Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY miércoles 26 de noviembre

Aries: Con el Sol en Sagitario y Mercurio ya directo, se presentan oportunidades muy favorables para acuerdos, contratos, negociaciones y reencuentros amorosos.

Tauro: Todo lo que piensas, sientes o dices empieza a materializarse. Es clave tener claridad mental, porque lo que plantes ahora se reflejará en lo físico, mental y espiritual.

Géminis: La paciencia es tu aliada. Aunque quieras resultados inmediatos, deja que las cosas fluyan. La Luna en Acuario te ayuda a que los procesos se agilicen y lo que es tuyo llegará sin obstáculos.

Cáncer: Tu energía y brillo personal son evidentes y positivos. Si alguien se siente molesto por ello, no es tu problema. Se avecinan cambios favorables en lo personal, familiar y económico, que te permitirán iniciar proyectos nuevos.

Leo: Dentro de ti están las respuestas para los nuevos proyectos que estás planeando. Anota tus ideas, obsérvalas y verás cómo pronto se concretan, especialmente en contratos o documentos pendientes.

Virgo: Etapa propicia para firmas, viajes, contratos y resolver malentendidos. También se favorecen ascensos, inicios laborales y cambios positivos en la organización del hogar.

Libra: Hay atracción, magnetismo y crecimiento personal. Es momento de avanzar con determinación hacia tus metas, liberarte de ataduras y perseguir tus sueños con seguridad.

Escorpión: Tu fortaleza y compromiso te llevan a cumplir deseos y objetivos. Se abren posibilidades en temas financieros, préstamos y resolución de conflictos profesionales.

Sagitario: Vive con intensidad y abre tus alas con el Sol en tu signo y la Luna nueva en Acuario. Se anuncian cambios positivos en lo personal, familiar, sentimental y económico. Esta es tu temporada.

Capricornio: Se presentan mejoras en lo laboral y profesional, así como en tu economía. El llamado “dinero milagroso” llega a quienes visualizan y actúan con claridad, junto con aumentos o ingresos extra.

Acuario: Lo que sientes, piensas y haces se refleja en tu realidad. Este es un momento excelente para hacer balance en lo personal, laboral y económico, con transformaciones que impactan positivamente tu vida.

Piscis: La fortuna está de tu lado. Es tiempo de actuar, confiar en la abundancia y alejarte de energías negativas. Define tus metas con claridad y avanza con determinación hacia ellas.

MF