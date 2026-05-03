La quinta y última temporada de The Boys se estrenará el próximo 20 de mayo en Amazon Prime Video. Lo que debía ser un final épico se ha transformado en un fenómeno mediático por su inesperada conexión con la política de Estados Unidos. El responsable de esta lectura es Eric Kripke, creador de la serie, quien ha señalado que la realidad ha superado a la ficción.

Homelander y Donald Trump

Desde el inicio del proyecto, Kripke dejó claro que Homelander no es un villano cualquiera. En entrevistas con Rolling Stone, el showrunner explicó que el personaje está inspirado directamente en Donald Trump.

La construcción del personaje responde a una mezcla de:

Inseguridad extrema

Necesidad de validación pública

Ambición autoritaria

Esta analogía ha sido parte del ADN de la serie, pero recientemente ha tomado un giro inesperado. El capítulo más reciente, titulado “Every One of You Bitches”, marca un punto clave en la narrativa; en él, Homelander cruza una línea definitiva al proclamarse como un dios. Lo que parecía una exageración narrativa ocurrió en la vida real apenas 48 horas antes.

Donald Trump compartió en sus plataformas una imagen generada por inteligencia artificial donde se presenta como una figura mesiánica comparable con Jesús. “Es difícil satirizar este mundo”: la reacción de Kripke

En declaraciones a Polygon, Eric Kripke expresó su sorpresa ante la coincidencia. El creador reconoció que el equipo consideraba arriesgada la idea de mostrar a Homelander como una figura divina.

Sin embargo, la realidad terminó adelantándose: “Es muy difícil satirizar más que este mundo”. La frase resume el dilema actual: la ficción ya no puede exagerar lo que la realidad está normalizando.

¿Qué está en juego para la serie?

El impacto de esta coincidencia va más allá de lo anecdótico. Cambia la forma en que se interpreta The Boys.

La serie se posiciona como:

Un reflejo directo de la sociedad contemporánea

Una crítica al poder político y mediático

Una sátira que pierde margen frente a la realidad

Esto plantea un desafío creativo importante para sus creadores.

En la historia, el grupo liderado por Billy Butcher intenta destruir el sistema corrupto de Vought. Este conflicto encuentra paralelismos en el mundo real, donde:

La política se mezcla con el espectáculo

Las figuras públicas construyen narrativas casi míticas

La imagen mediática adquiere un poder simbólico

El caso de Donald Trump refuerza esta idea, al mostrar cómo la representación pública puede alcanzar niveles casi religiosos.

Con su final, The Boys no solo concluye una historia, sino una forma de hacer crítica desde la ficción. Durante años, la serie destacó por llevar al extremo los defectos del poder. Hoy, ese extremo parece más cercano que nunca. El resultado es una sensación incómoda: la ficción ya no parece exagerada, sino familiar.

El impacto de The Boys trasciende la pantalla porque conecta con una realidad tangible.

La coincidencia entre Homelander y Donald Trump no es solo un recurso narrativo, sino un reflejo de un momento cultural específico. Con el final a la vuelta de la esquina, la serie deja una pregunta abierta: ¿Puede la ficción seguir siendo crítica cuando la realidad adopta sus mismos códigos?

En ese cruce entre entretenimiento, política y percepción pública, The Boys cierra su historia, pero amplifica un debate que sigue vigente.

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