Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 8 al 14 de diciembre

Esta semana, Mercurio —planeta ligado a la comunicación— ingresa a Sagitario, impulsándote a expandir tu visión y buscar experiencias novedosas. Es un periodo ideal para estudiar algo diferente, explorar nuevos lugares o simplemente dejar que tu curiosidad marque el rumbo. La Virgen de Guadalupe te recuerda que la verdadera fortaleza no proviene de la rapidez, sino de la fe que acompaña cada paso.Pídele luz para tomar decisiones que te acerquen a tu propósito.Con Mercurio transitando por Sagitario, se activa en ti un tema delicado: la confianza y lo que compartes con tu persona especial. Es momento de hablar con honestidad sobre tus valores, tus necesidades y lo que deseas construir para tu futuro. La Virgen de Guadalupe te invita a pedir estabilidad emocional y armonía en tus relaciones.Recordándote que la abundancia también se expresa en gratitud y gestos de cariño.Mercurio, tu regente, entra a Sagitario el día 11 y dinamiza tu zona de pareja y vínculos afectivos. Esta semana, los diálogos con quienes forman parte de tu vida —ya sea pareja, socios o colaboradores— pueden abrirte nuevas perspectivas.La Virgen de Guadalupe te inspira a pedir unión y comprensión, para que tus palabras sirvan como puentes y no como barreras.La llegada de Mercurio a Sagitario te impulsa a reorganizar tus rutinas y actividades diarias con mayor flexibilidad y creatividad. Es una buena oportunidad para hablar de proyectos laborales con tus superiores, compañeros o colegas de estudio. Además, este tránsito favorece pensamientos optimistas que pueden contribuir al bienestar de tu salud.La Virgen de Guadalupe te recuerda que cuidarte día a día también es un acto de amor; pídele fuerza para mantener tu equilibrio.Mercurio en Sagitario potencia tu creatividad y tus ganas de expresarte a través del arte, ya sea música, pintura, escritura o mostrando tus talentos en redes sociales. Las ideas fluyen con ímpetu y podrían transformarse en proyectos, ya sean creativos o románticos.La Virgen de Guadalupe te invita a pedir inspiración y alegría para que tu brillo continúe iluminando a quienes te rodean.El tránsito de Mercurio por Sagitario activa tu ámbito familiar y del hogar. Es un buen momento para conversar con tus padres —si aún los tienes—, resolver inquietudes, ordenar recuerdos o crear nuevas dinámicas familiares.La Virgen de Guadalupe te recuerda que la fe también se cultiva en tu casa; pídele armonía para tu entorno.Con Mercurio en Sagitario, tu manera de comunicarte se vuelve más abierta y expansiva, lo que te permite influir en más personas, especialmente si trabajas con redes sociales. Esta semana es propicia para escribir, enseñar, ofrecer charlas, viajar o compartir ideas que generen oportunidades de crecimiento económico junto a otros.La Virgen de Guadalupe te invita a pedir equilibrio en tus palabras, para que siempre transmitan paz y amor.El paso de Mercurio por Sagitario ilumina tu sector económico, desde ingresos hasta inversiones. Es un buen momento para reflexionar sobre lo que realmente te brinda seguridad, especialmente en lo relacionado con una estabilidad financiera saludable.La Virgen de Guadalupe te recuerda que tu mayor riqueza reside en la fe y en el amor que compartes; pídele confianza para impulsar tus proyectos con dedicación.Mercurio entra en tu signo y potencia tu capacidad de comunicarte, viajar y conectar con nuevas personas o lugares. Te regala claridad mental y entusiasmo para realizar aquello que has tenido en mente, pero que aún no te atreves a iniciar. Esta semana sentirás tus ideas más firmes y tu voz con mayor poder inspirador.La Virgen de Guadalupe te invita a pedir guía para canalizar esa energía con sabiduría y beneficiar tanto tu propio crecimiento como el de otros.Con Mercurio recorriendo Sagitario, tu mundo interior se activa invitándote a la introspección. Es un tiempo ideal para escuchar tu voz interna, escribir tus pensamientos, registrar tus sueños o meditar sobre lo que deseas soltar porque ya no te hace bien.La Virgen de Guadalupe te recuerda que en la calma también hay consuelo; pídele serenidad para tu corazón.El tránsito de Mercurio por Sagitario favorece tus relaciones sociales, ampliando tu círculo de amistades y fortaleciendo proyectos en común. Las conversaciones con amigos pueden abrirte puertas profesionales, académicas o de aprendizaje.La Virgen de Guadalupe te inspira a pedir unión y solidaridad, para que tus ideales se conviertan en acciones que beneficien a más personas.Mercurio en Sagitario te orienta hacia tu crecimiento profesional y académico, y también hacia planes de retiro para algunos. Es momento de hablar con confianza sobre tus aspiraciones y abrirte a nuevas oportunidades o recomendaciones que te han hecho.La Virgen de Guadalupe te recuerda que tu camino también es servicio; pídele luz para avanzar con humildad y esperanza hacia tus metas económicas.YC