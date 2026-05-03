Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 4 al 8 de mayo

La reconocida astróloga Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para la semana del 4 al 8 de mayo, un periodo que llega cargado de movimientos importantes en todos los ámbitos de la vida: desde oportunidades laborales y crecimiento económico, hasta cambios personales, viajes y definiciones en el amor.

De acuerdo con sus cartas del tarot, esta semana estará marcada por una energía de transformación para varios signos, quienes deberán dejar atrás el pasado, tomar decisiones firmes y enfocarse en construir estabilidad a largo plazo.

A continuación te comartimos los horóscopos de Mhoni Vidente de la semana:

Aries

La carta del Mundo marca un momento clave de reinvención. Aries deja atrás pensamientos negativos y se enfoca en su crecimiento personal y económico. Se avecinan viajes y nuevas oportunidades laborales, incluso un ingreso extra con apoyo de amigos o familiares.

El 7 de mayo será su mejor día, ideal para juntas, proyectos y propuestas de trabajo. También se recomienda renovar bienes materiales como el coche o herramientas de trabajo para reflejar su crecimiento.

En el amor, llegan personas más compatibles, especialmente de Leo, Capricornio y Acuario, dejando atrás relaciones interesadas. Aries deberá protegerse de envidias, brujerías y malas energías, por lo que se sugiere rezar al arcángel Metatrón, usar plata y perfumes como pachuli o cuero.

Tendrá tres golpes de suerte con los números 03, 18 y 37, y sus colores serán el naranja y amarillo. En temas legales o trámites (visa, pasaporte, divorcio), todo saldrá favorable.

En salud, su punto débil serán dientes, garganta y virus, por lo que debe consumir cítricos y cuidarse de cambios de clima. Será una semana intensa en trabajo, estudios y ejercicio, con la recomendación de mantener discreción en sus planes.

Tauro

La carta del Juicio indica crecimiento y renovación en su etapa de cumpleaños. Tauro se fortalece emocional y económicamente, mostrando una mejor versión de sí mismo.

El 5 de mayo será su mejor día, con dinero extra, regalos o incluso invitaciones a viajar. Es momento de dejar atrás amores tóxicos y enfocarse en su bienestar. En pareja habrá estabilidad, y si está soltero, destacan conexiones con Acuario, Capricornio y Virgo.

Se le recomienda dormir mejor, ya que el insomnio será su punto débil, además de consentirse con compras personales. También es importante protegerse de envidias rezando al arcángel Miguel.

Habrá oportunidades laborales, incluso para dar clases o compartir conocimientos. Recibirá regalos, posiblemente una mascota, y deberá ordenar documentos importantes como estudios o trámites oficiales.

Sus números mágicos serán 18, 21 y 49, con colores blanco y rojo. La semana traerá cumplimiento de deseos y avances económicos importantes.

Géminis

La carta de la Rueda de la Fortuna marca un giro positivo, pero también revelador. Géminis descubrirá traiciones o situaciones ocultas, por lo que deberá ser más cauteloso y no confiar plenamente en todos.

El 6 de mayo será su mejor día, con oportunidades económicas y decisiones clave. Se recomienda mantener equilibrio emocional y cuidar la alimentación, ya que su punto débil será el estómago.

Habrá crecimiento económico, éxito en negocios e inversiones, y cualquier ritual o intención tendrá resultados positivos. En el amor, debe alejarse de relaciones interesadas y buscar estabilidad con Géminis, Libra o Acuario.

Existe posibilidad de embarazo en quienes están en pareja. El arcángel Uriel será su guía espiritual para avanzar, por lo que se recomienda encender veladoras amarillas o rojas y usar metales como plata u oro.

Sus números de la suerte serán 22, 33 y 41, con colores verde y amarillo.

Cáncer

La carta de la Estrella indica que es momento de brillar. Cáncer inicia el mes con energía positiva, oportunidades laborales y deseos de estudiar o emprender nuevos proyectos.

El 4 de mayo será su mejor día, con la llegada de dinero extra y nuevas oportunidades. Se recomienda dejar atrás la depresión, pensamientos negativos y actitudes dramáticas.

