Bad Bunny: nombran el 8 de febrero en su honor en EU

California declara el 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny” previo al Super Bowl 2026

A pocas horas de que Bad Bunny suba al escenario del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2026, el cantante puertorriqueño recibió un reconocimiento oficial en California. El gobernador del estado, Gavin Newsom, proclamó este domingo 8 de febrero como el “Día de Bad Bunny”, en el marco de su presentación en el evento deportivo.

El anuncio fue realizado el a través de redes sociales por el propio mandatario estatal, quien destacó la participación del artista en el partido que se celebrará en el Área de la Bahía. La publicación llamó la atención por su estilo, ya que Newsom utilizó únicamente letras mayúsculas, una forma de escritura que ha adoptado recientemente y que recuerda a la empleada con frecuencia por el presidente Donald Trump, quien se ha manifestado públicamente en contra de la participación del cantante en el Super Bowl.

En su mensaje, el gobernador expresó su aprecio por el idioma español y por Puerto Rico. “Como muchos saben, soy un gran fan del español. Es un idioma hermoso que hablan muchas personas hermosas en el gran estado de California y en todo el mundo. También soy un gran fan de Puerto Rico”, escribió Newsom. En el mismo texto, oficializó la proclamación: “Por eso declaro mañana en California como el ‘Día de Bad Bunny’, cuando Bad Bunny se presente en el gran partido en el Estado Dorado con su voz hermosa y sus atractivos looks”.

El Super Bowl LX se disputará este domingo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, donde se enfrentarán los New England Patriots y los Seattle Seahawks. La proclamación fue difundida también por la oficina de prensa del gobernador, acompañada de imágenes oficiales.

Bad Bunny, cuyo nombre real es Benito Antonio Martínez Ocasio, llegará al escenario del medio tiempo tras una semana marcada por el éxito. En la más reciente edición de los GRAMMY, el artista obtuvo el premio a Álbum del Año por Debí Tirar Más Fotos, convirtiéndose en el primer proyecto completamente en español en ganar la categoría principal.

No obstante, su elección como figura central del espectáculo no ha estado exenta de polémica. El presidente y algunos de sus simpatizantes han criticado abiertamente la decisión. En respuesta, la organización Turning Point USA anunció una presentación alternativa denominada The All-American Halftime Show, encabezada por Kid Rock.

Durante la ceremonia de los GRAMMY, Bad Bunny también aprovechó su discurso para pronunciarse sobre las políticas migratorias en Estados Unidos. “Antes de darle las gracias a Dios, voy a decir: ¡Fuera ICE!”, expresó al recibir el premio a Mejor Álbum de Música Urbana, lo que provocó una ovación del público. Posteriormente añadió:

“No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”.

El reconocimiento otorgado por el gobierno de California se da así en un contexto de alta visibilidad para el artista, en la antesala de uno de los eventos deportivos más importantes del año.

