Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 9 al 13 de febrero

Aries

Para Aries, las cartas hacen un llamado directo a la prudencia. Es fundamental observar con atención a las personas que te rodean y evitar la confianza excesiva, ya que se marcan energías de envidia y malas intenciones. Mantener un bajo perfil y ser más reservado con proyectos y planes será clave.

El 11 de febrero se perfila como tu mejor día, con juntas laborales, posibles cambios de puesto y la llegada de un dinero extra. La suerte te acompaña con golpes positivos ligados a los números 03, 34 y 65, y los colores rojo y blanco.

Se recomienda realizar rituales de protección y liberar energías negativas. En el amor, amores del pasado podrían reaparecer, pero las cartas son claras: no es momento de volver atrás. La compatibilidad se fortalece con Cáncer, Leo y Capricornio. Cuida el insomnio y la digestión, y recuerda que este año te exige cambiar de mentalidad, cerrar ciclos y avanzar hacia una estabilidad real.

Tauro

Tauro entra en una etapa de crecimiento marcada por la carta de la Rueda de la Fortuna. El 12 de febrero será un día clave para acuerdos laborales, resolución de asuntos pendientes y la llegada de recursos económicos. Es momento de apostar por la preparación profesional, invertir en estudios, patrimonio y decisiones financieras más inteligentes.

La salud requiere atención, especialmente el sistema digestivo, por lo que mejorar la alimentación será indispensable. Tus números de la suerte son 07, 43 y 74, y los colores blanco y negro te equilibran. En el plano personal, se consolidan compromisos importantes y se fortalecen relaciones con Libra, Virgo y Capricornio. Las cartas invitan a no mirar atrás y aceptar que algunas personas deben quedarse fuera del camino.

Géminis

Géminis recibe la poderosa energía del Mago, una señal clara de que todo lo que pidas con fe y enfoque puede manifestarse. El 9 de febrero será determinante para propuestas laborales, ascensos y mejoras económicas. Sin embargo, es vital alejarte de chismes, intrigas y personas que buscan opacar tu brillo.

La protección espiritual es clave en estos días. La salud señala atención en garganta, vista y defensas, por lo que el descanso será esencial.

Los números mágicos 11, 18 y 26 activan la suerte, mientras que el amarillo y el naranja elevan tu energía. En el amor, llega claridad para soltar lo que no es para ti y abrir espacio a relaciones más sanas, especialmente con Aries, Libra y Acuario.

Cáncer

Para Cáncer, la carta del Sol marca una semana de brillo, avance y solución de problemas que se arrastraban desde hace tiempo.

El 13 de febrero será tu mejor día, con alineación de energías positivas en trabajo y decisiones personales. Habrá mucho movimiento laboral y posibles firmas de contratos, por lo que administrar bien el tiempo será esencial.

Cuida riñones y espalda baja, manteniendo una hidratación constante. La suerte se activa con los números 02, 07 y 23, y los colores azul y amarillo. En el amor, es momento de no regresar al pasado y tomar decisiones firmes. La compatibilidad se fortalece con Capricornio, Piscis y Escorpión. Las cartas invitan a priorizarte y dejar de cargar con problemas ajenos.

Leo

Leo recibe la carta del Mundo, anunciando expansión, viajes, reconocimiento y crecimiento económico. El 12 de febrero traerá noticias importantes, dinero extra y un reconocimiento esperado en el ámbito laboral. Es un excelente momento para cerrar trámites legales, migratorios o personales.

La salud requiere atención en la espalda y columna, evitando esfuerzos innecesarios. La suerte se activa con los números 29, 58 y 71, y los colores azul y verde.

En el amor, se marcan propuestas firmes y estabilidad sentimental con Sagitario, Acuario y Aries. Este es uno de tus mejores años para generar dinero, siempre y cuando actúes con discreción y paciencia.

Virgo

Virgo cierra esta etapa con la carta del Juicio, que habla de orden, decisiones definitivas y nuevos comienzos. El 10 de febrero será un día cabalístico para resolver asuntos legales, laborales y familiares. Se marcan cambios de casa o incluso de ciudad, los cuales serán positivos.

La salud apunta a huesos y articulaciones, por lo que será importante reforzar el cuidado físico. Tus números de la suerte son 05, 28 y 57, y los colores verde y rojo equilibran tu energía. En el amor, se anuncian propuestas serias y estabilidad con Piscis, Tauro y Sagitario.

Las cartas aconsejan soltar el mal carácter, dejar ir lo que no suma y construir una vida más armónica, estable y consciente.

Libra

Para Libra, la carta del Loco marca una etapa de madurez y crecimiento personal y laboral. Es momento de seguir preparándote, encontrar equilibrio entre trabajo, estudio y bienestar físico, y aprender a no acelerarte. El 9 de febrero será un día de intensa actividad con juntas, contratos, pagos y revisiones importantes, pero también con avances favorables.

