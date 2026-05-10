Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 11 al 15 de mayo

La astróloga Mhoni Vidente reveló sus horóscopos para la semana del 11 al 15 de mayo, una etapa marcada por movimientos importantes en el amor, el trabajo y la economía.Las cartas del tarot anuncian días de transformación, golpes de suerte y decisiones clave para varios signos del zodiaco.La carta de la templanza será la guía de Aries durante esta semana. El mensaje principal es mantener la calma, pensar antes de actuar y evitar las decisiones impulsivas. Será un periodo de crecimiento profesional y estabilidad económica, aunque también de mucha actividad laboral y escolar.El 13 de mayo será su mejor día, considerado por Mhoni como una fecha cargada de energía positiva. Recomienda prender una veladora blanca para pedir deseos relacionados con trabajo, salud o dinero.Aries tendrá tres golpes de suerte y sus números mágicos serán el 09, 27 y 32, mientras que los colores de la fortuna serán el rojo y el negro. También se visualizan oportunidades para comprar patrimonio, como una casa o un automóvil, además de trámites relacionados con pasaporte o migración.En el amor, quienes tienen pareja continuarán estables y quienes están solteros podrían conocer personas compatibles. La recomendación principal será ahorrar y evitar gastos innecesarios.La carta del ermitaño anuncia para Tauro una semana de reflexión, crecimiento y solución de problemas. El signo vivirá días de abundancia y estabilidad emocional, además de recibir regalos inesperados.El 12 de mayo será su mejor día y estará rodeado de energía favorable para fiestas, viajes y nuevos proyectos laborales. Los números mágicos serán el 03, 04 y 13, mientras que los colores de la suerte serán rojo y azul fuerte.Mhoni Vidente advirtió que Tauro deberá evitar las dobles vidas y tomar decisiones claras en el amor y en lo profesional. También será importante alejarse de personas negativas y enfocarse en construir un mejor futuro económico.En cuestiones de salud, el punto débil serán problemas intestinales, colitis o quistes, por lo que recomienda acudir al médico y mejorar hábitos alimenticios.La carta del carruaje impulsa a Géminis a seguir avanzando sin miedo. La semana traerá contratos, crecimiento económico y oportunidades laborales importantes, especialmente para quienes buscan empleo o desean iniciar un negocio.El 14 de mayo será su mejor día y estará relacionado con dinero, cierres de contratos y progreso profesional. Sus números mágicos serán el 10, 12 y 15, mientras que los colores recomendados serán amarillo y rojo.Mhoni señaló que Géminis deberá alejarse de personas tóxicas y dejar de confiar demasiado en quienes lo rodean. También será momento ideal para estudiar idiomas, comercio o moda.En la salud, el signo deberá cuidar la espalda baja y los riñones, además de mantenerse hidratado y hacer ejercicio constante.La carta del emperador marca para Cáncer una etapa de poder, crecimiento y estabilidad laboral. Será una semana clave para dejar atrás el drama, controlar el estrés y enfocarse en objetivos concretos.El 11 de mayo será el mejor día del signo, especialmente para juntas laborales y proyectos relacionados con nuevos ingresos. Los números mágicos serán el 01, 09 y 28, mientras que los colores de la suerte serán azul y blanco.Mhoni advirtió que Cáncer deberá cuidarse de personas manipuladoras o de posibles engaños en amistades y relaciones amorosas. También recomendó evitar conflictos familiares y mantenerse alejado de chismes.Las cartas anuncian un nuevo despertar para el signo, con posibilidades de trabajo y estabilidad emocional.La carta del sol iluminará a Leo durante esta semana. Será un periodo de abundancia, crecimiento económico y oportunidades para destacar en lo profesional. Sin embargo, Mhoni recomendó no prestar dinero y poner límites en relaciones personales.El mejor día será el 14 de mayo, cuando llegarán cuatro golpes de suerte. Sus números mágicos serán el 17, 19 y 41, mientras que los colores recomendados serán blanco y negro.Leo podría recibir propuestas laborales relacionadas con gobierno, ventas, medicina o veterinaria. Además, el planeta Venus favorecerá la llegada de una pareja estable, especialmente con signos como Capricornio, Aries o Sagitario.En la salud, el punto débil serán los problemas de espalda baja, cadera o hernias, por lo que se recomienda evitar esfuerzos físicos excesivos.La carta del mundo anuncia para Virgo una semana de expansión, viajes y decisiones importantes. Será un periodo ideal para arreglar documentos relacionados con visa, residencia o trámites legales.El 15 de mayo será el mejor día del signo y traerá dinero extra, cambios laborales y estabilidad emocional. Sus números mágicos serán el 22, 37 y 68, mientras que los colores de la suerte serán azul y blanco.Mhoni Vidente indicó que Virgo deberá tomar decisiones pensando primero en su bienestar y no en el de los demás. También recomendó mantenerse discreto para evitar traiciones o conflictos laborales.Las cartas señalan oportunidades de negocios importantes, compra o venta de propiedades y la llegada de personas influyentes del extranjero que podrían abrir nuevas puertas en el ámbito económico.La carta de la torre marca para Libra una semana enfocada en construir estabilidad y dejar atrás lo superficial o cambiante. Será un periodo de mucho trabajo y de decisiones importantes en el amor y la economía.El 14 de mayo será su mejor día y