A lo largo de los años, Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas en el ámbito de la astrología. Sus visiones han servido como guía para miles de personas que buscan orientación en temas como el amor, la estabilidad económica, el trabajo, la salud, la abundancia y la suerte.

En esta ocasión, compartimos lo que la astróloga cubana señala para cada uno de los signos zodiacales durante este miércoles 26 de noviembre de 2025, una jornada que viene marcada por movimientos planetarios importantes que influyen directamente en el destino de cada signo.

Aries

Aunque el inicio del día podría presentarse complicado, una solución inesperada llegará para resolver un problema laboral que generaba gran preocupación. A través de personas o situaciones imprevistas, se logrará un resultado exitoso.

Tauro

Este día se presenta lleno de alegrías inesperadas, especialmente en el terreno sentimental y en las relaciones personales. Aunque algunos resultados se verán más adelante, hoy se siembran las bases de momentos felices.

Géminis

La energía de Venus favorece un día armonioso tanto en el amor como en los asuntos profesionales y financieros. Resulta un momento adecuado para iniciar proyectos personales o tomar decisiones importantes en el ámbito laboral.

Cáncer

Para este signo, este día representa uno de los más positivos de la semana. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes tanto en el plano financiero como en el sentimental. Las acciones que se emprendan ahora pueden convertirse en la base de una vida más estable.

Leo

Este signo se posiciona como el más favorecido de la jornada, gracias a la influencia positiva del Sol, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Estas energías se combinan para traer cambios favorables que pueden traducirse en una vida más plena, marcando el inicio de una etapa de mayor bienestar.

Virgo

La configuración astral beneficia notablemente a este signo, atrayendo situaciones agradables en el trabajo, en las finanzas y en la vida personal. Aunque normalmente la suerte no suele estar de su lado, hoy se manifiesta de forma evidente.

Libra

Los astros envían protección especial a este signo. Será posible superar una situación compleja en el ámbito laboral y salir fortalecido. La suerte aparece de formas inesperadas, ya sea mediante ayudas externas o oportunidades que no se tenían previstas.

Escorpio

Durante esta jornada y a lo largo del resto de la semana, este signo se ve protegido por una notable alineación de planetas benéficos. Es un buen periodo para enfrentar retos, tomar riesgos calculados y desafiar aquello que parecía imposible.

Sagitario

La posición de Venus potencia las capacidades personales y favorece los asuntos relacionados con el dinero, herencias, deudas o trámites legales. Es una jornada que marca un giro positivo en temas patrimoniales.

Capricornio

El tránsito de Venus, en una posición sumamente favorable, impulsa la buena fortuna en todo lo relacionado con el dinero. Se favorecen los negocios, inversiones y movimientos financieros. Además, podría llegar una cantidad de dinero que no estaba contemplada.

Acuario

Las amistades toman un papel central durante este día. Puede llegar una sorpresa agradable por parte de alguien cercano o darse el nacimiento de una nueva relación que traerá felicidad y momentos gratificantes.

Piscis

La influencia de diversos planetas genera una sensación de liberación frente a cargas laborales y familiares. Se activan situaciones que permitirán romper limitaciones y abrir paso a nuevas oportunidades de crecimiento personal.

Con información de Mhoni Vidente