Habrá avances en trabajo, estudios y proyectos creativos. También se visualizan viajes y crecimiento personal. En el amor, encontrará compatibilidad con Escorpión, Sagitario y Piscis.

El arcángel Gabriel será su protector, ayudándole a recibir noticias importantes como contratos o propuestas laborales. Se recomienda usar colores blanco y azul, además de elementos de protección espiritual.

Sus números serán 00, 14 y 31. Será una semana de logros, pagos pendientes y organización financiera.

Leo

La carta de oros augura abundancia, estabilidad y nuevos comienzos. Leo tendrá una semana de crecimiento económico, con posibilidad de dinero extra, incluso por juegos de azar.

El 8 de mayo será su mejor día, ideal para cerrar contratos, iniciar proyectos y conocer nuevos amores compatibles con Libra, Sagitario y Aries.

Se recomienda cuidar la salud, especialmente riñones, cadera y evitar sobrecargas físicas. También deberá protegerse de personas tóxicas y no prestar dinero.

El arcángel Uriel será clave para abrir caminos y eliminar energías negativas. Leo deberá ser más discreto y no confiar plenamente en todos.

Sus números mágicos serán 04, 05 y 46, con colores blanco y negro. También es buen momento para invertir en propiedades o bienes a futuro.

Virgo

La carta del Mago señala una etapa de crecimiento y manifestación. Virgo tendrá oportunidades laborales, cierre de contratos y posibilidad de iniciar un negocio propio.

El 6 de mayo será su mejor día, con ingresos extra y decisiones importantes. Su punto débil será el estrés, migrañas y sobrepensar problemas.

En el amor, deberá poner límites y evitar relaciones donde se sienta manipulado. Sus mejores compatibilidades serán con Tauro, Capricornio y Sagitario.

Se recomienda ser discreto, cumplir su palabra y evitar conflictos o chismes. También es buen momento para hacer cambios en el hogar y renovar energías.

El arcángel Miguel será su protector, por lo que se aconseja usar escapularios, listones rojos y agua bendita para limpiar energías negativas.

Sus números de la suerte serán 11, 23 y 32, con colores azul y blanco. La semana traerá revelaciones importantes y crecimiento en todos los aspectos.

Libra

La carta de la Templanza anuncia equilibrio y crecimiento. Libra entra en una etapa para mejorar económicamente y avanzar en lo laboral. Su mejor día será el 5 de mayo, jornada clave para recibir propuestas de trabajo, cambios importantes y dinero extra, incluso por juegos de azar.

Sus números mágicos serán 03, 15 y 27, mientras que sus colores serán rojo y amarillo. Es momento de mantener la calma, pensar con claridad y definir qué necesita para ser feliz. Cuando se sienta abrumado, deberá respirar, hacer ejercicio y conectar con la tranquilidad.

En salud, su punto débil serán dolores en huesos, piernas y cadera, por lo que necesita mantenerse en movimiento. También es tiempo de pagar deudas y sanar su economía para evitar preocupaciones.

En el amor, si tiene pareja, se visualizan propuestas serias como matrimonio o crecimiento familiar. Si está soltero, encontrará compatibilidad con Acuario, Piscis y Géminis. Se recomienda hacer cambios personales, desde el look hasta el entorno del hogar, para renovar energías.

El arcángel Jofiel será su guía para tomar decisiones sabias, cerrar ciclos del pasado y abrir nuevos caminos en negocios, contratos y viajes. También se aconseja rodearse de naturaleza, mascotas y ambientes positivos.

Escorpión

La carta del Emperador marca poder, liderazgo y control. Escorpión está en un momento clave para crecer, tomar decisiones firmes y avanzar en lo profesional, incluso en temas legales, políticos o académicos.

El 8 de mayo será su mejor día, con una semana cargada de trabajo, estudios y desarrollo intelectual. En el amor, deberá buscar relaciones estables y sinceras, evitando conflictos constantes. Sus signos compatibles serán Cáncer, Escorpión y Piscis.

Sus números de la suerte serán 20, 25 y 39, con colores rojo y amarillo. Es tiempo de fortalecer su economía, pagar deudas y hacer cambios importantes como mudarse o cambiar de trabajo si no se siente valorado.

