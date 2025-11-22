Mhoni Vidente: Signos que tendrán momentos mágicos en la Era de Sagitario

Según Mhoni Vidente, estas son las predicciones para el signo de Sagitario, que abarca del 21 de noviembre al 20 de diciembre.

Esta etapa se presenta como un periodo de cambio y oportunidades, donde la energía de Sagitario se mostrará fuerte, dinámica, apasionada y determinante.

Durante esta fase, el signo de Sagitario no solo enfrentará retos, sino que también contará con apoyos significativos de otros signos del zodíaco que lo acompañarán en su progreso.

A continuación, se detallan las predicciones para Sagitario y la influencia de los signos que lo rodearán en esta etapa de desarrollo y transformación.

Sagitario

Comienza la etapa de Sagitario, signo que va del 21 de noviembre al 20 de diciembre. Es un signo cambiante, fuerte, dinámico, viajero, apasionado, determinante y con mentalidad de progreso. En esta etapa, Sagitario se guía por la carta del Emperador y las de Oros.

Es inteligente, consciente de sus acciones y siempre enfocado en crecer. Vive en el presente, idealiza su futuro y busca el reconocimiento, aunque a veces sus decisiones se ven afectadas por el ego, la soberbia y la avaricia.

Sagitario es apasionado del amor, disfruta de la etapa del enamoramiento, pero tiende a aburrirse después de tres meses a un año, lo que explica divorcios y nuevos matrimonios. Necesita una pareja para sentirse completo y progresar emocionalmente.

En el ámbito laboral y económico, busca estabilidad, emprende proyectos y negocios, y le gusta vestir bien. Esta etapa le brinda oportunidades de mejorar su patrimonio, comprar un coche o una casa y avanzar en su desarrollo personal.

Acuario

El signo de Acuario acompañará a Sagitario en esta etapa, aportando optimismo y una energía positiva que favorecerá el progreso económico y la estabilidad en negocios. Su presencia ayudará a Sagitario a mantenerse motivado y a encontrar nuevas oportunidades para crecer.

Aries

Aries es un signo líder y decisivo que apoyará a Sagitario en la toma de decisiones importantes, tanto en el ámbito económico como en cuestiones de pareja. Su influencia aporta seguridad y determinación, facilitando que Sagitario avance con confianza en sus proyectos.

Géminis

Géminis acompañará a Sagitario aportando creatividad, comunicación y versatilidad. Será clave en ideas, estrategias de negocios y conexiones importantes. Gracias a su apoyo, Sagitario podrá expandirse y explorar nuevas oportunidades de forma más efectiva.

Leo

Leo brindará a Sagitario carisma, fuerza y presencia social. Su influencia ayudará a atraer la suerte y el reconocimiento, además de consolidar la estabilidad económica y emocional. La relación con Leo fortalecerá la confianza de Sagitario y lo impulsará a dar pasos importantes hacia su progreso.

Números y colores de la suerte para la Era de Sagitario

Sus números de la suerte son 06, 19 y 23, y sus colores el rojo y el negro.

Con información de Mhoni Vidente

MF