Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 4 al 10 de mayo

Los horóscopos de Mizada Mohamed para la semana del 4 al 10 de mayo llegan cargados de movimiento, decisiones clave y una fuerte energía de avance personal.

La influencia de planetas como Júpiter y Plutón marca un periodo de crecimiento, claridad y oportunidades, siempre y cuando cada signo se mantenga firme en su centro y evite distracciones externas.

Aries

Júpiter impulsa tu camino con fuerza, abriendo puertas hacia el éxito, la abundancia y la prosperidad. Es una semana para mantener la calma y no permitir que comentarios ajenos te saquen de balance. Llegan propuestas importantes y avances en proyectos que habías puesto sobre la mesa. En el ámbito familiar, hay noticias que llenan de alegría y te recuerdan el verdadero valor de la estabilidad emocional. También es un buen momento para firmas, contratos o trámites, así como para reencontrarte con personas importantes.

Tauro

Los cambios están completamente a tu favor, especialmente en temas de casa, ciudad o incluso país. También se marcan avances en lo material y profesional, con oportunidades como adquisición o cambio de vehículo. Durante la semana podrían aparecer “ángeles” en forma de personas o señales que te guían hacia decisiones correctas. Hay viajes o visitas importantes que traen propuestas que impulsan tu economía. Los días 5, 6 y 7 serán clave para negociaciones y acuerdos que esperabas desde hace tiempo.

Géminis

Te encuentras en una etapa de cierre previo a tu cumpleaños, dentro del llamado ciclo de Saturno, que te invita a reflexionar y redefinir prioridades. Aunque puedas sentir altibajos en energía, es momento de liberarte de ataduras y salir de tu zona de confort. No permitas que nadie limite tus ideas ni tus planes. Cambios positivos en lo profesional están en puerta, pero requieren confianza en ti mismo. Un viaje próximo podría abrirte puertas importantes a corto plazo.

Cáncer

Tu mente está generando ideas poderosas, pero la clave será guardarlas y desarrollarlas en silencio para evitar que otros se adelanten. Estás cerrando ciclos, lo que abre paso a nuevas oportunidades. En el hogar, tu presencia será fundamental para guiar y apoyar a los tuyos. En lo profesional, noticias inesperadas te favorecerán, especialmente a través de contactos sociales que aceleran acuerdos importantes con miras al futuro cercano.

Leo

La creatividad y la capacidad de materializar sueños están de tu lado. Es momento de creer en tus ideas, aunque otros las cuestionen. Se avecinan cambios positivos en tus finanzas, por lo que conviene organizar ingresos y egresos. También es buen tiempo para deshacerte de lo que ya no usas y generar ingresos extra. Evita compartir demasiado tus planes y enfócate en avanzar con discreción. Tus proyectos pueden crecer rápidamente si utilizas bien tus contactos y tu intuición.

Virgo

La semana estará llena de trámites, acuerdos y movimientos administrativos que, aunque demandantes, traerán beneficios importantes a tu vida profesional y económica. Muchas de estas gestiones vienen desde meses atrás y comienzan a rendir frutos. Días como el 4, 5 y 6 serán clave para recibir noticias o avances relevantes. A nivel emocional, es momento de soltar cargas del pasado: escribir lo que sientes y liberarlo será una herramienta poderosa. En el amor, se abren posibilidades para iniciar, formalizar o fortalecer una relación.

Libra

La rueda de la fortuna gira a tu favor y trae equilibrio a tu vida tras una etapa de pruebas y aprendizajes. Has sabido levantarte de caídas y eso te ha fortalecido. Ahora estás en un proceso de renovación, con cambios en tu forma de pensar, sentir y actuar. Es momento de reconocer tu valor, pero también de aprender a decir “no”, una lección clave para no cargar con responsabilidades ajenas. Los días 6 y 7 serán determinantes por una reunión o acuerdo relacionado con recursos de terceros que impactará positivamente tu economía y vida profesional, con beneficios también en el ámbito emocional.

Escorpión

Los cambios que buscas comienzan dentro de ti, y eso es justamente lo que has estado trabajando. La reciente energía lunar te llevó a cerrar ciclos y tomar conciencia de lo que realmente quieres. Esta semana se abren nuevas oportunidades y caminos, especialmente a través de contactos que impulsarán tus proyectos. Te liberas de presiones y cargas emocionales, lo que te permitirá avanzar con mayor claridad. Es momento de pedir apoyo si lo necesitas y confiar en que llegan etapas de mayor estabilidad, alegría y plenitud.

Sagitario

Estás en una etapa de transformación profunda que no se limita a estos días, sino que forma parte de un ciclo mayor. Has hecho cambios importantes en tu entorno, especialmente en el hogar, lo que te ha ayudado a reconectar contigo mismo. Saliste de la zona de confort y eso te está dando resultados. Esta semana es ideal para realizar compras, ventas, negociaciones o planificar viajes, ya que todo fluye a tu favor. La buena fortuna se intensifica especialmente entre el 7 y el 9 de mayo.

Capricornio

Aquello que parecía estancado comienza a avanzar con rapidez. Temas relacionados con acuerdos, ventas o negociaciones finalmente se destraban gracias a tu constancia. Será una semana con agenda llena: reuniones, eventos y compromisos que resultarán clave para tu crecimiento profesional y económico. Delegar responsabilidades será importante para no saturarte. También se abren oportunidades de viajes y movimiento constante en los próximos meses, tanto para ti como para tu entorno familiar.

Acuario

Con Plutón retrógrado en tu signo, inicia un proceso profundo de autoconocimiento que se extenderá varios meses. Es tiempo de definir quién eres, qué quieres y con quién deseas avanzar. Tu intuición estará más fuerte que nunca, por lo que debes escucharla y actuar en consecuencia. Se alejarán personas y situaciones que ya no suman a tu vida. Deja de preocuparte por la opinión ajena y enfócate en tus objetivos. Es momento de accionar: hacer llamadas, abrir puertas y mover proyectos que ya has analizado lo suficiente.

Piscis

Tu intuición será tu mejor guía durante la semana. Es momento de permitir que las personas que no aportan se alejen, ya que esto forma parte de tu crecimiento. Aprenderás a poner límites, especialmente en lo laboral y económico. Llegan decisiones importantes que deberás tomar con firmeza, confiando en tu experiencia y sensibilidad. También hay noticias positivas en el ámbito familiar que te llenarán de alegría. Se marcan oportunidades relacionadas con vivienda, ya sea cambios, remodelaciones o adquisiciones, así como avances en trámites importantes.

MF