Se recomienda ser discreto, no compartir planes y cuidar su entorno, ya que hay riesgo de robos o pérdidas. También podría enterarse de la enfermedad de un familiar, a quien brindará apoyo.

El arcángel Chamuel será su protector, ayudándole a encontrar estabilidad, amor verdadero y conexiones importantes. En salud, deberá cuidar garganta y pulmones, evitando virus o infecciones.

Sagitario

La carta de la Torre indica cambios profundos y reconstrucción. Sagitario entra en un periodo clave para fortalecer su economía y crecimiento personal, pero deberá evitar caer en fantasías o falsas expectativas.

El 7 de mayo será su mejor día, con oportunidades de contratos, cierres de negocios y reconocimientos. También llegará dinero extra con los números 01, 14 y 16, y sus colores serán blanco y naranja.

Es momento de avanzar con firmeza, resolver problemas y enfocarse en su patrimonio. Su punto débil será la depresión, la angustia y el exceso de pensamientos, además de cuidar vicios como alcohol o sustancias.

Se recomienda protegerse de envidias y energías negativas. El arcángel Uriel será su guía para cerrar ciclos, mejorar en lo laboral y resolver trámites importantes.

En el amor, encontrará compatibilidad con Aries, Leo y Virgo. La semana traerá buena suerte, pero deberá actuar con honestidad y resolver conflictos familiares o legales.

Capricornio

La carta del Sol anuncia éxito, claridad y crecimiento. Capricornio vivirá una semana positiva, con oportunidades económicas, nuevos contratos y noticias importantes, incluso desde el extranjero.

El 5 de mayo será su mejor día, con la llegada de dinero y proyectos nuevos. Sus números mágicos serán 08, 06 y 19, y sus colores amarillo y rojo.

También se visualizan estudios o cursos en áreas como finanzas, administración o leyes. Capricornio destaca por su liderazgo, pero deberá alejarse de personas negativas que absorben su energía.

En el amor, si está en pareja, habrá estabilidad; si no, encontrará compatibilidad con Virgo, Tauro y Aries. En salud, deberá cuidar el sistema digestivo, evitando gastritis o estrés emocional.

El arcángel Miguel será su protector, ayudándole a eliminar energías negativas y alcanzar sus metas. Se recomienda no gastar de más, ahorrar y mantener disciplina.

Acuario

La carta del Loco marca nuevos comienzos y crecimiento. Acuario entra en una etapa de madurez, con oportunidades económicas, viajes y desarrollo personal.

El 4 de mayo será su mejor día, con ingresos extra y avances importantes. Sus números serán 12, 17 y 24, y sus colores amarillo y naranja.

Será una semana de trabajo intenso, exámenes y organización financiera. En el amor, encontrará compatibilidad con Tauro, Géminis y Libra.

Se recomienda no cargar con el pasado, tomar decisiones propias y enfocarse en su bienestar. También deberá cuidarse de envidias y personas tóxicas.

El arcángel Metatrón será su guía espiritual, ayudándole a protegerse de energías negativas. En salud, su punto débil será la espalda, cuello e insomnio, por lo que deberá descansar mejor.

Piscis

Piscis recibe una carta de abundancia, con dinero rápido, pagos pendientes y cierre de negocios importantes. Sin embargo, deberá estar alerta ante personas que puedan causarle problemas.

El 6 de mayo será su mejor día, con oportunidades de viajes futuros y crecimiento académico. Sus números mágicos serán 10, 28 y 99, con colores rojo y naranja.

Es momento de estudiar, emprender y buscar independencia, incluso saliendo del hogar familiar. En el amor, encontrará compatibilidad con Acuario, Cáncer y Escorpión.

Se recomienda hacer mejoras en el hogar y rodearse de buenas influencias. También deberá fortalecer su desarrollo emocional y mental.

El arcángel Rafael será su protector, brindándole salud, nuevos comienzos y estabilidad. Su punto débil será garganta, pulmones y alergias, por lo que debe cuidarse y reforzar su sistema inmunológico.