Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY miércoles 7 de enero

Este es un momento para actuar sin dudar. Las oportunidades no esperan y debes tomarlas en cuanto aparezcan. No es tiempo de planear demasiado, sino de ejecutar. Mantente al margen de chismes y comentarios innecesarios, porque entras en una etapa de crecimiento, abundancia y prosperidad. La Luna llena en Virgo impulsa especialmente tu vida profesional y te abre el camino al éxito que estás buscando.Ya no hay pretextos para seguir postergando decisiones. Es hora de empujar esa puerta que ni siquiera necesita llave. Da hoy mismo ese paso que has venido retrasando. La Luna llena en Virgo, que permanecerá ahí un par de días, te favorece para resolver asuntos de comunicación, firmar documentos, comprar, vender o cerrar acuerdos con resultados positivos.Se marcan nuevos comienzos en el terreno sentimental, así como posibles reencuentros que pueden remover emociones importantes.La Luna llena es especialmente poderosa para ti. Su paso a Virgo te abre la posibilidad de que situaciones que estaban estancadas, mal encaminadas o sin bases sólidas comiencen a fluir a tu favor. Esto aplica tanto en temas del hogar como en asuntos personales, profesionales y económicos. Es un momento de avances importantes.Es tiempo de poner los pies en la tierra y mirar con claridad tu realidad. Este movimiento lunar te ayuda a definir quién eres, qué quieres y hacia dónde vas, así como con quién deseas compartir tu camino. Las decisiones que tomes hoy serán firmes y bien pensadas. Todo lo relacionado con compras, ventas o negociaciones se ve favorecido, y ese dinero que parecía tardar terminará por llegar, trayendo mejoras económicas en los próximos días.Se abre una etapa de crecimiento y florecimiento en todo lo que emprendas. Apóyate en tus contactos y relaciones para avanzar más rápido. Así como tú has ayudado muchas veces, ahora es momento de pedir apoyo. Con la Luna en tu signo durante varios días, es ideal para tomar decisiones clave en lo laboral y profesional. Es tiempo de recibir lo que te corresponde por derecho.Mantén la calma, la serenidad y tu característica elegancia ante cualquier provocación. No dejes que nadie te robe la motivación. Sigue avanzando y haciendo lo que sabes hacer mejor. Hoy llegan muy buenas noticias en el ámbito profesional, y los resultados hablan por sí solos.La suerte está de tu lado. No es momento de dudar, sino de actuar y liberarte del “qué dirán”. Tu fuerza está en tu capacidad, tu entrega y tu compromiso. Todo ese esfuerzo comienza a rendir frutos y hoy puedes recibir reconocimiento y recompensas bien merecidas.Te sientes más tranquilo, más en paz y con el rumbo mucho más claro. Llega una respuesta positiva sobre un trámite o proyecto que querías iniciar, o una buena noticia en el trabajo que te dará estabilidad emocional y económica.Se marcan viajes o planes para realizarlos, además de cambios importantes en la organización de tu hogar. Con tanta energía planetaria a tu favor, tienes en tus manos las herramientas necesarias para avanzar, triunfar y concretar sueños y metas.Es momento de atreverte a vivir, sentir y disfrutar sin escuchar a quienes intentan limitarte. Sigue soñando, pero con los pies bien puestos en la tierra. Este es un periodo para expresar lo que quieres y mereces, tanto en lo profesional como en lo familiar.Estás en una racha muy acertada: lo que te propones, lo consigues. Estos dos días son clave para recibir respuestas sobre acuerdos o negociaciones que estabas esperando y que traerán alivio a tu economía y a tu vida personal. También se ven buenas noticias en el hogar que te llenarán de alegría.MF