lo económico, un proyecto que vienes cocinando puede concretarse y darte alivio. En días próximos descubrirás la verdadera cara de personas que creías cercanas; duele, pero libera. Enfoca tu energía en tu bienestar y en tus finanzas, no en ilusiones pasajeras.

Géminis

Con dos facetas siempre activas, el trabajo se intensifica: compromisos, rumores laborales, responsabilidades familiares y gastos imprevistos. Puedes con todo, pero necesitas organizarte. Suelta el pasado tóxico que sigues visitando mentalmente; ya no pertenece a tu presente. Tu cuerpo pide descanso: mejora el sueño o podrías experimentar dolores de cabeza e irritabilidad. Evita retomar relaciones pasadas; repetir viejos patrones solo te hace daño.

Algunos amigos que drenan tu energía requieren que pongas límites: no seas el contenedor emocional de nadie. Prioriza decisiones sobre las que sí tienes control; muchas de tus dificultades provienen de enredos propios. Sé prudente con personas desconocidas.

Cáncer

Tu sensibilidad es hermosa, pero no cambies un amor real por una ilusión pasajera que pronto te provocará confusión. Alguien distante que escribe bonito puede alimentar tu ego; no arriesgues lo sólido por un brillo momentáneo. Tu sinceridad a veces suena cortante: modera la expresión para evitar malentendidos. Si acabó una relación, este es un buen momento para renacer sin resentimientos.

Con tu pareja, la comunicación es fundamental: habla lo que sientes, no supongas. Llega dinero de buena fuente: ventas, negocios o suerte ocasional; muévete, no te quedes quieto: el trabajo requiere iniciativa. Si estás en ventas, tienes potencial; hazte visible y toca puertas.

Leo

Deja de cargar con responsabilidades que no te corresponden. Se anuncian mejoras económicas prometedoras y negocios que llevas pensando pueden crecer si pasas a la acción. Si alguien no quiere estar en tu vida, permite que se vaya; no demandes permanencias.

Ten cuidado con pérdidas materiales o malentendidos familiares que te sorprenderán; evita caer en provocaciones porque hay personas buscando conflictos. Rodéate de quienes te respetan y no permitas manipulaciones. En el amor, la suerte te sonríe, pero si mantienes la actitud defensiva y el miedo, te será difícil concretar algo estable. Aprende a soltar el temor para recibir lo que merece tu corazón.

Virgo

Respira y trabaja la paciencia: el rencor te pesa. Aprende a perdonar sin volver a confiar en quien ya te traicionó. Aparecen dos personas interesadas, pero cuida las intenciones de quienes solo buscan experimentar; no te entregues por impulso. Un familiar puede presentar un malestar menor que requerirá tu presencia.

Posible viaje que te beneficiará y una noticia o llamada que mejorará tu ánimo. En lo económico recibes un ingreso extra que soluciona apuros, pero cambia tu actitud: si sigues en negativo, incluso lo bueno te parecerá insuficiente. Si tienes pareja, combate la monotonía con gestos y sorpresas; renueva la relación para evitar la distancia.

Libra

Reflexiona antes de actuar: diciembre trae pruebas que pueden llevarte a cometer errores por precipitación . Se vislumbran compromisos o acuerdos importantes; dale tiempo para que maduren. Si te sientes frustrado por sueños pendientes, quizás lo que te falta es determinación para ejecutarlos. Deja de esperar milagros y asume responsabilidad: recuperarás autoestima cuidando tu salud y hábitos.

Noticias y contacto de familiares lejanos llegan pronto. Evita crear enemigos: asuntos pendientes del pasado hoy cobran factura. En el amor, ten cuidado con relaciones frágiles; valora lo que es real.

Escorpión

Si das sin medida, no te sorprendas cuando te falten recursos; sin embargo, la vida te devolverá en abundancia lo que has ofrecido. Este mes trae dos noticias significativas que revitalizarán tu espíritu. En el amor, sé honesto: las pequeñas omisiones o mentiras “piadosas” terminan dañando.

Cambios en tus metas y sueños te harán distinguir lo real de lo idealizado; agradece lo vivido y sigue avanzando. Tus emociones oscilarán: días radiantes y otros más introspectivos. Suelta el control, enfrenta miedos y date permiso de ser feliz de nuevo. Este cierre de mes puede ser transformador.

Sagitario

Cuida tu alimentación y hábitos: podrías ganar peso si no prestas atención. Se aproxima un encuentro amoroso especial: disfrútalo sin culpas y sin dar explicaciones a terceros. Deja atrás lo que no funcionó; cada experiencia fue aprendizaje.

Un rumor sobre amistades te llegará y también la posibilidad de un embarazo cercano en tu círculo; mantén la calma. Este es un tiempo para cambiar la forma en que enfrentas la vida: cometes errores, pero se acerca un periodo de claridad. No temas buscar nuevas oportunidades laborales; hay crecimiento si te mueves. Evita involucrarte en chismes y no conviertas relaciones efímeras en algo más.

Capricornio

Aunque parezcas fuerte, sientes en silencio las emociones. En el amor habrá cambios importantes: no te adelantes ni te dramatices; permite que las cosas fluyan. No te dejes manipular; toma decisiones propias. Enfrentarás una situación difícil que te enseñará lecciones valiosas: aprende del golpe y evita repetir patrones.

Evita hablar impulsivamente sobre tu familia para no causar daño. En lo económico hay movimientos favorables que te alivian, aunque también surgirán gastos fuertes que exigirán ahorro. No malgastes solo por el ambiente festivo: este mes invita a la reflexión.

Acuario

No te confundas con tus propios sentimientos: una persona intensa puede desestabilizarte y hacerte dudar. No ofrezcas confianza ni favores a quienes te critican a tus espaldas; corta esas relaciones. Si tienes pareja, dale la oportunidad de mostrarse: quizás tiene cualidades que no has visto. Deja de esperar milagros de los demás y reconecta contigo y con tus verdaderos deseos.

En los próximos días habrá movimientos importantes: gente nueva, amistades renovadas y oportunidades. Llegarán visitas inesperadas y también la posibilidad de una compra significativa. Mantén los pies en la tierra y trabaja lo que haga falta para avanzar.

Piscis

Si tu pareja se muestra distante, el problema puede ser la rutina. Necesitan oxigenar la relación: cambiar de aires, hábitos y perspectivas para recuperar la chispa. Si viven juntos, renueven rutinas y compartan nuevas experiencias.

Este fin de semana puedes sentirte muy expresivo y confrontar a quienes te han hecho daño; hablarás con contundencia cuando sea necesario. Para dejar atrás tristeza y depresión, comienza por alejarte de personas que te drenan. Tu paz es prioritaria; protégela. Quien te consume energía no merece tu atención.

Con información de Nana Calistar.

EE