Cuida la piel y el cabello, ya que reflejan tu energía interna, y protégete de chismes y envidias que han surgido en el entorno laboral o académico. Tus números de la suerte son 24, 41 y 75, con golpes de fortuna inesperados, y los colores azul fuerte y amarillo te armonizan. Se solucionan asuntos legales o de salud que venías arrastrando.

En el amor, llega una propuesta importante y se fortalecen vínculos con Tauro, Géminis y Acuario. También se anuncian viajes, cambios positivos de trabajo y logros académicos.

Escorpión

Escorpión recibe la poderosa energía del As de Oros, anunciando triunfo, estabilidad y abundancia económica. Es una semana clave para ascensos, cambios de puesto y nuevas ofertas laborales. El 13 de febrero será tu mejor día, con la llegada de un bono o ingreso extra y un ánimo renovado.

Cuida especialmente el páncreas, riñones y niveles de azúcar, manteniendo una alimentación equilibrada. Tus números mágicos son 04, 31 y 69, y los colores azul intenso y blanco te protegen. En el amor, es momento de cerrar definitivamente ciclos del pasado y abrirte a relaciones más sanas con Acuario, Piscis o Aries.

Se marcan viajes al extranjero, colaboraciones con empresas internacionales y la llegada de un dinero inesperado por ventas o reconocimientos. La clave será controlar el carácter, evitar pensar de más y mantener la calma.

Sagitario

Sagitario avanza bajo la influencia del Ermitaño, una carta que habla de luz, aprendizaje y crecimiento a través de la paciencia. Será una semana de mucho trabajo, compromisos y movimiento, lo cual te favorece para mantener la mente ocupada y alejada de pensamientos negativos.

El 10 de febrero destaca como un día clave para recibir dinero extra, reconocimiento y oportunidades de ascenso. Se recomienda canalizar la energía en estudios, negocios alternos o actividades que te apasionen. Tus números de la suerte son 12, 15 y 53, y los colores naranja y blanco potencian tu energía.

En el amor, se fortalecen relaciones con Géminis, Aries y Leo, con viajes y planes especiales por San Valentín. Cuida el estómago, el insomnio y evita excesos. Las cartas indican que pedir un deseo en este momento puede traer resultados rápidos, especialmente ligados a viajes y expansión personal.

Capricornio

Capricornio recibe la carta del Carruaje, que confirma que vas por el camino correcto. Es una semana ideal para avanzar económicamente, cobrar lo que te deben y aprender a decir que no para reducir el estrés. El 11 de febrero será un día cabalístico con alineación astral a tu favor, llegada de dinero extra y propuestas laborales importantes.

Se marcan viajes, reuniones familiares y oportunidades de crecimiento profesional. Tus números mágicos son 16, 30 y 70, con fuerte energía de abundancia, y los colores rojo intenso y blanco te fortalecen. Cuida el insomnio, la piel y el cansancio acumulado.

En el amor, se anuncian compromisos firmes y compatibilidad con Leo, Virgo y Aries. También podría llegar una mascota o un regalo significativo que te aporte alegría y estabilidad emocional.

Acuario

Acuario entra en una etapa poderosa con el As de Copas, marcando nuevos comienzos, estabilidad y celebraciones importantes, especialmente por ser tu mes de cumpleaños. El 13 de febrero será un día mágico con propuestas laborales, cierre de contratos y dinero extra.

Es momento de dejar atrás relaciones, trabajos o amistades que ya no aportan. Cuida el sistema digestivo y mantén hábitos más saludables. Tus números de la suerte son 05, 38 y 66, con múltiples golpes de fortuna, y los colores amarillo y azul intenso te equilibran. En el amor, se recomienda definir prioridades y evitar relaciones complicadas.

La compatibilidad se da con Géminis, Virgo y Libra. Las cartas anuncian la llegada de una persona influyente que te ayudará a crecer profesional y emocionalmente, siempre y cuando aprendas a escuchar y analizar bien las propuestas.

Piscis

Piscis cierra el ciclo con la carta del Emperador, señal de poder personal, estabilidad y crecimiento total. Este es un momento para asumir liderazgo, dejar atrás chismes y enfocarte en tu bienestar. El 11 de febrero será tu mejor día, con avances laborales, estabilidad económica y noticias familiares importantes que traerán tanto responsabilidad como alegría.

Cuida garganta, pulmones y defensas ante cambios de clima. Tus números mágicos son 11, 13 y 39, y los colores azul y blanco te protegen. En el amor, se marca una etapa de renovación, con nuevas oportunidades sentimentales junto a Escorpión, Cáncer y Tauro.

Las cartas invitan a mirar hacia el futuro, atreverte a lo diferente y romper la rutina, ya que se anuncian jerarquías nuevas, reconocimiento profesional y una transformación positiva en todos los aspectos de tu vida.

Con información de Mhoni Vidente

MF