Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 4 de noviembre

Aries

Querido Aries, se avecinan cambios positivos en tu economía. Podrías notar un incremento en tus ingresos o nuevas oportunidades financieras que te impulsarán hacia adelante.

Tauro

Todo lo relacionado con la comunicación, las negociaciones, los viajes o la expresión personal está a tu favor. Esta Luna creciente en Aries te ayuda a resolver asuntos pendientes en temas amorosos, familiares o laborales. Si esperas noticias sobre dinero o trabajo, serán favorables.

Géminis

Nada ni nadie podrá frenar tu progreso. Estás en una etapa muy próspera y llena de éxitos. Los ciclos que comienzas ahora te conducirán hacia la abundancia que deseas para ti y tus seres queridos. Confía en tu capacidad para materializar tus ideas.

Cáncer

Tu inteligencia, compromiso y empatía se notan a kilómetros. Por eso podrías recibir una propuesta laboral importante. Tu entusiasmo y habilidad para hacer que las cosas sucedan te abrirán puertas en estos días. Se avecinan nuevas oportunidades y una mejora en tus ingresos.

Leo

No te preocupes si algunas oportunidades recientes no se concretaron; todo ocurre por una razón. Lo que no se dio fue para dejar espacio a algo mucho mejor. Con la Luna creciente en Aries y los movimientos de Mercurio y Marte, las puertas empezarán a abrirse tanto en lo personal como en lo profesional.

Virgo

Tu intuición está especialmente aguda. Escucha esa voz interior que te guía hacia las personas y decisiones correctas. Tus guías te acompañan y no se equivocan. En el ámbito profesional, llega una noticia o propuesta que te llenará de alegría.

Libra

Tienes la energía y el poder para avanzar con rapidez. No permitas que las críticas o comentarios negativos te detengan. Si hablan de ti, es porque estás haciendo las cosas bien. La suerte te acompaña en temas de dinero, así que aprovecha para organizar tus finanzas y planificar tus compras o negociaciones de fin de año.

Escorpión

Es momento de hablar con claridad, expresar tus deseos y avanzar. La fortuna y la abundancia te acompañan. Tu determinación, inteligencia y compromiso te permiten reclamar lo que mereces. Confía en ti y da ese paso que has estado posponiendo.

Sagitario

Ahora sí, Sagitario, todo se acomoda a tu favor. Con Mercurio y pronto Marte transitando por tu signo, podrás resolver malentendidos profesionales y alcanzar acuerdos beneficiosos. Se abren oportunidades que te permitirán brillar.

Capricornio

Se avecinan viajes, mudanzas o remodelaciones, e incluso la posibilidad de trabajar fuera de tu lugar habitual. Podrías contar con el apoyo familiar para emprender un nuevo proyecto conjunto donde todos aporten sus talentos y creatividad.

Acuario

Los viajes y los cambios siguen siendo protagonistas en tu vida. Puede que estés planeando inversiones o mejoras en tu hogar. Si algo se ha retrasado, ha sido para tu beneficio. Los planetas ahora están alineados a tu favor, y pronto todo fluirá con éxito.

Piscis

Nada podrá detenerte. Se aproxima una etapa de crecimiento en lo personal, profesional y económico. También se presentan cambios positivos en tu hogar y la posibilidad de reencontrarte con familiares que no veías hace tiempo. Momentos de alegría, armonía y unión te esperan.

MF