Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 8 al 12 de diciembre

De acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, esta semana del 8 al 12 de diciembre, estará marcada por revelaciones espirituales, cierres de ciclo, abundancia y preparación para las fiestas decembrinas.

Las cartas del tarot anuncian cambios importantes para todos los signos, oportunidades de crecimiento, viajes y recompensas económicas.

También recomiendan encender veladoras para la Virgen de Guadalupe y mantener el equilibrio mental, emocional y físico en estos días de intenso movimiento.

A continuación, las predicciones signo por signo.

Aries

La carta del Sol ilumina tu camino esta semana, anunciando proyectos nuevos rumbo al 2026 y una renovación completa de energía.

Tu mejor día será el martes, ideal para ponerte al corriente con pagos atrasados, organizar tu economía y tomar decisiones importantes. Cuida especialmente la garganta y los pulmones, pues serás sensible a los cambios de -

L/a lectura también pide ser honesto contigo mismo, definir tus metas del 2025 y continuar con ejercicio, caminatas y oración. La frase clave: “Es hora de marcharse” de lo que ya no funciona, incluido trabajo, ciudad o círculo social. La carta española señala autoridad, fuerza, llegada de dinero extra y la necesidad de controlar impulsos y celos. Camina firme: la luz te acompaña.

Tauro

La carta del Emperador indica una semana de juntas laborales, cierres de año y múltiples tareas que podrían generar tensión. Tu mejor día será el jueves, en el que además recibirás dinero extra y un premio inesperado en posadas o lotería: desde una televisión hasta un viaje. Los números mágicos serán 14, 35 y 62, con los colores verde y amarillo como aliados.

Mhoni aconseja renovar la casa, comprar un espejo o mejorar espacios como la cocina y el baño para recibir las fiestas con mayor armonía. Tu punto débil será la espalda baja, riñones y páncreas, por lo que conviene evitar cargas pesadas y tomar más líquidos.

En el amor, si hay pareja, evita exagerar problemas; si estás soltero, se acercarán Capricornio, Virgo y Libra. La lectura también indica arreglos legales favorables y reuniones familiares importantes. Lo esencial: hacer limpieza emocional, personal y material para cerrar el año con claridad.

Géminis

La carta del Loco anuncia un camino de estabilidad y riqueza, así como la importancia de mantener tu autoestima alta. Esta semana debes retomar hábitos: ejercicio, buena alimentación y descanso adecuado. Tu mejor día será el lunes, con reuniones, posadas, festejos y buena suerte en juegos y rifas. Los números mágicos: 11, 22 y 65, con los colores verde y blanco.

Evita fraudes, compras impulsivas y préstamos. Aunque surgirán invitaciones para viajar, será mejor esperar hasta finales del mes. Un amor del pasado podría regresar; solo vale una segunda oportunidad si no ha agotado sus alternativas. También decidirás estudiar un diplomado o maestría en finanzas, diseño o administración.

En el amor, si tienes pareja, todo fluirá; si estás soltero, se acercarán Piscis, Acuario y Libra. Se recomienda encender una veladora roja o blanca a la Virgen de Guadalupe el lunes, además de utilizar un escapulario o agua bendita para protección.

Cáncer

El As de Bastos representa poder y determinación, pero también la necesidad de controlar el dramatismo y los pensamientos negativos. Esta semana deberás trabajar en mantener la mente enfocada: el 90% de tus temores no ocurrirá. Tu mejor día será el miércoles, ideal para resolver problemas económicos y poner todo en orden antes de las fiestas.

Amigos o familiares de fuera podrían invitarte a viajar en Navidad o Año Nuevo. La Virgen de Guadalupe recomienda una veladora roja o verde para pedir sanación emocional y espiritual, además de protección contra envidias. También podrías recibir noticias familiares relacionadas con la salud de un ser cercano.

Tus números mágicos serán 07, 25 y 31, y tus colores de poder: rojo y blanco. En el trabajo, se avecinan nuevas aventuras, proyectos y oportunidades de crecimiento. Deja atrás las relaciones que dolieron; no revivas el pasado. Si planeas una cirugía estética o médica, será favorable.

Si estás soltero, llegarán Tauro, Piscis y Escorpión con intenciones serias. La carta española advierte sobre traiciones, robos o fraudes, pero también muestra la llegada de un personaje poderoso que ofrecerá trabajo o negocio.

