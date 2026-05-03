Horóscopos de Walter Mercado en la semana del 4 al 10 de mayo

Aries, esta semana notarás que ya no puedes seguir en piloto automático. Plutón retrógrado en Acuario te lleva a replantear tus amistades, tus círculos y tu presencia en redes. Podría surgir un roce o confusión que te revele quién realmente te respalda. También sentirás la necesidad de ajustar tus objetivos a largo plazo para que estén en sintonía con quien eres hoy.Afirmación: Me rodeo de personas y proyectos que honran mi esencia y mi verdad.Tauro, el ámbito profesional te exigirá y te hará cuestionarte si ese camino aún te representa. Plutón retrógrado en Acuario trae movimientos en tu carrera y en cómo te perciben los demás. Alguna situación con superiores o clientes te impulsará a marcar límites o redefinir tu rol. Todo esto apunta a construir algo más genuino y sólido.Afirmación: Confío en que los cambios laborales me acercan a una vida más alineada conmigo.Géminis, tu mente estará más inquieta de lo habitual. Plutón retrógrado en Acuario te invita a revisar tus creencias, valores y planes a futuro. Sentirás atracción por lo espiritual, psicológico o esotérico, buscando respuestas más profundas. Se aproxima la oportunidad de un curso, viaje o proyecto en el extranjero.Afirmación: Estoy abierta a cambiar de opinión cuando encuentro una verdad más profunda.Cáncer, esta semana las emociones serán intensas pero reveladoras. Plutón retrógrado en Acuario moviliza temas de dinero compartido, deudas, herencias e intimidad. Algo oculto podría salir a la luz en una relación o asunto económico. Es un buen momento para soltar apegos y patrones que ya no suman.Afirmación: Suelto el miedo a perder y confío en que siempre tendré lo necesario.Leo, tus vínculos importantes estarán bajo la lupa. Plutón retrógrado en Acuario te muestra qué relaciones son recíprocas y cuáles persisten por costumbre o temor a la soledad. Habrá diálogos intensos con pareja, socios o personas clave. Es momento de redefinir acuerdos y decidir con quién quieres avanzar.Afirmación: Merezco relaciones honestas, equilibradas y basadas en el respeto mutuo.Virgo, tu rutina necesita un cambio y lo sentirás físicamente. Plutón retrógrado en Acuario te impulsa a transformar hábitos, horarios y la forma en que administras tu energía. Puede surgir un tema de salud o trabajo que te obligue a reorganizarte. Si atiendes las señales, podrás construir una vida más equilibrada y saludable.Afirmación: Ajusto mi rutina para cuidar mejor mi cuerpo, mi mente y mi bienestar.Libra, se activa tu lado creativo y romántico con una profundidad especial. Plutón retrógrado en Acuario te lleva a revisar cómo amas, cómo disfrutas y qué te apasiona realmente. Podría regresar un amor del pasado, un hobby olvidado o un proyecto creativo pendiente. También identificarás qué te quita alegría y qué te la devuelve.Afirmación: Me permito crear y disfrutar desde lo que enciende mi corazón.Escorpio, la atención se centra en tu hogar, familia y raíces emocionales. Plutón retrógrado en Acuario puede remover historias pasadas, secretos o dinámicas familiares que no quieres repetir. Tendrás una conversación pendiente sobre temas de casa, mudanza o relocalización. Es una oportunidad para sanar y construir una base más firme.Afirmación: Honro mi historia y elijo crear un hogar emocional más sano.Sagitario, tu mente estará activa pero con un enfoque más serio y maduro. Plutón retrógrado en Acuario transforma tu manera de comunicarte y de relacionarte con tu entorno cercano. Estás puliendo cómo expresas tus ideas e incluso podrías cambiar de postura en un tema importante. Buen momento para revisar acuerdos y proyectos de comunicación.Afirmación: Mis palabras tienen poder y las uso con conciencia y verdad.Capricornio, esta semana te enfocas en temas financieros y en tu valor personal. Plutón retrógrado en Acuario te impulsa a cambiar la forma en que generas ingresos y cómo te percibes. Puede surgir un gasto inesperado o una oportunidad económica que requiera ajustes importantes. Es momento de dejar atrás creencias de escasez.Afirmación: Reconozco mi valor y permito que la abundancia se refleje en mi vida.Acuario, con Plutón retrógrado en tu signo, la semana se siente especialmente intensa. Es como mirarte al espejo y cuestionarte quién eres ahora. Sentirás el impulso de hacer cambios personales en tu identidad, imagen o forma de presentarte. Aunque sea incómodo, estás atravesando una transformación profunda.Afirmación: Abrazo mi transformación y me permito ser mi versión más auténtica.Piscis, tu mundo interno estará muy activo aunque externamente todo parezca tranquilo. Plutón retrógrado en Acuario remueve el inconsciente, los sueños y emociones guardadas. Podrías recibir mensajes a través de intuiciones o sueños que te invitan a soltar culpas y cargas pasadas. Es ideal para descansar, meditar y cerrar ciclos.Afirmación: Confío en mi intuición y suelto en silencio lo que ya cumplió su propósito.SV