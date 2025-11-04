Martes, 04 de Noviembre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 4 de noviembre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este martes

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este martes. ESPECIAL

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este martes. ESPECIAL

Aries

Querido Aries, se avecinan cambios positivos en tu economía. Podrías notar un incremento en tus ingresos o nuevas oportunidades financieras que te impulsarán hacia adelante.

Tauro

Todo lo relacionado con la comunicación, las negociaciones, los viajes o la expresión personal está a tu favor. Esta Luna creciente en Aries te ayuda a resolver asuntos pendientes en temas amorosos, familiares o laborales. Si esperas noticias sobre dinero o trabajo, serán favorables.

Géminis

Nada ni nadie podrá frenar tu progreso. Estás en una etapa muy próspera y llena de éxitos. Los ciclos que comienzas ahora te conducirán hacia la abundancia que deseas para ti y tus seres queridos. Confía en tu capacidad para materializar tus ideas.

Cáncer

Tu inteligencia, compromiso y empatía se notan a kilómetros. Por eso podrías recibir una propuesta laboral importante. Tu entusiasmo y habilidad para hacer que las cosas sucedan te abrirán puertas en estos días. Se avecinan nuevas oportunidades y una mejora en tus ingresos.

Leo

No te preocupes si algunas oportunidades recientes no se concretaron; todo ocurre por una razón. Lo que no se dio fue para dejar espacio a algo mucho mejor. Con la Luna creciente en Aries y los movimientos de Mercurio y Marte, las puertas empezarán a abrirse tanto en lo personal como en lo profesional.

Virgo

Tu intuición está especialmente aguda. Escucha esa voz interior que te guía hacia las personas y decisiones correctas. Tus guías te acompañan y no se equivocan. En el ámbito profesional, llega una noticia o propuesta que te llenará de alegría.

Libra

Tienes la energía y el poder para avanzar con rapidez. No permitas que las críticas o comentarios negativos te detengan. Si hablan de ti, es porque estás haciendo las cosas bien. La suerte te acompaña en temas de dinero, así que aprovecha para organizar tus finanzas y planificar tus compras o negociaciones de fin de año.

Escorpión

Es momento de hablar con claridad, expresar tus deseos y avanzar. La fortuna y la abundancia te acompañan. Tu determinación, inteligencia y compromiso te permiten reclamar lo que mereces. Confía en ti y da ese paso que has estado posponiendo.

Sagitario

Ahora sí, Sagitario, todo se acomoda a tu favor. Con Mercurio y pronto Marte transitando por tu signo, podrás resolver malentendidos profesionales y alcanzar acuerdos beneficiosos. Se abren oportunidades que te permitirán brillar.

Capricornio

Se avecinan viajes, mudanzas o remodelaciones, e incluso la posibilidad de trabajar fuera de tu lugar habitual. Podrías contar con el apoyo familiar para emprender un nuevo proyecto conjunto donde todos aporten sus talentos y creatividad.

Acuario

Los viajes y los cambios siguen siendo protagonistas en tu vida. Puede que estés planeando inversiones o mejoras en tu hogar. Si algo se ha retrasado, ha sido para tu beneficio. Los planetas ahora están alineados a tu favor, y pronto todo fluirá con éxito.

Piscis

Nada podrá detenerte. Se aproxima una etapa de crecimiento en lo personal, profesional y económico. También se presentan cambios positivos en tu hogar y la posibilidad de reencontrarte con familiares que no veías hace tiempo. Momentos de alegría, armonía y unión te esperan.

MF

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones