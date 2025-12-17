Durante el fin de semana se lanzó en plataformas digitales el documental “Soy un hombre de fe y convicciones”, una producción centrada en la vida pública y el recorrido político del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Además de su llegada al entorno digital, el material tuvo su primera exhibición en televisión abierta a través de Canal Once.

La aparición de este largometraje se da pocas semanas después de la presentación del libro “Grandeza”, evento que marcó la primera reaparición pública del exmandatario tras concluir su periodo al frente de la presidencia de México.

¿Dónde puede verse el documental?

ESPECIAL/CANALCATORCE

“Soy un hombre de fe y convicciones” fue transmitido por primera vez en Canal Once el sábado 13 de diciembre a las 6:00 pm. El canal público tiene prevista dio una segunda emisión para el martes 16 de diciembre a las 11:00 pm.

De manera simultánea, el documental está disponible de forma gratuita en YouTube, a través del canal oficial de Canal Catorce, donde hasta ahora acumula más de 50 mil reproducciones.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Contenido y enfoque de la producción

El documental desarrolla su narrativa a partir de la fe como un elemento constante en el discurso de López Obrador. Para ello, recurre a entrevistas, material de archivo y distintos momentos de su trayectoria política. La obra presenta estos elementos sin realizar evaluaciones adicionales sobre los temas abordados.

El largometraje incluye entrevistas con diversas figuras del ámbito político y cultural relacionadas con el movimiento de la llamada Cuarta Transformación. Entre las personas que aparecen se encuentran la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde; el senador Gerardo Fernández Noroña; y la escritora Elena Poniatowska, además de otros personajes afines a ese proyecto político.

Estos testimonios se combinan con fragmentos de discursos del expresidente y con imágenes captadas durante su despedida pública en distintos estados del país al finalizar su mandato, las cuales funcionan como el eje visual que articula el relato.

La producción explora la fe como parte del discurso personal de López Obrador, la relación entre convicciones individuales y acción política, su cercanía con sectores populares y movimientos sociales, así como el surgimiento y consolidación del movimiento Morena. También se aborda el cierre de su administración y los actos públicos que marcaron su despedida al término de su mandato.

BB