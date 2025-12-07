Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 8 del 12 de diciembre

Aries

Después de meses de planeación, Aries entra en la fase de ejecución. Todas esas ideas guardadas desde mayo, junio o julio comienzan a tomar forma con rapidez gracias al apoyo de la energía planetaria. Es una semana para avanzar sin hablar de más: los proyectos deben mostrarse con hechos, no con anuncios. Asuntos que estaban detenidos por trámites o por desorganización ajena por fin se destraban. También se vislumbran cambios positivos dentro del hogar que traerán calma y alivio.

Tauro

Júpiter en Cáncer favorece directamente la casa del dinero y el trabajo de Tauro. Es un periodo excelente para firmar acuerdos, concretar negociaciones y sacar adelante cualquier trámite pendiente. La recomendación clave es sanar viejas heridas para permitir que lo nuevo entre con fuerza. Plutón y Neptuno colaboran en ese proceso de limpieza emocional. Una vez liberado el pasado, los planes profesionales y personales tomarán impulso.

Géminis

La reciente superluna llena en su signo dejó una energía que continúa actuando esta semana. Los múltiples planetas en Sagitario —su signo opuesto complementario— le dan vitalidad, claridad mental y dinamismo. Sin embargo, se aconseja discreción: compartir proyectos puede atraer competencia o interferencias. Se abren oportunidades laborales, sociales y personales, y llegan buenas noticias familiares relacionadas con papeles o trámites por fin resueltos. También recibirá elogios y reconocimientos por su constancia.

Cáncer

Aunque Júpiter está retrógrado en su signo, la recomendación es aliarse con esa energía y aprovecharla como impulso para cambios profundos que ya se vienen gestando. Desde la semana pasada, Cáncer ha sentido transformaciones internas importantes. Esta semana serán aún más visibles. Surgen planes de mudanza, remodelación o independencia, todos vinculados al hogar y a la estructura familiar. Entre el 11 y el 12 de diciembre habrá una reunión clave que traerá reconocimiento, incluido uno de carácter económico.

Leo

La casa seis —trabajo y salud— se ilumina de manera favorable. Los planetas en Sagitario potencian su capacidad de negociación y le otorgan la palabra justa en el momento adecuado. Propuestas antiguas que Leo había planteado y que parecían ignoradas finalmente dan resultados. Entre el 11 y el 15 verá materializarse logros profesionales y recibirá el aplauso merecido. Es momento de actuar sin esperar más.

Virgo

Selectivo y meticuloso, Virgo entra en una de sus mejores semanas del mes. Al compartir la cruz mutable con Sagitario, Géminis y Piscis, recibe la influencia directa de la gran alineación planetaria. Con Neptuno y Saturno directos en Piscis, se recomienda dejar de lado el exceso de análisis y enfocarse en lo que genere beneficios inmediatos. Decisiones laborales y económicas tomadas esta semana tendrán efectos a largo plazo y grandes frutos.

Libra

Ha sido un año de transformación para Libra y esta semana representa un punto de avance. Venus, Mercurio, Marte y el Sol en Sagitario impulsan su ánimo, su claridad y su capacidad de decisión. Libra comienza a reconciliarse con el dinero, reconociendo que merece prosperidad después de tanto esfuerzo. Del 11 al 15 será un periodo clave para tomar decisiones importantes en amor, trabajo y proyectos personales. Mercurio en Sagitario también le dará la fuerza para decir “no” cuando sea necesario.

Escorpión

Escorpión tiene en sus manos la fuerza y el liderazgo, pero esta semana se subraya la importancia del agradecimiento hacia quienes lo apoyaron en el pasado. Mercurio deja Escorpio el día 11, liberando bloqueos provocados por el tránsito retrógrado de semanas anteriores. Temas detenidos desde mediados de noviembre se destraban de golpe, como si un conducto tapado finalmente fluyera. Socialmente, deberá usar su intuición para distinguir quién es aliado genuino y quién no.

Sagitario

Con cuatro planetas en su signo, Sagitario es el gran protagonista de la semana. Vibra alto, cierra ciclos y se queda únicamente con lo esencial. Es un periodo de alta intuición, expansión y oportunidades: hablar, negociar, firmar, viajar, vender, amar… todo fluye con fortuna. También se abren posibilidades de realizar un viaje largamente postergado. El cierre de ciclos emocionales y mentales será decisivo.

Capricornio

Es momento de tomar las riendas con firmeza. Semana de decisiones serias y oportunidades nuevas. Mercurio en Sagitario, activo del 11 de diciembre al 1 de enero, le dará claridad para compras, ventas, convenios o cambios laborales. Capricornio debe dedicarse más a sí mismo, dejando de lado la excesiva responsabilidad que a veces lo vuelve rígido. Este reenfoque personal atraerá prosperidad y equilibrio.

Acuario

Continúan los ofrecimientos laborales, incluso en pleno diciembre. Se recomienda no desestimarlos: pueden representar trabajos muy valiosos que otorgarán libertad de acción e ingresos adicionales. Sagitario y Acuario forman una dupla natural, por lo que la energía planetaria lo favorece ampliamente. Mercurio potenciará su comunicación y Venus traerá sorpresas tanto en el amor como en el ámbito profesional. Debe alejarse de personas que drenan su energía y no cargar problemas ajenos.

Piscis

La semana anuncia cambios patrimoniales y mejoras económicas. Pueden darse aumentos, nuevas fuentes de ingreso o la llegada inesperada de dinero “milagroso”. Piscis, que es altamente intuitivo, sentirá con claridad qué decisiones tomar. También se marca el inicio de proyectos propios o cambios laborales favorables. La visualización y la fe serán clave para atraer lo que desea.

Con información de Mizada Mohamed

MF