Miércoles, 12 de Noviembre 2025

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY miércoles 12 de noviembre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este miércoles

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este miércoles. ESPECIAL

Aries: Es momento de creer en ti, confiar y actuar. Cierra ciclos y permite que lo nuevo entre en tu vida. Se aproximan transformaciones y cambios importantes. Aléjate de personas que no comparten tu misma energía positiva y amorosa.

Tauro: Tu inteligencia, compromiso y dedicación hablan por sí solos. Gracias a eso, recibirás propuestas laborales y profesionales muy favorables. En este momento hay equilibrio en tu vida personal, familiar y económica.

Géminis: Con Júpiter en retroceso, es tiempo de reflexionar sobre lo que has dejado de hacer para encajar con los demás. Tienes carisma, poder y energía; no necesitas ajustarte a lo que otros esperan. Muestra tu fuerza y alegría para alcanzar acuerdos que beneficiarán tu futuro profesional cercano.

Cáncer: Evita los chismes, los ruidos y las energías negativas. No te enganches con nada. Júpiter en tu signo te invita a realizar cambios que te permitan abrirte a nuevas oportunidades personales y laborales.

Leo: Estás en una etapa llena de amor y satisfacción. La luna llena en tu signo te carga de energía, ideal para expresar lo que necesitas con tu encanto natural. Además, llega un dinero esperado y un cambio profesional que te dará paz y estabilidad.

Virgo: La pasión te impulsa con fuerza, y eso se traduce en entrega y compromiso, algo que haces de maravilla. Tu creatividad e imaginación te llevarán a las personas y lugares correctos. Hay quienes observan tu talento, y eso te traerá propuestas muy interesantes.

Libra: Estás lleno de ideas brillantes. Escríbelas y guárdalas para ti, porque pronto podrás ponerlas en marcha. Se avecinan mejoras económicas y una noticia familiar que te llenará de alegría.

Escorpión: Puedes sentir dudas respecto a decisiones laborales o profesionales, pero dale tiempo al tiempo. Lo que sembraste hace unos meses empezará a dar frutos, tal vez lentamente, pero con grandes resultados económicos y personales. Escucha tu intuición, que te guiará hacia el éxito y la abundancia.

Sagitario: Estás en un momento ganador. Deja de pensar tanto y actúa. Si algo no avanzaba, Mercurio retrógrado te impulsa a revisar y ajustar antes de decidir. Los sagitarianos que han tenido dificultades laborales o económicas recibirán buenas noticias: se aproximan mejoras y cambios positivos.

Capricornio: Todo está a tu favor. Ya analizaste bastante; ahora es momento de ejecutar tus planes. Aunque los planetas retrógrados no favorecen los comienzos nuevos, este proyecto ya estaba planeado, así que es hora de avanzar con decisión.

Acuario: Los astros te impulsan a cerrar etapas para iniciar otras. Cuentas con inteligencia, entrega y compromiso. No permitas que nadie te haga dudar de tus capacidades. La fortuna te acompaña y te respalda.

Piscis: Tu nobleza, compromiso y deseo de hacer las cosas bien abrirán puertas que parecían cerradas. Hoy recibirás una buena noticia relacionada con un proyecto que habías estado esperando: un “sí” firme y favorable.

