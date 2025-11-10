Michael Jackson rompe récord histórico de Billboard

El “Rey del Pop” es un título que el legendario cantante sigue defendiendo a día de hoy, en seis décadas distintas ha logrado la hazaña de ingresar al top 10 de Billboard Hot 100.

De acuerdo con la plataforma, la canción “Trhiler” ascendió del puesto 32 al número 10 en la lista próxima a publicarse el 15 de noviembre de este año, consolidando un nuevo récord en la carrera del artista, quien murió hace más de 16 años.

En noviembre del 71, Michael debutó por primera vez en el top 10 con el tema “Got to be there” y desde entonces ha sido tradición encontrarlo en la lista, logró posicionarse durante las décadas de los 70, 80, 90, 2000, 2010 y ahora 2020. una hazaña que ningún otro músico ha conseguido.

Originalmente la canción “Thriller” figuraba en el puesto 4 del hot 100 en el 84, pero este mes el aumento del 57% en sus reproducciones provocó que el clásico subiera en la lista durante la semana de Halloween (del 31 de octubre al 6 de noviembre) dejándonos ver que el tema sigue siendo un Himno a día de hoy.

“Don't Matter to me” su famosa colaboración póstuma con Drake, logró ingresar al top 10 en el 2018, lo que nos demuestra la atemporalidad de la música y su permanencia a través de múltiples generaciones.

Este récord llega en medio del renovado interés por su figura, luego del lanzamiento del primer tráiler de "Michael", la película biográfica que retratará los inicios, ascenso y legado del artista. El adelanto, estrenado el 6 de noviembre, alcanzó más de 116.2 millones de visualizaciones a nivel global, convirtiéndose en el tráiler más visto en la historia de Lionsgate.

TG

