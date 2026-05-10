Mizada Mohamed: Horóscopos de la semana del 11 al 17 de mayo

La astróloga Mizada Mohamed compartió sus horóscopos para la semana del 11 al 17 de mayo, una etapa marcada por la energía de la superluna nueva del 16 de mayo, así como por movimientos planetarios que impulsarán decisiones importantes, cambios económicos y nuevas oportunidades en el amor y el trabajo.

De acuerdo con las predicciones, varios signos vivirán una semana clave para cerrar ciclos, iniciar proyectos y avanzar en temas profesionales, económicos y sentimentales.

Aries

Para Aries, Mizada Mohamed aseguró que ya no es momento de seguir pensando, sino de actuar. Venus, planeta del amor y el dinero, abrirá nuevos caminos de abundancia y crecimiento económico, especialmente a través de contactos sociales, reuniones y negociaciones.

La recomendación es mantenerse atento a señales y oportunidades que surgirán en juntas o eventos importantes, ya que podrían aparecer decisiones que beneficien el futuro profesional a corto plazo, especialmente hacia finales de mayo e inicios de junio.

También será una semana favorable para compras, ventas y acuerdos relacionados con el trabajo, dejando atrás lo conocido para aventurarse a nuevos proyectos.

Tauro

Tauro tendrá una semana muy productiva y efectiva. Nuevas propuestas laborales y económicas llegarán para sacarlos de su zona de confort, pero todo esto traerá beneficios importantes.

Los nacidos bajo este signo destacarán en actividades relacionadas con el arte, la belleza, la comunicación y los negocios. Además, será una etapa ideal para reencontrarse con amistades o seres queridos con quienes existía algún distanciamiento.

En cuestiones de firmas, contratos o negociaciones, Mizada recomendó esperar después del 16 de mayo debido a la superluna nueva; sin embargo, los días 11, 12 y 13 también serán positivos para concretar acuerdos.

Géminis

Para Géminis, la semana traerá cambios patrimoniales muy favorables que generarán tranquilidad y estabilidad. Del 11 al 16 de mayo se abrirán oportunidades importantes en temas económicos, laborales y profesionales.

La creatividad e intuición de este signo estarán al máximo, impulsando ideas nuevas que podrán convertirse en proyectos exitosos. Además, será un periodo ideal para resolver diferencias familiares y llegar a acuerdos importantes.

También podrían presentarse noticias relacionadas con herencias, propiedades o trámites que beneficien el patrimonio personal.

Cáncer

Cáncer vivirá una semana llena de fortaleza emocional y seguridad personal. Según Mizada Mohamed, tendrán “todas las de ganar” en lo físico, mental y espiritual.

La astróloga aconsejó no permitir que las opiniones ajenas afecten sus planes y mantener el enfoque en sus objetivos. La energía de la superluna nueva les dará claridad para tomar decisiones importantes y fortalecer su liderazgo.

En juntas, reuniones o celebraciones destacarán por su inteligencia y capacidad de organización. Además, se visualiza una compra importante que deberá analizarse cuidadosamente con ayuda de expertos.

Leo

Leo experimentará un periodo de florecimiento y expansión. Proyectos que parecían detenidos comenzarán a avanzar rápidamente y habrá mejoras importantes en la economía.

Las energías planetarias favorecerán las compras, ventas, negociaciones, comercio, importaciones y exportaciones. También será una semana positiva para expresar ideas y mejorar la comunicación.

Mizada Mohamed recomendó trabajar en la armonía del hogar y resolver diferencias familiares, ya que mantener el equilibrio emocional ayudará a atraer abundancia y prosperidad.

Virgo

Virgo tendrá frente a sí varias decisiones importantes. La recomendación principal será escuchar consejos de personas con experiencia antes de firmar contratos o iniciar nuevos proyectos.

Las asociaciones, cierres de ciclo e inicios estarán favorecidos durante esta semana, especialmente en asuntos relacionados con negocios o cambios personales.

Mizada también pidió a Virgo ignorar críticas y comentarios negativos, pues aseguró que muchas veces quienes señalan o critican en realidad admiran el brillo y crecimiento ajeno.

En el amor, se vislumbran reencuentros y reconciliaciones para quienes ya tienen pareja, mientras que quienes están solteros podrían iniciar una nueva relación sentimental.