Leo

La carta del Mago te recuerda: “Pide y se te dará”. Esta semana será de abundancia, cierres laborales y mucha productividad. Tu mejor día será el martes, perfecto para ajustar cuentas, organizar contratos, facturas y prepararte para vacaciones o viajes de fin de año.

Cuida el insomnio, la ansiedad y el estrés, que se manifiestan en enojo o apetito desordenado. La recomendación espiritual es encender una veladora roja a la Virgen de Guadalupe y poner flores del mismo color en casa, además de usar perfume de sándalo y agua bendita para protección.

Leo será uno de los signos con mayor suerte en posadas y juegos de azar, con números mágicos 15, 21 y 48, y colores rojo y azul. Además, llegará dinero extra, un viaje o un regalo importante como un iPad, computadora o televisión.

La lectura destaca la purificación de mente y cuerpo, así como la necesidad de estudiar algo nuevo en liderazgo, medicina, ventas o idiomas. También se indica cuidado con exparejas y situaciones que puedan regresar para desestabilizarte.

Virgo

De acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, a Virgo le rige esta semana la carta del Ermitaño, una señal clara de introspección y de iluminación personal. Es el momento de encontrar la solución a los asuntos que han quedado pendientes y de encaminarse hacia un fin de año más estable. El viernes será su día más fuerte, un día marcado por la espiritualidad del 12 de diciembre y por la presencia protectora de la Virgen de Guadalupe.

En la salud, es momento de atender migrañas, dolores de cabeza y molestias en la espalda que han sido constantes. En el trabajo habrá una semana intensa por cierres anuales, pero también la llegada del aguinaldo y dinero extra que debe usarse para sanar deudas y equilibrar la economía.

Los números mágicos serán 37, 40 y 72, mientras que los colores de la suerte serán blanco y verde. En el amor, una persona del pasado buscará reabrir una historia, pero no hay nada que aclarar. La recomendación es cerrar definitivamente y no regresar. Los signos compatibles serán Tauro, Aries y Capricornio.

Las cartas cuatro de oros y caballo de copas anuncian la llegada de dinero, trámites importantes resueltos y la celebración de una boda cercana en la familia.

Libra

Para Libra aparece la carta del Mundo, una señal de lucha pero también de logros concretos que se manifiestan después de meses de esfuerzo. Esta semana será intensa en trabajo, estudios y trámites, por lo que administrar el tiempo será fundamental.

Un premio grande llegará en el área tecnológica o en la lotería gracias a los números mágicos 05, 06 y 13, acompañados de cinco golpes de suerte. Los colores serán azul y blanco, símbolos de claridad mental y equilibrio.

El mejor día será el lunes. La recomendación espiritual es acudir a la Virgen de Guadalupe, llevarle flores, encender una veladora roja o blanca y pedir por un milagro necesario, el cual se cumplirá. Libra necesitará de fe y fortaleza emocional para avanzar y tomar decisiones sin miedo ni duda. Si está en pareja, continuará estable, y si está soltero, se acercarán Virgo, Acuario y Géminis con intenciones amorosas.

En las cartas seis de copas y cinco de espadas aparecen recuerdos de un ser querido que ya no está, símbolo de guía espiritual y protección constante. Libra deberá evitar cargar culpas y alejarse de energías negativas, aprender a decir que no y no involucrarse en situaciones que no le corresponden.

Escorpión

La carta de la Torre indica para Escorpión la necesidad urgente de controlar el carácter, dejar atrás el drama y cultivar pensamientos positivos. Cada mañana deberá repetir afirmaciones de prosperidad para cambiar su energía. El miércoles será su día clave en una semana llena de compromisos, tareas y convivencia social. La recomendación más importante es alejarse de personas conflictivas o malintencionadas y acercarse a la Virgen de Guadalupe encendiendo una veladora blanca y llevando flores.

Habrá gastos relacionados con créditos, impuestos y colegiaturas, pero también la posibilidad de un premio grande en coche, terreno o lotería gracias a los números mágicos 24, 42 y 77. Los colores serán azul y amarillo, símbolos de claridad y renacimiento. Escorpión debe preguntarse qué desea realmente para 2026 y eliminar de su vida a quienes obstaculicen su crecimiento.

En el amor llegan compatibilidades con Leo, Cáncer y Piscis. En la salud, atención a cuestiones hormonales, tiroides, vejiga o próstata. Se sugiere planear viajes y evitar enojos impulsivos para no perder oportunidades. Las cartas caballo de oros y siete de bastos indican negocios propios, trabajo nuevo y proyectos que pueden convertirse en fuentes importantes de estabilidad económica.

