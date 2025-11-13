La Granja VIP: Quiénes son los 4 nominados de la semana

El reality show La Granja VIP incrementa su intensidad semana tras semana. Entre alianzas rotas, pruebas de destreza, mecánicas inesperadas y, sobre todo, el respaldo del público, los participantes han brindado momentos memorables. Este pasado miércoles, la sorpresa llegó al revelarse que Sergio Mayer Mori y Manola Diéz pasaron a integrar la temida placa de nominados.

La placa completa de la quinta semana

Durante la Asamblea celebrada ayer miércoles, pudimos conocer los nombres de los dos nuevos participantes que se unieron a la lista de candidatos a la expulsión de esta quinta semana de La Granja VIP. Con su inclusión, se completó el cuarteto de figuras que enfrentan la posibilidad de dejar la competencia, a la espera de que uno de ellos consiga el beneficio de la salvación este jueves.

Los cuatro participantes en peligro son:

Eleazar Gómez

Lis Vega

Sergio Mayer Mori

Manola Diéz

Las tensiones y los giros inesperados definieron las designaciones. El primer concursante en quedar nominado fue Eleazar Gómez, resultado de la decisión tomada por Jawy Méndez en su “Legado”. La segunda participante en sumarse a la lista fue Lis Vega, luego de ser superada por Alfredo Adame en el “Duelo” llevado a cabo el martes.

Eleazár Gomez podría ser el siguiente eliminado de "La Granja VIP". ESPECIAL/LAGRANJAVIP

La lista se consolidó durante la asamblea ayer miércoles, donde los granjeros expresaron sus opiniones y postularon a aquellos que, a su juicio, no deberían continuar en el reality. La ruleta y la dinámica de La Tentación jugaron una mala pasada a Sergio Mayer Mori, quien fue seleccionado junto con Manola Diéz, confirmando así a los cuatro participantes con riesgo de abandonar La Granja VIP.

Un detalle relevante de la jornada fue que el conocido Huevo Dorado otorgó inmunidad a Fabiola Campomanes, protegiéndola incluso en el momento de La Traición.

¿Cómo apoyar a tu concursante preferido?

Como se ha explicado previamente, participar en la votación es sumamente ágil y sencillo. Los seguidores pueden emitir su voto a través de la plataforma web oficial o mediante la aplicación de AztecaEnVivo.

A continuación, se detalla el proceso para emitir su voto y rescatar a uno o varios granjeros nominados:

Acceso Web: Ingrese a lagranjavip.tv/vota.

Selección: En el portal oficial, ubique el apartado destinado a la votación por su concursante o concursantes.

Asignación de votos: Entregue sus diez votos a quien desee mantener en la competencia. Recuerde que la distribución es una decisión personal.

Votos adicionales: Si desea obtener diez votos extra, deberá completar una breve encuesta que aparecerá después de registrar sus votos cotidianos.

Para votar desde la app, es fundamental tenerla instalada en su dispositivo móvil, ya sea con sistema operativo Android o iOS. La descarga es completamente gratuita. Al abrir la aplicación, hallará inmediatamente la sección de votación y, al igual que en la versión web , podrá conseguir diez votos extra al llenar un formulario.