Libra

Para Libra, la energía de Venus estará potenciando el magnetismo, la atracción y la capacidad de abrir puertas que parecían cerradas. Mizada Mohamed aseguró que cualquier proyecto o idea que inicien en estos momentos tendrá grandes posibilidades de florecer.

La recomendación principal será enfocarse más en sus propias necesidades y dejar de cargar con las responsabilidades de los demás. Al priorizar sus objetivos personales, aumentará su productividad y podrán alcanzar metas importantes.

Además, será una etapa ideal para delegar responsabilidades, impulsar proyectos creativos y perseguir sueños que parecían lejanos. Según la astróloga, Libra está a un paso de cumplir varios de sus anhelos, por lo que no deberá escuchar comentarios negativos ni permitir que otras personas frenen su crecimiento.

Escorpión

Escorpión atravesará una semana de crecimiento personal y profesional. Mizada Mohamed señaló que este signo se encuentra en una posición importante, con la capacidad de apoyar y ayudar a otras personas.

Todo acto de generosidad regresará multiplicado, especialmente si brindan apoyo a quienes estuvieron presentes en momentos difíciles. La astróloga aseguró que esta energía positiva traerá beneficios importantes tanto en el ámbito laboral como familiar.

Los días 13, 14 y 15 de mayo serán especialmente favorables para resolver diferencias, llegar a acuerdos y fortalecer relaciones personales y profesionales. También será fundamental dedicar tiempo a la familia y al bienestar emocional.

Sagitario

Sagitario vivirá una etapa de transformación profunda. Después de semanas complicadas y de enfrentar grandes responsabilidades, llegará una sensación de mayor libertad, tranquilidad y claridad emocional.

Mizada Mohamed explicó que los movimientos planetarios ayudarán a este signo a encontrar equilibrio en su vida personal, laboral y sentimental. Será un momento para sanar, renovarse y aceptar los cambios internos que han venido ocurriendo desde hace tiempo.

La astróloga también destacó la fortaleza de Sagitario para levantarse después de las dificultades y recomendó rodearse de personas que comprendan sus emociones y procesos personales.

Capricornio

Capricornio tendrá frente a sí una semana llena de cambios, oportunidades y transformaciones importantes. La energía de la superluna nueva del 16 de mayo favorecerá decisiones relacionadas con contratos, acuerdos y proyectos profesionales.

Mizada Mohamed aseguró que este signo cuenta con la capacidad, liderazgo y experiencia necesarios para avanzar, aunque recomendó buscar asesoría de expertos antes de tomar decisiones financieras o laborales importantes.

Los contactos sociales jugarán un papel clave para acelerar proyectos y abrir nuevas oportunidades. Además, habrá noticias positivas dentro del hogar o la familia que traerán alegría y satisfacción emocional.

Acuario

Para Acuario, las puertas estarán completamente abiertas durante esta semana. La astróloga destacó que es tiempo de cosechar todo lo que se ha sembrado en el pasado y confiar plenamente en la abundancia.

Mizada Mohamed pidió dejar atrás las dudas y creer en las oportunidades que el universo está poniendo enfrente. También señaló que Plutón retrógrado en Acuario abrirá caminos nuevos y ayudará a concretar proyectos importantes.

En el amor, se visualizan nuevos inicios sentimentales o reencuentros afectivos. Mientras tanto, en lo económico podrían aparecer oportunidades claras de crecimiento y estabilidad.

Piscis

Piscis tendrá una semana cargada de intuición, emociones y oportunidades especiales. Mizada Mohamed explicó que podrían presentarse sueños premonitorios, señales o mensajes importantes que ayudarán a tomar decisiones clave.

La astróloga destacó que este signo deberá reconocer su propio valor y dejar de ponerse siempre en segundo plano. Será una etapa para confiar en sí mismos, avanzar y aceptar que merecen abundancia, amor y felicidad.

La superluna nueva del 16 de mayo favorecerá las visualizaciones, decretos e intenciones personales. Además, podrían llegar noticias felices relacionadas con el hogar y la familia.

En el amor, habrá mucha pasión para quienes tienen pareja, mientras que los solteros podrían conocer a alguien especial que les devuelva la ilusión y la alegría.

Con información de Mizada Mohamed

MF