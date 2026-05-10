La espera para los seguidores de la saga ha terminado. Bajo el concepto creativo denominado “Legacy Transmission”, se presentaron oficialmente la nueva palomera y el vaso coleccionable inspirados en la próxima película “The Mandalorian and Grogu”.

La presentación no fue un evento ordinario. Se llevó a cabo dentro de una experiencia inmersiva llamada “Viaje por el Universo”, la cual constaba de siete salas temáticas donde los asistentes pudieron sumergirse en escenarios icónicos de Star Wars.

El punto culminante de la noche fue la gran revelación del producto, una colaboración estratégica entre la cadena Cinépolis y la empresa de diseño Ping Solutions, quienes trabajaron durante meses para capturar la esencia de Din Djarin.

Un diseño de otra galaxia: Acabados metalizados y efectos 3DLo que hace especial a este artículo es su complejidad técnica. José Antonio Arellano, Director de Marketing de Ping Solutions, destacó que el mayor desafío fue replicar el efecto metálico del casco de Mando para que luciera auténtico.“El reto está en el acabado. Lograr el efecto metalizado que ven en el casco es algo que pocas veces hemos traído a nivel de colección”, explicó Arellano, subrayando que el desarrollo del producto tomó más de seis meses de trabajo intensivo.

La palomera está diseñada en formato tridimensional, enfocándose en la relación fundamental entre el mandaloriano y el pequeño Grogu. No es solo un contenedor de alimentos, sino un símbolo de identidad para la comunidad fanática de la franquicia.El complemento perfecto: El vaso AT-AT y los paisajes de Hoth, además de la pieza central, la colección incluye un vaso 3D que rinde homenaje a uno de los vehículos más emblemáticos del Imperio: el AT-AT.

Este artículo está inspirado en los paisajes gélidos del planeta Hoth, transportando a los fans a las escenas de El Imperio Contraataca. Irepan Olivares, Gerente de Estrategia Comercial de Cinépolis, señaló que estos productos buscan elevar la experiencia del espectador más allá de la pantalla grande, permitiendo que se lleven un pedazo de la historia a sus hogares.

La preventa y disponibilidad de estos artículos suelen generar largas filas, por lo que se recomienda a los interesados estar pendientes de las aplicaciones oficiales de los complejos cinematográficos para asegurar su unidad durante la semana de estreno.

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Si ya estás planeando tu visita al cine, aquí te presentamos los costos oficiales que tendrán estos artículos de colección en las taquillas y áreas de dulcería:

Palomera 3D “The Mandalorian and Grogu” (Efecto Metal) 899 pesos

Vaso Coleccionable AT-AT / Paisajes de Hoth 299 pesos

Ambos productos estarán disponibles físicamente en los complejos Cinépolis durante la semana del estreno mundial de la cinta. La alta demanda prevista sugiere que estas piezas se convertirán rápidamente en objetos de reventa con valores mucho más altos en plataformas digitales.

El uso de tecnologías de modelado tridimensional y pinturas con efectos especiales coloca a esta palomera como una de las más sofisticadas que han llegado al mercado nacional, compitiendo incluso con las ediciones limitadas de parques temáticos internacionales.

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