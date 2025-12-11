Jueves, 11 de Diciembre 2025

Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY jueves 11 de noviembre

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este martes

Por: Moisés Figueroa

Mizada Mohamed nos comparte las predicciones para cada signo zodiacal de este martes. ESPECIAL

Aries

Querido Aries, las oportunidades están de tu lado. Todo se acomoda a tu favor. Evita comentar tus planes; guarda discreción y compártelos solo con quienes son de tu total confianza. A través de tus conexiones sociales surgirá una relación muy valiosa. En los próximos días esta buena racha continuará, así que asiste a fiestas, eventos o reuniones a las que te inviten, ya que de ahí surgirán contactos que impulsarán tu crecimiento profesional y laboral.

Tauro

Para ti, Tauro, se manifiestan la abundancia, la providencia y la prosperidad. Júpiter, planeta del éxito y el crecimiento, te acompaña para ayudarte a negociar cualquier nuevo proyecto que tengas en puerta o que hayas venido considerando desde hace semanas.

Géminis

Géminis, vienen cambios, avances, transformaciones y grandes oportunidades. Tienes todo para ganar. Con el Sol, Marte, Venus y pronto Mercurio en Sagitario, es el momento perfecto para aprovechar lo que estás viviendo. Es tiempo de equilibrar, atraer lo que mereces y abrirte al triunfo, la prosperidad y el éxito.

Cáncer

Para Cáncer, es un ciclo ideal para firmar contratos, establecer acuerdos o concretar cualquier tipo de negociación. Adelante con seguridad y entusiasmo. Con Neptuno directo, tendrás impulso para realizar cosas nuevas que beneficien tanto tu bienestar como el de tus seres queridos.

Leo

Leo, mantén la calma y no te desesperes. Lo que te corresponde por derecho llegará a ti; nadie podrá arrebatártelo. Usa tus relaciones sociales para acelerar trámites como compras, ventas, negociaciones o cualquier asunto nuevo que esté por entrar en tu vida.

Virgo

Virgo, Júpiter —junto con Marte, Venus y Mercurio— te favorece enormemente. Te dicen que avances con confianza en tus planes, deseos y metas. Todo se acomodará casi como por arte de magia, pero no por suerte, sino por el esfuerzo, estudio y dedicación que has sembrado.

Libra

Libra, tienes todas las condiciones a tu favor en lo físico, mental y espiritual. Se abre un periodo muy positivo para ti y tu familia, lleno de nuevos proyectos. Aquello que estaba detenido comenzará a avanzar rápidamente y con gran éxito.

Escorpión

Escorpión, la providencia te acompaña en todos los aspectos: físico, mental y espiritual. Hay energías que te brindan paz, serenidad y alegría. El Sol en Sagitario te impulsa a emprender nuevas experiencias con resultados favorables tanto para ti como para quienes te rodean.

Sagitario

Sagitario, Marte te recuerda que es momento de actuar y hacer que las cosas sucedan. Entre el 11 y el 15, con Venus, Marte, Mercurio y el Sol alineados, tendrás gran impulso. Neptuno directo te motiva a intentar cosas nuevas. No es tiempo de pensar demasiado, sino de actuar y recibir reconocimientos y recompensas.

Capricornio

Capricornio, tu intuición y sueños premonitorios te guiarán hacia la decisión correcta, especialmente en asuntos laborales o profesionales que beneficiarán a tu familia. Si hoy piensas realizar una compra, venta o negociación, o tocar puertas en lo profesional, tendrás un día excepcional

Acuario

Acuario, vienes con todas las de ganar en distintas áreas: personal, laboral, económica y familiar. Apoyarás a alguien que recuperará su bienestar gracias a ti, y el universo te recompensará abundantemente. Los planetas te brindan libertad, paz y armonía, lo que te permitirá abrir puertas que antes parecían cerradas.

Piscis

Piscis, este será un día especial: recibirás noticias de un familiar que alegrarán tu corazón. Además, uno de tus sueños comenzará a materializarse, relacionado con una negociación o acuerdo que planteaste desde octubre o noviembre del año pasado. Ahora tendrás libertad para avanzar en proyectos nuevos, algo que esperabas desde hace mucho.

