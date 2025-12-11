El Festival de Cine de Sundance anunció la Selección Oficial de su edición número 42, y entre los títulos que encabezan la sección World Cinema Dramatic Competition figura “La Cazadora”, ópera prima de Suzanne Andrews Correa, protagonizada por Adriana Paz. El debut de la cineasta mexicana-estadounidense llega al certamen como una de las apuestas más sólidas del cine latinoamericano del próximo año, y como un regreso esperado: Andrews Correa ya había hecho historia en el festival al obtener en 2019 el Premio del Jurado en Cortometrajes de Ficción de Estados Unidos por “Green”, una mirada cruda y empática al miedo que atraviesa a las comunidades migrantes en Nueva York.

Ahora, con su primer largometraje, la directora vuelve a Sundance con una historia inspirada en hechos reales y marcada por una urgencia palpable. “La Cazadora” se desarrolla en Ciudad Juárez, donde una mujer se enfrenta a un sistema indiferente ante la violencia contra las mujeres y responde a un llamado desesperado que la empuja a cruzar un umbral sin retorno. Andrews Correa retoma los elementos que caracterizan su cine: personajes que viven al filo, atmósferas densas y un pulso narrativo que prioriza la intimidad emocional sobre los juicios externos.

La película está encabezada por Adriana Paz, quien viene de ganar el Premio a Mejor Actriz en Cannes 2024, y se acompaña de un ensamble diverso y contundente: Jennifer Trejo, recordada por “Radical”; Teresa Sánchez, premiada en Sundance 2022; el cantante Eme MalaFe en su debut actoral; el juarense Guillermo Alonso; y una aparición especial de Leidi Gutiérrez. El casting, dirigido por Luis Rosales, reúne tanto talento consolidado como voces nuevas de la frontera norte.

Para Paz, el proyecto significó un viaje emocional profundo desde la primera lectura del guion: “‘La Cazadora’ es un proyecto que me atravesó profundamente. Interpretar a una mujer que decide enfrentarse a un sistema que insiste en silenciarla ha sido uno de los retos más intensos y transformadores de mi carrera”, afirmó la actriz, destacando además la relevancia de presentar este trabajo en un festival que ha impulsado historias valientes.

Andrews Correa, por su parte, ve este estreno como un cierre y un comienzo: una obra que tomó una década de investigación y sensibilidad: “Ha sido un privilegio poder contar esta historia. Hace 10 años me lancé por este camino para entender las injusticias y emociones que empujaron a una mujer hacia actos desesperados. No quise juzgar, sino sumergir al espectador en su perspectiva para provocar una empatía desafiante.”

La producción está a cargo de Zafiro Cinema, casa detrás de proyectos como “Te Llevo Conmigo” -ganadora del Audience Award y el NEXT Innovator Award en Sundance 2020- y “El Ladrón de Perros”. La película cuenta con la producción de Gabriela Maire y Edher Campos, en asociación con la estadounidense Mynette Louie (“Swallow”) y con la participación de productores ejecutivos como Fabiola Velázquez, Amaury Vergara Zataraín, Luis Rosales y la propia Adriana Paz. El proyecto se realizó con apoyo de EFICINE.

Cabe señalar que el rodaje se llevó a cabo en Ciudad Juárez y Tuxpan, Veracruz, con un equipo técnico de alta trayectoria: la cinefotógrafa María Saravia Herrera, el diseñador de producción Francisco Blanc, el editor Gilberto González, el diseñador sonoro Alex de Icaza y el músico Tomás Barreiro, quienes dieron forma al tono sobrio y visceral que impulsa la película.

El estreno mundial de “La Cazadora” tendrá lugar en enero, durante la que será la última edición de Sundance en Park City y Salt Lake City, antes de que el festival cierre un capítulo histórico en su sede tradicional. Entre nuevas voces internacionales y miradas que redefinen el cine independiente, la película mexicana llega con la fuerza de una historia que interpela, conmueve y no deja escapar al espectador.

