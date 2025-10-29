Miércoles, 29 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY miércoles 29 de octubre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este miércoles

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este miércoles. ESPECIAL

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este miércoles. ESPECIAL

Aries: Las oportunidades se presentan solas y están justo frente a ti; no necesitas esforzarte demasiado. Es momento de avanzar, comunicarte y expresarte. Si tienes trámites, firmas o compras pendientes, la Luna Nueva en Capricornio te favorece enormemente. Como ambos son signos de tierra, todo lo relacionado con acuerdos o negociaciones, incluso cosas que vienen desde noviembre pasado, se moverá rápidamente a tu favor.

Tauro: Hoy es un día ideal para compras o ventas importantes. En el amor, la tranquilidad y la felicidad predominan, y las nuevas experiencias se sienten muy intensas. La energía del aire te impulsa en creatividad, comunicación, ideas y soluciones, además de fortalecer la pasión.

Géminis: Todo lo que pienses hoy tiene gran potencial de materializarse. Es momento de actuar y mostrar tu auténtico yo. Tu sensibilidad y generosidad se combinan con la energía del agua, lo que te permite recibir reconocimiento, regalos o sorpresas en el ámbito profesional.

Leo: Mantén los pies en la tierra y la mirada en el cielo. Tienes la fuerza, la energía y el conocimiento necesarios; la oportunidad está frente a ti. Es tiempo de actuar, especialmente en trámites, acuerdos o cuestiones financieras. La energía de Mercurio en Sagitario impulsa la comunicación para que todo marche a tu favor.

Virgo: Este día es crucial para ti, favoreciendo tanto tu vida personal como profesional, viajes, remodelaciones y proyectos. Con la Luna Nueva en Capricornio, es momento de fortalecer lazos y acuerdos que te benefician. Confía en la abundancia del universo: todo se encuentra muy a tu favor.

Libra: Tu creatividad está en su punto máximo. Aprovecha esta lluvia de ideas para proyectarte profesionalmente, pues tus iniciativas tendrán un gran valor y generarán beneficios tanto para ti como para quienes colaboran contigo.

Escorpión: Están presentes cambios, oportunidades y transformaciones importantes. Tu intuición está muy aguda; confía en ella. Evita los celos y recuerda que lo que es tuyo por derecho nadie lo puede quitar.

Sagitario: La jornada es de tranquilidad. Tu sexto sentido te ayudará a tomar decisiones acertadas en el ámbito profesional. Recibirás noticias o propuestas que aumentarán tus ingresos y te permitirán viajar, algo que disfrutas mucho.

Capricornio: La justicia y las oportunidades están a tu favor con la Luna Nueva en tu signo. Confía en tus proyectos y en tu intuición. En tu hogar habrá cambios positivos que traerán paz y estabilidad, y recibirás apoyo familiar que facilitará acuerdos o negociaciones pendientes.

Acuario: Es momento de vivir plenamente, disfrutar y vibrar alto. Aléjate de chismes o comentarios negativos. Se anuncian cambios en la organización de tu hogar y la posibilidad de viajes, lo que te brindará tranquilidad y bienestar.

Piscis: Se presentan excelentes cambios en tu economía y patrimonio. Proyectos o asuntos financieros que estaban detenidos ahora avanzan a tu favor. Recibirás reconocimiento y recompensas que generarán paz tanto en tu vida personal como profesional.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones