Fátima Bosch sufre desvanecimiento durante desfile en Ecuador

Este fin de semana, durante la celebración de la Fiesta de la Fruta y de las Flores en Ambato, Ecuador, Fátima Bosch sufrió un problema de salud mientras se encontraba en uno de los carritos que circulaba las calles del municipio señalado

La actual Miss Universo se encontraba en el carrito saludando y sonriendo a los seguidores y seguidoras que se presentaron en las calles para presenciar el camino de la reina de belleza.

La tabasqueña acudió a dicho festival este fin de semana como invitada, sin embargo, su experiencia muestra un pequeño problema de salud. En un video que ha circulado en redes desde el día de ayer, se puede ver a Fátima Bosch sobre un carro alegórico y una larga sonrisa, siendo parte del evento. No obstante, de un momento a otro, el semblante de la Miss Universo cambia un poco y termina por tropezar en un amago de desmayo que fue controlado a tiempo.

La situación generó preocupación entre sus seguidores.

En las imágenes también se ve el momento en el que la reina de belleza se sujeta de una barandilla para intentar mantenerse en pie, sin embargo, cayó de rodillas, lo que generó reacciones de preocupación entre los asistentes. Tras lo cual, una mujer se acercó y comenzó a conversar con ella para determinar la gravedad del asunto. Integrantes de la comitiva se acercaron para auxiliarla y tras unos minutos Fátima logró reincorporarse, aunque ya no regresó al desfile. Según medios locales, el malestar estaría relacionado con la altitud de la ciudad.

Hasta el momento, Bosch no se ha pronunciado sobre este episodio y tampoco se han reportado complicaciones posteriores ni modificaciones en su agenda oficial. Así mismo, se desconoce el estado de salud de Fátima Bosch, aunque en el mismo video que circula en redes se puede notar que la mexicana recuperaba el aliento de a poco.

Con información de SUN y EFE

