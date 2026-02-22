Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 23 al 28 de febrero

Con la energía moviéndose fuerte en el cielo, llegan los horóscopos de la semana del 23 al 28 de febrero de Mizada Mohamed, cargados de mensajes claros, directos y llenos de buena vibra para cada signo del zodiaco.Se abren oportunidades, se acomodan piezas que parecían fuera de lugar y también se nos invita a actuar con conciencia antes de ciertos movimientos planetarios importantes.Mizada comparte sus recomendaciones con ese estilo tan característico, amoroso y motivador, recordándonos que la actitud, la fe y la confianza en nosotros mismos pueden marcar la diferencia. Cambios, transformaciones y grandes oportunidades se colocan frente a ti. Es momento de quitarte el antifaz y ver las cosas como realmente son. Las energías en el ambiente son mágicas y maravillosas, y tú estás especialmente bien aspectado: traes magnetismo, carisma, atracción y una química que puede abrir cualquier puerta, incluso aquellas que parecían cerradas.Los días 24 y 25 serán clave para hablar de algo nuevo o diferente relacionado con tu vida laboral y económica. Se marcan propuestas interesantes; solo necesitas organizar tu agenda y delegar lo que sea posible para aumentar tu productividad. Lo que pondrán sobre la mesa conviene a tu economía sin que tengas que abandonar lo que ya haces.Las oportunidades deben tomarse en el momento en que aparecen. No les des demasiadas vueltas, porque cuando se analiza en exceso, se pierde fuerza. Tú sabes quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Con esa claridad, nadie puede moverte de tu centro.Si buscas nuevos caminos, están frente a ti. Eres trabajador, constante y capaz de materializar sueños, pero no desgastes energía intentando convencer a otros. Enfócate en lo valioso: tu trabajo, tu economía, tus planes. Se marcan compras importantes tras mejoras económicas fruto de tu compromiso.También hay papeles por firmar relacionados con trámites antiguos que no habían fluido. Revísalos cuidadosamente, especialmente considerando la cercanía de Mercurio retrógrado el día 26. En el amor, si no tienes relación estable, Venus favorece inicios sentimentales muy prometedores.Se anuncia un renacimiento. Algo que pensabas perdido regresa cuando decides soltar y confiar. Puede tratarse de trabajo, dinero o proyectos profesionales, incluso algo que dejaste guardado.Tu capacidad de comunicar y tu carisma serán claves. Alguien del pasado que valoró tu creatividad podría acercarse con una propuesta que te llenará de alegría. Llegan reconocimientos, aplausos y recompensas. Se aproximan semanas con viajes que comienzas a planificar o realizar.Tienes todas las de ganar en lo laboral, profesional y sentimental. Lo que te corresponde por derecho de conciencia llega, aunque hayas pensado que no sucedería. Influencias como el Sol en Piscis, Júpiter en Cáncer y Saturno en Aries abren puertas en contratos y negociaciones.Si algo se negoció antes del 26, puedes avanzar con confianza, revisando bien los detalles. Un proyecto o dinero del pasado regresa, generando cambios positivos en tu hogar. Hay propuestas, inicios amorosos o reencuentros que fortalecen relaciones. Se marcan viajes y un regalo significativo, quizá no material, pero profundamente sanador.Es tiempo de hablar, expresar y comunicar. Los días 23, 24 y 25 serán especialmente favorables. Planes iniciados entre finales de octubre y principios de noviembre comienzan a avanzar con rapidez.Habrá cambios en la organización del hogar: remodelaciones, ventas o inversiones. La economía se fortalece y llega una noticia familiar que llenará tu corazón de alegría, incluso podría anunciarse la llegada de un nuevo miembro a la familia.Te sentirás enamorado de la vida, relajado y en equilibrio. Hay movimientos planetarios que te dan libertad de acción. Te permitirás pequeños gustos y romperás hábitos que ya no suman, conservando los que sí aportan orden y estabilidad.El día 25 puede traer una noticia importante relacionada con relaciones públicas, viajes, arte o belleza, generando felicidad y armonía.El universo coopera contigo, pero ahora te toca actuar. Con la energía de la luna creciente y el eclipse en Acuario, tu capacidad de manifestación está potenciada. Venus, Marte, el Sol y Saturno te impulsan a recibir lo que te corresponde.Se activan relaciones sociales que te ayudarán a avanzar. La casa dos anuncia movimientos económicos favorables: préstamos, devoluciones o propuestas laborales con buena remuneración.Neptuno en Aries activa una cascada de oportunidades, especialmente en aquello que sembraste desde 2019. Es momento de resolver diferencias de comunicación y sanar.Si firmas o negocias, revisa todo con detalle por Mercurio retrógrado. Se marca una actividad familiar importante que puede implicar compras o viajes conjuntos.Lo que estaba detenido comienza a evolucionar. Algo iniciado hace tiempo da resultados y trae una respuesta favorable que te brinda libertad de acción. Podrás cerrar o redefinir un ciclo económico.Se planean o realizan viajes. Si estás soltero, podrías conocer a alguien especial durante un desplazamiento o en contacto con personas de otro lugar.Es momento de tocar puertas y enviar mensajes. La fortuna te acompaña en amor y dinero. Con Saturno en Aries, tu mente estratégica se fortalece, generando resultados concretos.Los beneficios alcanzan también a quienes te rodean. Se marca un evento o reunión familiar llena de alegría y reencuentros.Estás en el lugar perfecto con las personas adecuadas. Es momento de actuar sin sobrepensar. Habrá agradecimientos y reconocimientos por tu apoyo a otros.Los días 24 y 25 traen noticias económicas y profesionales importantes. Nuevas propuestas elevan tu autoestima y fortalecen tu economía.No es tiempo de pensar, sino de actuar. Todo lo relacionado con hogar, compras, ventas o remodelaciones se marca favorable. Hay mejoras económicas que te permiten concretar cambios.Si necesitas negociar o resolver diferencias, los días 23 y 24 son ideales. Aunque Mercurio retrógrado se acerque —y además en tu signo—, esta energía puede impulsarte a retomar pendientes con buenos resultados. También se marcan viajes o actividades relacionadas con agua, descanso y conexión emocional.Finalmente, el mensaje es claro: ámate, valórate y actúa desde tu autenticidad. No necesitas agradar a todos; necesitas estar en armonía contigo mismo. Cuando proyectas seguridad y amor propio, todo fluye en equilibrio.Con información de Mizada MohamedMF