Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 20 de enero

Aries

Este es un momento ideal para aprovechar las energías que te rodean. La fuerte presencia del elemento aire favorece todo lo relacionado con negociaciones, acuerdos, contratos, viajes, mudanzas o remodelaciones. También es una etapa clave para resolver temas de comunicación en el trabajo. Aquello que antes estaba estancado o no avanzaba comenzará a moverse con mucha más rapidez gracias al impulso de Mercurio en Acuario, que te ayudará a que todo fluya a tu favor.

Tauro

Entras en un periodo de prosperidad, abundancia y logros. El Sol y Venus en Acuario están marcando una etapa muy positiva, especialmente en lo económico. Es un buen momento para reconocer todo lo que has recorrido para llegar hasta donde estás y valorar tu propio esfuerzo. Recordar quién eres, reforzar tu amor propio y tu respeto personal será clave para seguir creciendo.

Géminis

Tienes todo a tu favor. Con tantos planetas en Acuario, un signo de aire como tú, ya estás sintiendo una energía especial que te impulsa a cerrar un acuerdo muy importante en lo profesional y económico. Este logro traerá tranquilidad y beneficios no solo para ti, sino también para las personas que amas.

Cáncer

Se marcan cambios relacionados con el hogar o los bienes materiales: mudanza, remodelación, compra o venta de casa o incluso cambios de vehículo. Además, es una excelente oportunidad para resolver diferencias de comunicación en tu entorno social y laboral. La energía en Acuario te da fuerza, claridad y la posibilidad de llegar a acuerdos que traerán paz interior y una sensación de liberación.

Leo

Tu economía comienza a abrirse con fuerza. Este no es un momento para dudar, sino para actuar. Conviene que guardes tus planes para ti y aproveches la energía disponible, que te permitirá abrir puertas que parecían cerradas. También se ve la formalización de una relación sentimental o el inicio de un vínculo importante.

Virgo

Te encuentras en una posición de liderazgo o de gran responsabilidad, desde donde puedes orientar, apoyar y aconsejar a los demás. Además, surge una oportunidad interesante para realizar una compra o venta que beneficiará tu economía y te dará mayor libertad para emprender nuevos proyectos en el ámbito profesional.

Libra

Con la llegada del Sol, Venus, Mercurio y la Luna a Acuario, entras en un periodo de gran impulso. Es tiempo de dejar de postergar y empezar a actuar: hablar, proponer, negociar y concretar. Puedes lograr uno o varios de esos sueños que has venido construyendo. La buena fortuna te acompaña y te impulsa a avanzar.

Escorpión

Te sientes pleno en lo emocional y con un entorno favorable. Todo lo relacionado con contratos, acuerdos o firmas se ve bien aspectado. A través de contactos sociales o laborales, un asunto que estaba detenido comenzará a avanzar. Tal vez no tan rápido como quisieras, pero finalmente empieza a moverse en la dirección correcta.

Sagitario

Es un periodo para ganar, avanzar y concretar metas. No es momento de darle tantas vueltas a las cosas. Con tanta energía en Acuario, tus sueños pueden empezar a materializarse en lo físico, mental y espiritual. Se marcan cambios muy positivos en tu manera de ver la vida y oportunidades para iniciar algo distinto o innovador.

Capricornio

Estás desarrollando ideas importantes para iniciar un negocio o un proyecto propio, ya sea por deseo de independencia o para resolver temas de comunicación en tu entorno profesional. Todo se dará de manera justa y adecuada. El cierre del ciclo del Sol en tu signo te brinda mayor libertad para avanzar con lo nuevo que tienes en mente.

Acuario

Todo lo que inicies en este momento tiene grandes probabilidades de éxito. Con el Sol, Venus, la Luna y próximamente Mercurio en tu signo, la energía está completamente a tu favor. No es tiempo de dudar, sino de actuar. Mantén tus planes en privado y permítete recibir la abundancia que el universo tiene preparada para ti.

Piscis

Júpiter, el planeta del crecimiento y la expansión, te impulsa a dar esos pasos que habías estado posponiendo. Ya no es momento de esperar, sino de avanzar. Apóyate en tus relaciones sociales y laborales para acelerar tus proyectos. Así como tú sueles ayudar a los demás, ahora es tiempo de permitir que la vida también te impulse a ti.

MF