La Granja VIP: Sandra Itzel es la segunda eliminada; dice que ya lo veía venir

La gala de eliminación de este domingo 26 de octubre estuvo marcada por la tensión y las emociones encontradas. Tres participantes fueron nominados por sus propios compañeros: el comediante Alfredo Adame, la cantante Sandra Itzel y el actor Eleazar Gómez. Durante los días previos, las pruebas físicas y las labores relacionadas con el cuidado de animales elevaron la presión dentro del reality La Granja VIP, donde la convivencia y la estrategia se vuelven cada vez más determinantes.

En una jornada decisiva, el primero en salvarse fue Alfredo Adame, quien obtuvo el apoyo suficiente para permanecer en la competencia. Con su regreso a la casa, la eliminación quedó entre Sandra Itzel y Eleazar Gómez, quienes enfrentaron el momento final con evidente nerviosismo.

Finalmente, la votación determinó que Sandra Itzel abandonara la competencia. Tras su salida, la artista fue trasladada al foro principal, donde se reencontró con su familia y compartió “El Legado”, una tradición del programa que permite dejar un mensaje o beneficio a los compañeros que continúan en juego.

A su llegada al foro, la intérprete compartió su sentir tras la experiencia vivida: “Me siento llena, me siento en paz. Sé que allá afuera mi ejército de mariposas hicieron lo que estuvo en sus manos. Yo me voy llena, creo que este proyecto para mí fue un poco complicado sobre todo por conocer las máscaras que muchos traen allá adentro. Y creo que no estoy capacitada para enfrentarme a tanto lobo allá adentro, me la pasé muy bien, disfruté jugar, aprender... me llevo mucho aprendizaje personal, de vida, como artista y a lo que sigue. Adelante siempre”.

Sandra revela que ya veía venir dicho resultado

Durante su conversación con Adal Ramones, Sandra confesó que el resultado no la tomó por sorpresa.

“Sí (me lo esperaba). No vi a Eleazar más fuerte, yo creo que querían ver el mundo arder dentro de La Granja”, declaró con serenidad.

Con esta eliminación, el ambiente dentro del reality se torna aún más incierto. Las semanas avanzan y los concursantes restantes se ven obligados a consolidar alianzas y evaluar cuidadosamente cada movimiento, conscientes de que cualquier error podría colocarlos en riesgo en las próximas nominaciones. La competencia, cada vez más reñida, continúa poniendo a prueba tanto la fortaleza física como la emocional de sus participantes.