Sagitario

Con la carta de la Fuerza, Sagitario entra a una de sus mejores semanas, reforzada además por su temporada de cumpleaños. El jueves será su día clave, un periodo perfecto para avanzar laboralmente, pagar deudas y estabilizar la economía. Mhoni recomienda no apresurarse en compras grandes como autos o propiedades, revisar bien documentos y evitar fraudes. El punto débil será la espalda baja, los riñones o torceduras, por lo que es importante no exponerse.

La semana estará llena de eventos, fiestas y regalos sorpresa, incluso premios por azar o apuestas. Sagitario deberá acercarse a la Virgen de Guadalupe, encender una veladora roja o verde y usar escapulario o agua bendita para protección. Los números mágicos serán 03, 04 y 09, mientras que los colores serán naranja y rojo. Es un momento excelente para planear viajes, iniciar un negocio extra y controlar impulsos de mal carácter.

En el amor, si hay pareja, hay posibilidad de embarazo. Si está soltero, llegarán Sagitario, Leo y Tauro con propuestas estables. La paz será una constante, pero Sagitario deberá evitar alejarse de la familia por personas tóxicas. Las cartas anuncian que cualquier cirugía o modificación estética tendrá buen resultado, así como la llegada de dinero extra y la necesidad de evitar relaciones prohibidas o complicadas. También se pide ahorrar y mantenerse alejado de chismes que puedan afectar su imagen./

Capricornio

La carta de la Estrella ilumina a Capricornio con una semana de brillo, reconocimiento y estabilidad. Es momento de recordar el propio valor, de no dramatizar situaciones menores y de mantener la mente enfocada en soluciones.

Será una semana de pagos, ajustes y cierres de año. Capricornio deberá dejar de ayudar a quienes no lo valoran y alejar a personas ventajosas. Sin embargo, llegará una sorpresa económica y un premio importante relacionado con tecnología o incluso un coche. Los números mágicos serán 02, 18 y 29, y los colores de la suerte, azul y amarillo. Se aproxima un viaje por cumpleaños o festividades, por lo que conviene prepararlo con anticipación.

En el amor, si está soltero, se acercarán Escorpión, Virgo y Tauro, signos que aportarán estabilidad. Capricornio deberá mantenerse impecable, pues es un signo muy imitado y observado. Las cartas “Entre dos mundos” y “La vida será justa contigo” anuncian importantes decisiones amorosas y una recompensa por todo lo bueno entregado durante el año. También aparece el siete de oros, que confirma dinero extra, y el as de espadas, que pide resolver trámites legales, multas, pasaportes o títulos de propiedad para cerrar el año con triunfo total.

Acuario

Para mis amigos del signo de Acuario aparece la carta del As de Oros, un anuncio directo de triunfo, estabilidad y premios importantes que empiezan a manifestarse desde ahora. La buena suerte ya te está siguiendo los pasos y continuará así durante todo 2026, que será un año completamente tuyo. Por eso es momento de participar en rifas, posadas y juegos de azar, pues vienen premios grandes como una casa, un coche, un terreno o dinero inesperado.

Tus números de la suerte serán el 01, 23 y 66, y el mejor día de la semana será el jueves. Pídele a la Virgen de Guadalupe con fe, enciéndele una veladora roja o blanca, habla con ella y pide ese milagro que tanto anhelas, porque las cartas señalan que será concedido casi de inmediato.

En el amor llegan relaciones compatibles con Libra, Géminis y Aries, marcadas por una fuerte conexión sensual y una energía muy favorable para conocer gente nueva.

Piscis

Para mis amigos del signo de Piscis llega la carta de la Suerte, una señal poderosa de que la fortuna te pertenece y podrás tomarla en todos los aspectos de tu vida. Se avecinan abundancia, estabilidad y crecimiento, pero también debes cuidarte del mal de ojo, de envidias y de cualquier energía negativa. Tu mejor día será el viernes.

Tendrás cinco golpes de suerte con tus números 10, 12 y 39, porque la carta también señala premios, lotería y sorpresas en posadas. Tus colores serán el rojo y el azul, ideales para llamar la buena energía y la estabilidad económica. Si estás soltera o soltero, se acercarán signos compatibles como Cáncer, Virgo y Escorpión, con intenciones sinceras y posibilidades de una relación sólida.

El As de Oros indica que recibirás dinero, abundancia y estabilidad, mientras que el Cuatro de Espadas anuncia un contrato, llamada o proyecto nuevo que traerá ingresos adicionales.

