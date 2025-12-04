Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY jueves 4 de diciembre

Júpiter, planeta del triunfo, éxito, abundancia y prosperidad, se encuentra en Cáncer. Esta posición te invita a analizar, observar y reorganizar tus planes para que continúen avanzando en lo laboral y profesional. Recibirás avisos que te darán tranquilidad y serenidad en tu vida económica.Todo lo que pase por tu mente puede hacerse realidad. Estás en un ciclo positivo impulsado por la luna creciente en tu signo, que aporta una energía muy especial en tu vida laboral y profesional. Ya analizaste lo necesario; ahora es momento de avanzar. En el hogar se marca paz y armonía.Mañana llega la superluna llena en tu signo. Aprovecha desde ya esta energía analizando y observando los pasos que deseas dar para que todo funcione a tu favor y al de quienes te rodean, tanto en lo familiar como en lo laboral.La luna es tu luminaria, y la superluna llena del 4 de diciembre te otorgará llaves mágicas para abrir puertas que estaban cerradas o bloqueadas. Todo comenzará a fluir en lo personal, familiar y laboral. Llegan buenas noticias por la tarde relacionadas con algún trámite o acuerdo pendiente.Antes de tomar decisiones sobre contratos o convenios, es necesario analizar y observar cada detalle. Buscas un cambio económico, y los aspectos actuales (Sol en Sagitario, Marte, Venus) favorecen la buena fortuna. Mantén discreción con tus planes para que sigan a tu favor.La justicia se hace presente. Todo lo que te corresponde por derecho de conciencia se acomoda a tu favor. La luna creciente en Tauro impulsa aquello que tienes entre manos, beneficiándote a ti y a tu familia en múltiples áreas.Surge una oportunidad interesante para hacer algo nuevo y distinto. Obsérvalo con atención: analiza, pregunta, investiga y luego toma tus decisiones. Lo que hoy te ofrecen favorece tu futuro inmediato, especialmente hacia finales de enero y principios de febrero, con mejoras económicas.La buena fortuna está completamente de tu lado en lo personal, familiar, económico y laboral. También se marcan viajes o la planificación de ellos para las próximas semanas. En casa surgirán deseos de cambios, remodelaciones o incluso mudanzas.Aprovecha cada oportunidad que se presente. La superluna en Géminis te aspecta de manera excelente, y junto al Sol, Marte y Venus, encuentras impulso, armonía y motivación para avanzar tanto en lo económico como en lo sentimental.Pon los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Reconoce todo lo que has avanzado y pide lo que te corresponde por derecho de conciencia. Tu capacidad, conocimiento e inteligencia respaldan los resultados que mereces y que ya están manifestándose.Antes de decidir algo laboral, analiza con calma y sin dejarte llevar por las emociones. Guarda tu corazón y observa tu vida en todas sus áreas para elegir el camino que realmente deseas, no el que otros han decidido recorrer.Hoy surge una propuesta familiar valiosa que te dará alegría. Habrá reuniones, acuerdos y buenas noticias. Si deseas iniciar un proyecto por tu cuenta, este es un momento favorable. También llegará una noticia familiar muy esperada que aportará paz, tranquilidad y gran felicidad.MF