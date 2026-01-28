Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY miércoles 28 de enero

Aries: Estás rompiendo límites, cadenas y bloqueos mentales para convertir en realidad eso que llevas tanto tiempo deseando. Un anhelo profundo, algo que has guardado en el corazón y en la mente, por fin comienza a materializarse. Desde hoy se abren nuevas oportunidades y caminos en el ámbito laboral y económico. Con Neptuno en tu signo, el universo te empuja a no quedarte con las ganas y a ir con todo por tus sueños.

Tauro: La clave para ti es mantener la calma, la serenidad y la paz, incluso ante provocaciones. No caigas en juegos innecesarios. Este periodo, con la Luna aún favoreciéndote antes de pasar a Géminis, te ayuda a que cualquier tema de comunicación se resuelva a tu favor, especialmente en lo profesional y en el trabajo.

Géminis: Es momento de tener los pies bien puestos en la tierra, la mirada en alto y el corazón alineado con tus deseos. Tienes una gran fuerza mental para hacer realidad lo que imaginas. Se avecinan cambios en la organización de tu hogar que te traerán tranquilidad, además de planes o viajes, ya sea por trabajo o por placer.

Cáncer: Quita los velos y mira la realidad tal cual es. Ya no es tiempo de pensar tanto, es tiempo de actuar. Es el momento ideal para dar ese paso que llevabas tiempo postergando. Saldrás de zonas conocidas, pero esos cambios nuevos y distintos te convienen, especialmente en lo económico y profesional. Aunque te muevan un poco de tu centro, valdrán mucho la pena para ti y para quienes amas.

Leo: Tienes todo a tu favor. Solo recuerda no contar tus planes ni divulgar demasiado lo que estás haciendo. Lo mejor es avanzar en silencio y dejar que los resultados hablen por ti. Estás en una etapa excelente para crecer, lograr y consolidarte tanto en lo personal como en lo económico.

Virgo: Hoy y los próximos días son clave para ti. Aprovecha este periodo porque llegan propuestas interesantes. Escucha, analiza y observa con esa capacidad tan tuya. La suerte está de tu lado, así que no te limites al momento de pedir lo que sabes que mereces.

Libra: Es tiempo de equilibrar y poner todo en su justa medida, algo que sabes hacer muy bien. Neptuno en Aries te está ayudando a ver con más claridad y te impulsa a avanzar y a comunicar. Con tantos planetas en Acuario, tu elemento aire se ve muy favorecido. Venus y Marte te empujan a hacer cambios importantes en tu vida personal y económica. Es momento de reencontrarte contigo y ocupar el lugar que mereces.

Escorpión: Todo está conspirando a tu favor, pero ahora te toca poner de tu parte con actitud, fuerza y determinación. No te enganches en comentarios negativos. Mantente centrado y enfocado en tus objetivos. Nadie debe robarte tus sueños. Estás exactamente donde debes estar, y tus guías te están conduciendo hacia las personas y situaciones correctas para lograr lo que deseas.

Sagitario: Es fundamental que mantengas tu intuición muy despierta para elegir el mejor camino. Estás en un momento de decisiones importantes relacionadas con lo laboral y profesional. Aunque eres multifacético, ahora toca ordenar prioridades. La buena fortuna te acompaña, como siempre, solo necesitas enfocar bien tu energía.

Capricornio: Atrévete a vivir, sentir, disfrutar y amar. Libérate de cargas y ve tras lo que realmente quieres. No puedes agradarle a todo el mundo, pero sí puedes estar en paz contigo. En lo profesional, recuerda que es mejor tener tranquilidad que tener la razón. Fluye, porque lo que te corresponde nadie te lo quita. Se reconocen tus méritos y llegan nuevas propuestas.

Acuario: De un momento a otro recibirás una llamada, un mensaje o una señal importante en temas laborales. También se marcan negociaciones relacionadas con compras o ventas importantes. Los viajes comienzan a activarse, muchos de ellos por placer y algunos por trabajo. Tu intuición está muy afinada, así que pon atención a las señales del universo.

Piscis: Es tiempo de hablar, de expresar y de poner las cartas sobre la mesa. Con Neptuno en Aries, se abre una etapa de acuerdos, negociaciones y avances. Todo lo que estaba detenido empieza a fluir tanto en lo personal, familiar como en lo económico. Apóyate en tus contactos sociales para avanzar más rápido en ese proyecto que tienes en marcha.

MF