llegará acompañado de tres golpes de suerte. Sus números mágicos serán el 16, 33 y 55, mientras que los colores recomendados serán rojo y amarillo.Mhoni Vidente aseguró que Libra recibirá un dinero extra relacionado con una compensación o deuda del pasado. Además, podría comenzar a planear un viaje importante para junio o julio.En el amor habrá mucha pasión, aunque también podrían aparecer relaciones prohibidas o complicadas. La recomendación será no engancharse con personas casadas o relaciones que sólo generen desgaste emocional.El signo deberá cuidar problemas de piel, cabello y vista, además de hacer limpieza emocional y material en su hogar para abrir espacio a nuevas oportunidades.La carta de la fuerza acompañará a Escorpión durante esta semana, reforzando su capacidad para resolver problemas familiares, económicos y legales. Será una etapa de cambios importantes y crecimiento personal.El mejor día será el 12 de mayo, fecha en la que podría llegar dinero extra por ventas de propiedades, vehículos o negocios. Sus números mágicos serán el 18, 24 y 35, mientras que los colores de la suerte serán rojo y verde.Mhoni Vidente adelantó que Escorpión podría recibir propuestas laborales en gobierno, leyes o comunicaciones. También será momento ideal para hacer cambios profundos en su vida, desde renovar amistades hasta modificar hábitos y rutinas.El punto débil estará relacionado con garganta y pulmones, por lo que recomienda fortalecer el sistema inmune y evitar el estrés.Las cartas también advierten sobre envidias, chismes y promesas incumplidas, por lo que el signo deberá abrir bien los ojos y alejarse de personas tóxicas.La carta del mago anuncia para Sagitario una semana de abundancia, éxito y crecimiento económico. El signo vivirá días muy positivos en cuestiones laborales y académicas.El 14 de mayo será su mejor día y estará marcado por juntas de trabajo, reconocimientos y premios. Además, tendrá cinco golpes de suerte con los números 21, 26 y 60. Sus colores serán amarillo y rojo.Mhoni recomendó a Sagitario cuidar su alimentación y evitar excesos, ya que el punto débil será el estómago y la grasa visceral. También será importante alejarse de personas abusivas o negativas.El planeta Júpiter impulsará proyectos de negocio, cambios de trabajo y oportunidades para adquirir patrimonio, como una casa. Incluso podrían llegar propuestas de matrimonio o formalización sentimental.Las cartas sugieren viajar, cambiar de ciudad o incluso mudarse de país para abrir nuevos caminos de crecimiento.La carta del as de oros confirma que Capricornio atraviesa una etapa de prosperidad y estabilidad financiera. La recomendación principal será ahorrar, evitar gastos innecesarios y no presumir sus logros.El 13 de mayo será su mejor día y traerá cinco golpes de suerte. Sus números mágicos serán el 07, 20 y 25, mientras que los colores de la fortuna serán azul y amarillo.Mhoni Vidente señaló que Capricornio podrá resolver trámites relacionados con visa, pasaporte o documentos importantes. También llegarán nuevas oportunidades laborales relacionadas con redes sociales, inteligencia artificial o ventas.En el amor, un ex podría buscar nuevamente al signo, aunque las cartas recomiendan no regresar al pasado. Marte favorecerá relaciones compatibles con Aries, Tauro y Virgo.El punto débil serán problemas virales, piel y cabello, por lo que deberá reforzar sus defensas y evitar contagios.La carta de la estrella confirma que Acuario está atravesando uno de sus mejores momentos del año. Será una semana de mucho trabajo, crecimiento económico y oportunidades para desarrollar nuevos proyectos.El mejor día será el 12 de mayo. Sus números mágicos serán el 08, 34 y 50, mientras que sus colores de la suerte serán azul y blanco.Mhoni Vidente recomendó a Acuario dejar de autosabotearse y evitar pensamientos negativos. También será importante no tomar decisiones impulsivas y pensar bien cada paso.El signo podría recibir noticias de un embarazo familiar y comenzar arreglos o cambios en el hogar. Además, las cartas anuncian proyectos relacionados con tecnología, deportes o comunicaciones.En el amor habrá energías cruzadas con personas del pasado, por lo que la recomendación será cerrar ciclos y evitar discusiones innecesarias.Las cartas anuncian liberación de energías negativas y la llegada de un dinero extra que dará estabilidad económica.La carta del loco marca para Piscis una semana de madurez, nuevos comienzos y crecimiento laboral. Será momento de dejar atrás rencores, dramas y situaciones negativas del pasado.El 11 de mayo será su mejor día y llegará acompañado de dinero extra, propuestas laborales y reconocimiento profesional. Además, tendrá cinco golpes de suerte con los números 06, 11 y 30. Sus colores serán verde y amarillo.Mhoni Vidente aseguró que Piscis vivirá una etapa positiva para ahorrar, comprar patrimonio y estabilizar sus finanzas. También podrían presentarse cambios de casa o remodelaciones importantes.El punto débil estará relacionado con hormonas, tiroides y problemas médicos relacionados con el sistema reproductivo, por lo que recomienda acudir al médico y mantener chequeos constantes.El planeta Júpiter impulsará riqueza, abundancia y crecimiento personal. Además, las cartas anuncian la llegada de un amor compatible de los signos Cáncer, Leo o Virgo, con intenciones serias y formales.La semana también estará marcada por pasión y encuentros amorosos intensos, aunque el consejo principal será rodearse únicamente de personas positivas y estables.Con información de Mhoni VidenteMF