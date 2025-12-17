Esta semana, el presidente municipal de Teapa, Tabasco, Miguel Ángel Contreras Verdugo, anunció que se trabaja en la planeación de una estatua en honor a Fátima Bosch Fernández, Miss Universo 2025. El edil reveló que la reina de belleza vigente ha enviado sugerencias sobre cómo podría ser la escultura. El proyecto se encuentra en un estado de maquetado.

"Primero vamos a que ella esté conforme con dicha estatua y luego ya la mostraremos" expresó el mandatario que adelantó que en las próximas semanas podría haber novedades del proyecto, una vez que este sea autorizado por la tabasqueña.

La escultura buscaría hacer honor a la reina de belleza tras haber ganado la Flor de Oro en la Feria Tabasco 2018, en donde represento a dicho municipio de Tabasco, la victoria en Miss Universo México y, por último, la coronación en Tailandia como Miss Universo.

Con estas acciones, la Miss Universo ha reforzado su vínculo con Tabasco, en donde también fue recibida por el Gobernador Javier May Rodríguez, a inicios de esta semana en un encuentro en la Casa de la Laguna. A dicha reunión también asistió Katia Ornelas Gil, secretaria de Turismo y Desarrollo Económico.

Además, Fátima Bosch fue recibida en la capital del estado, Villahermosa, con un desfile multitudinario de hasta dos horas de duración que culminó en un festín en el Estadio Centenario donde juega el equipo de béisbol Olmecas de Tabasco.

Bosch se ha declarado feliz de volver a casa y estar con su familia, pues mantenerse cerca de su gente es lo que la ayuda a cumplir sus propósitos.

La estatua que prepara el Ayuntamiento de Teapa busca inmortalizar su legado y destacar su papel como embajadora de la belleza y la cultura mexicana.

Te puede interesar: Detuvieron a 19 personas en siete colonias de Guadalajara en la semana pasada

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB