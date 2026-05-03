Aries

Este domingo llega con mucha energía: eventos, reuniones y también responsabilidades que atender. Podrían surgir salidas o viajes cortos, ya sea por temas familiares o laborales. Mantente atento, porque recibirás un mensaje importante relacionado con trámites que se resuelven a tu favor.

Tauro

La suerte está de tu lado y es momento de actuar sin dudar. Este domingo abre nuevas puertas hacia la abundancia y la prosperidad. Valora todo lo que has logrado y prepárate para recibir una noticia positiva que llenará de alegría tu entorno familiar.

Géminis

Hoy será clave mantenerte firme y no permitir que nada te saque de tu equilibrio. Este domingo trae buenas noticias en temas de acuerdos, trámites o ingresos. Además, es ideal para compartir con la familia y fortalecer la conexión con tus seres queridos.

Cáncer

Se perfilan movimientos importantes como firmas, viajes o cambios en el hogar. Este domingo también te invita a descansar y darte el cuidado que necesitas. A través de contactos cercanos podrías avanzar rápidamente en asuntos pendientes.

Leo

Los cambios están a tu favor, ya sea en lo laboral, personal o material. Este domingo evita actuar con prisa; la calma jugará a tu favor. La energía actual impulsa especialmente tu economía y crecimiento profesional.

Virgo

Todo lo que inicies desde hoy tendrá buenas perspectivas. Este domingo es perfecto para reconectar contigo, reconocer tu valor y darte el mismo cariño que ofreces a otros. Esto te dará impulso para lo nuevo que viene en tu vida.

Libra

Los temas de hogar, familia y acuerdos fluyen positivamente este domingo. Sin embargo, es importante que prestes atención a tu bienestar físico y descanso. Se avecinan buenas noticias en tu entorno familiar que te llenarán de alegría.

Escorpio

Con la Luna potenciando tu energía, este domingo estará cargado de magnetismo y oportunidades. Aprovecha para comunicarte y resolver pendientes, pero evita engancharte emocionalmente. Tu intuición será tu mejor guía.

Sagitario

Este domingo es ideal para lanzarte a lo nuevo. La energía te impulsa a actuar con confianza y dejar de pensar tanto. Las sorpresas y oportunidades estarán presentes, especialmente en aquello que te apasiona.

Capricornio

Buen momento para planear cambios en el hogar o viajes. Este domingo también te invita a reflexionar sobre tus metas y hacia dónde quieres avanzar. Es tiempo de alinear tus esfuerzos con lo que realmente deseas recibir.

Acuario

Organizarte será clave este domingo, ya que las responsabilidades aumentan. Tu mente estará activa y llena de ideas, pero necesitas priorizar y delegar. Aprovecha el día para reconectar con la naturaleza y recargar energías.

Piscis

Los temas de viajes, acuerdos y reconciliaciones fluyen positivamente este domingo. También podrías participar en reuniones familiares donde surjan planes importantes. Mantente atento, porque se avecinan decisiones que beneficiarán a todos.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA