La astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo correspondiente al domingo 22 de febrero, destacando un mensaje general para los doce signos del zodiaco: asumir desafíos con valentía y practicar la honestidad. De acuerdo con la vidente, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrían recibir noticias alentadoras provenientes de lugares inesperados, siempre que mantengan apertura y disposición.

Predicciones para cada signo zodiacal, hoy domingo 22 de febrero

Aries (21 de marzo - 19 de abril)

La serenidad será un elemento esencial durante el día. En el terreno amoroso, conviene evitar discusiones innecesarias; en ocasiones, ceder puede resultar conveniente. Aunque sea domingo, podrías conocer avances sobre un asunto laboral pendiente. Administra tu energía y procura no acumular estrés. Retomar una meta personal pausada será favorable. Realizar actividad física ligera contribuirá a liberar tensiones.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

El día favorece la unión familiar. Un intercambio sincero ayudará a resolver diferencias. En cuestiones económicas, es recomendable evitar gastos impulsivos. Tu estado físico puede mejorar mediante caminatas o actividades relajantes. Buscar estabilidad emocional será importante, por lo que ambientes tranquilos te beneficiarán. La música y las expresiones artísticas aportarán equilibrio.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

La creatividad estará en un momento destacado. Es oportuno dedicar tiempo a escribir, planear proyectos o desarrollar iniciativas artísticas. En el ámbito sentimental, podrías recibir un gesto inesperado. Escuchar con atención será clave para obtener información relevante. Un mensaje traerá novedades interesantes. Antes de tomar decisiones, organiza tus ideas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Los recuerdos pueden cobrar protagonismo, pero es conveniente no aferrarse al pasado. Es momento de concluir etapas y seguir adelante. En lo profesional, surgirán oportunidades si mantienes disciplina. Prioriza tu bienestar emocional. Un diálogo familiar aclarará inquietudes. Tu intuición se mostrará especialmente afinada.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Tu carisma será evidente. Es un día propicio para reuniones y encuentros sociales. En pareja, la comunicación fluirá con mayor facilidad. Procura no comprometerte más allá de tus posibilidades. Podrías recibir reconocimiento por acciones recientes. Refuerza tu seguridad personal.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Aunque la organización es tu fortaleza, hoy será necesario adaptarte a cambios imprevistos. En asuntos financieros, revisa prioridades. Actividades tranquilas favorecerán tu equilibrio. Evita exigirte en exceso por errores menores. La autocomprensión facilitará tu avance.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

La armonía dependerá de decisiones firmes. En el plano afectivo, define lo que deseas. En el ámbito laboral, podrían presentarse propuestas interesantes. Antes de asumir compromisos, escucha tu voz interior. Un plan improvisado puede mejorar tu jornada. Considerar diversas perspectivas ampliará tu panorama.

Escorpión (23 de octubre - 21 de noviembre)

Las emociones estarán intensificadas. Evita confrontaciones y enfoca tu energía en objetivos constructivos. Es un momento adecuado para replantear metas personales. Descansar será necesario. Información importante podría salir a la luz. La transparencia jugará a tu favor.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El deseo de aventura se hará presente. Organizar una actividad diferente, aunque sencilla, resultará estimulante. En el amor, la espontaneidad marcará la pauta. Cuida tus palabras para evitar confusiones. Una propuesta inesperada incrementará tu entusiasmo. Es un día propicio para ampliar horizontes.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

La perseverancia comenzará a reflejar resultados. La jornada es adecuada para planificar metas de largo plazo. En el terreno sentimental, demuestra mayor apertura. Un diálogo profundo fortalecerá relaciones. No asumas responsabilidades ajenas. Recuerda que el descanso también es parte del éxito.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Sentirás una fuerte necesidad de independencia. Busca tu propio espacio sin descuidar vínculos importantes. En lo laboral, ideas originales pueden generar oportunidades. La creatividad será tu aliada. Reunirte con amistades afines resultará enriquecedor. Un proyecto compartido podría consolidarse.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Con el Sol influyendo en tu signo, inicia una etapa de renovación. Presta atención a tus emociones y confía en tu intuición. En el amor, se percibe mayor claridad. Prioriza el descanso y evita el agotamiento. Es un momento apropiado para establecer objetivos y proyectar planes con firmeza.

Con información de Mhoni Vidente

BB