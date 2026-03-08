Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 9 al 15 de marzo

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus horóscopos de la semana del 9 al 15 de marzo, un periodo marcado por movimientos importantes en el cielo como Mercurio retrógrado, la fase menguante de la Luna y el impulso de Júpiter retomando su camino directo.

De acuerdo con sus recomendaciones astrológicas, estos días invitan a reflexionar, analizar decisiones y prepararse para nuevos comienzos en diferentes áreas de la vida.

Aries

Esta semana será importante para mantenerte centrado en tus sueños, deseos y anhelos. Las energías que dejó el eclipse del 17 de febrero te entregaron oportunidades y herramientas que ahora depende de ti aprovechar. Además, con Neptuno entrando en Aries —donde permanecerá durante varios años— y con Saturno acercándose a este signo, la fuerza del elemento fuego se intensifica y favorece tus iniciativas a largo plazo.

Aunque sientes el impulso de iniciar cosas nuevas, lo ideal en estos días es observar, analizar y planificar. Mercurio continúa retrógrado hasta el 20 de marzo y la Luna se encuentra en fase menguante, por lo que conviene avanzar con calma. La próxima semana, con la Luna Nueva, será el momento ideal para ejecutar proyectos.

Durante estos días podrías recibir la respuesta a un trámite importante relacionado con tu economía, patrimonio o vida profesional. En el terreno sentimental también se vislumbran movimientos positivos: entre el 9 y el 10 de marzo podría presentarse una oportunidad especial en el amor o incluso una formalización de relación para quienes ya tienen pareja.

Tauro

La energía que rodea a Tauro habla de buena fortuna, abundancia y prosperidad tanto en el plano material como espiritual. Lo que estás viviendo actualmente no es casualidad, sino el resultado directo de lo que has sembrado a lo largo del tiempo con tu forma de pensar, sentir y actuar.

El reciente eclipse en Virgo, un signo de tierra como el tuyo, continúa generando aspectos favorables que impulsan oportunidades, cambios y nuevas posibilidades en diferentes áreas de tu vida. Es probable que sientas el deseo de buscar algo distinto o de iniciar una etapa diferente, y esta semana puede presentarse la oportunidad para hacerlo.

Sin embargo, algunos trámites o procesos podrían avanzar más lento de lo esperado debido a Mercurio retrógrado. Aun así, el 11 de marzo se perfila como un día especialmente poderoso para decretos, visualizaciones e intenciones. También se anuncia la llegada de un ingreso, una venta importante o una oportunidad laboral que podría brindarte la estabilidad económica que estabas buscando.

Géminis

La intuición será tu mejor aliada durante estos días. Los sueños, las señales y las percepciones estarán especialmente claros, por lo que conviene prestar atención a cada mensaje que llegue a través de tu intuición o de situaciones aparentemente casuales.

Tus guías y protectores espirituales estarán ayudándote a identificar quién puede apoyarte en trámites, acuerdos o decisiones importantes. Si necesitas pedir ayuda o consejo, sabrás con claridad a quién acudir.

En el ámbito familiar también se vislumbran cambios positivos dentro del hogar que traerán mayor tranquilidad y armonía. Este periodo marca además el cierre de algunos ciclos y el inicio de otros nuevos, especialmente ahora que ciertas energías planetarias cambian de signo. La recomendación es actuar con discreción: no es necesario contar todos tus planes. Deja que los resultados hablen por sí mismos. También es un buen momento para analizar o planificar viajes, ya que podrías encontrar opciones favorables.

Cáncer

Para Cáncer se abre una semana llena de armonía emocional, serenidad y conexión espiritual. Te sentirás especialmente consciente de tu presente y de las señales que te rodean, lo que fortalecerá tu intuición y tu confianza en el camino que estás recorriendo.

Los movimientos planetarios favorecen no solo tus proyectos personales, sino también el bienestar de tus seres queridos. En el hogar podrían surgir cambios en la organización o decisiones relacionadas con compras, ventas o ajustes que permitirán crear un espacio más cómodo y funcional.

Estas transformaciones buscan darte mayor libertad de acción y más tiempo para ti mismo. Al liberar espacio y reorganizar prioridades, podrás aumentar tu productividad en diferentes áreas, especialmente en lo personal, lo familiar y lo laboral.

Leo

La energía del fuego comienza a favorecerte con mayor intensidad. Influencias planetarias positivas abren caminos en distintas áreas de tu vida, particularmente en lo económico y profesional.

Las puertas que antes parecían entreabiertas ahora comienzan a abrirse por completo. Sin embargo, la recomendación es actuar con discreción y no comentar demasiado tus planes, negociaciones o proyectos. En ocasiones la energía de la envidia puede interferir cuando se comparten metas antes de tiempo.

Tu magnetismo personal estará muy fuerte en estos días. El carisma, la atracción y la seguridad que proyectas pueden ayudarte a avanzar en proyectos importantes. Si aprovechas bien esta energía, podrías dar pasos significativos hacia metas que has estado esperando concretar desde hace tiempo.

Virgo

Virgo entra en una etapa de mayor calma interior y claridad mental. Esa sensación de estar centrado y en equilibrio será clave para tomar decisiones acertadas durante la semana.

Es recomendable alejarte de chismes, comentarios negativos o personas que constantemente se enfocan en problemas. Tu sensibilidad hace que absorbas con facilidad la energía de quienes te rodean, por lo que conviene cuidar tu entorno.

Buenas noticias podrían llegar en relación con proyectos, negociaciones, relaciones públicas o actividades vinculadas con el arte, la belleza o la exposición pública. También existe la posibilidad de recibir una propuesta que genere cambios positivos en tu economía o en tu estatus profesional.

Recuerda que siempre hay personas observando tu trabajo y tu talento. Esa atención podría convertirse en una oportunidad importante que traiga mayor libertad de acción y crecimiento en tu carrera.

Libra

Para Libra se abren múltiples oportunidades. Es como si tuvieras un llavero lleno de llaves capaces de abrir distintas puertas que están frente a ti. Lo importante será quitarte cualquier venda de los ojos y ver las situaciones con claridad.

Tu nobleza, tu capacidad de trabajo y tu compromiso siguen siendo tus mayores fortalezas. Sin embargo, esta etapa también te invita a aprender a decir que no y a poner límites cuando sea necesario. Al hacerlo, ganarás mayor libertad de acción y podrás enfocar mejor tu energía en lo que realmente importa.

Durante esta semana podrías analizar documentos, contratos o acuerdos relacionados con tu economía o con proyectos en conjunto con otras personas. También se vislumbran cambios dentro del hogar, ya sea por compras, remodelaciones o decisiones familiares. Después del 10 de marzo podrían llegar noticias positivas en el ámbito profesional, acompañadas de mayor estabilidad económica.

Escorpión

Escorpión atraviesa un momento de armonía emocional y de profunda conexión con la vida. Te sentirás más relajado, sereno y con una actitud positiva frente a lo que ocurre a tu alrededor.

La clave en estos días será no engancharte con comentarios negativos o con personas que intenten sacarte de tu centro. Tu sensibilidad es grande, pero también lo es tu capacidad de transformar situaciones difíciles en oportunidades.

Los movimientos planetarios están generando cambios importantes que te permitirán avanzar hacia sueños y metas que habías estado esperando. Esta semana puede ser solo el inicio de una serie de transformaciones positivas en tu vida personal, económica y laboral.

Sagitario

Sagitario entra en una etapa que invita a pensar menos y actuar más. Es momento de liberarte de ataduras y seguir corriendo detrás de tus sueños con la energía y optimismo que te caracterizan.

La agenda estará bastante movida con reuniones, llamadas, eventos y nuevas conexiones. Estas interacciones pueden traer propuestas interesantes que se sumarán a proyectos que ya tienes en marcha.

También se vislumbra un reencuentro sentimental o el inicio de una relación que podría brindarte paz y estabilidad emocional. Además, será una semana ideal para reencontrarte contigo mismo y confirmar que el camino que has recorrido te ha dejado grandes aprendizajes.

Capricornio

Para Capricornio llegan ofrecimientos importantes que podrían aparecer a través de llamadas, mensajes o correos electrónicos. La recomendación es mantenerse muy atento a cualquier comunicación, ya que podría tratarse de información valiosa para tu futuro profesional.

Se vislumbra una oportunidad laboral o económica que traerá cambios positivos en tus ingresos y mayor tranquilidad en el plano financiero. Es algo que estabas esperando y que llega como resultado del esfuerzo que has realizado.

En el ámbito familiar también se observan noticias positivas, celebraciones o reconocimientos para alguien cercano. Incluso podría darse el reencuentro con una amistad del pasado con la que se retoman proyectos o planes en conjunto.

Acuario

Acuario vive un momento de gran energía y movimiento. Con la presencia de planetas importantes influyendo en tu signo, el llamado es a mantener el enfoque y seguir avanzando en tus metas.

Será importante identificar qué personas realmente aportan a tu vida y cuáles pueden estar drenando tu energía. Tu generosidad es grande, pero no todos merecen el mismo nivel de confianza.

Durante esta semana podrían llegar varias propuestas relacionadas con proyectos que deseas realizar. También se marcan viajes o contactos con personas que viven en otros lugares. Una llamada importante relacionada con tu trabajo podría traer noticias que cambien el rumbo de algunos planes.

Piscis

Piscis experimenta ajustes en temas relacionados con compras, negociaciones o asociaciones. Algunas decisiones que parecían firmes podrían modificarse, algo que suele ocurrir cuando varios planetas están retrógrados.

Con Júpiter retomando su movimiento directo a partir del 10 de marzo, comenzarás a sentir mayor claridad sobre lo que realmente deseas. Tu intuición seguirá siendo tu mejor guía, especialmente cuando se trate de elegir caminos o tomar decisiones importantes.

Los cambios que comiencen a definirse a partir de estos días traerán mayor paz, serenidad y estabilidad. Este periodo también invita a reconectar contigo mismo, cuidar tu bienestar físico y emocional, y rodearte de personas que realmente sumen a tu vida.

Con información de Mizada Mohamed

MF