Aries

El amor te ronda, pero las oportunidades sentimentales no duran para siempre. Deja de analizar tanto y atrévete a dar el paso cuando alguien te despierte ilusión. Hoy podrías vivir encuentros prometedores, pero recuerda que el amor también premia a quien se atreve a actuar.

Tauro

Alguien cercano siente algo más por ti, aunque tal vez no lo hayas notado. Si no compartes sus sentimientos, sé honesto y no generes falsas expectativas. Cuida también tu corazón: no todo lo que parece afecto es amor genuino.

Géminis

Si tienes pareja, evita los impulsos de celos y controla los dramas innecesarios; podrías lastimar lo que tanto te ha costado construir. Si estás soltero, reflexiona sobre lo que has permitido en el pasado y lo que realmente mereces en el amor.

Cáncer

El amor podría llegar de manera inesperada, pero no te precipites. A veces el corazón tropieza por andar distraído o idealizar demasiado. Un sueño o una intuición podrían revelarte quién realmente vale la pena.

Leo

Alguien del pasado podría intentar volver, pero no revivas historias que ya te enseñaron lo que debías aprender. Elige con conciencia a quién permites entrar en tu vida afectiva; mereces vínculos que te sumen, no que te desgasten.

Virgo

Podrías sentir atracción por alguien que no muestra sus verdaderas intenciones. No te dejes seducir por apariencias ni por palabras bonitas. Espera a que las acciones demuestren lo que el corazón promete.

Libra

Una vieja historia sentimental podría reactivarse. Esa persona que antes te dio la espalda ahora querrá acercarse de nuevo. Si decides abrir esa puerta, hazlo desde la madurez emocional y no desde la nostalgia. Ama desde la plenitud, no desde la carencia.

Escorpión

Se aproxima un nuevo comienzo emocional. El amor te pedirá soltar lo que dolió y abrirte a lo que vibra diferente. Si alguien del pasado regresa, recuerda: tú también cambiaste, y puede que lo que antes te unía ya no tenga sentido.

Sagitario

El universo te empuja a limpiar tu corazón. Se irán las historias que ya cumplieron su ciclo para dejar espacio a un amor más libre y honesto. No temas a los finales; son la antesala de nuevos comienzos.

Capricornio

Tu estabilidad emocional empieza a fortalecerse. Si tienes pareja, construirás vínculos más sólidos y equilibrados. Si estás soltero, atraerás amores serios, pero evita controlar cada paso; el amor también necesita espontaneidad.

Acuario

Tu mente duda y tu corazón no sabe hacia dónde ir. Antes de buscar amor afuera, reconecta contigo mismo. Cuando te sientas en paz, atraerás relaciones que vibren en esa misma frecuencia.

Piscis

Eres de emociones profundas, pero no todos pueden comprender tu manera de amar. Cuida lo que compartes y con quién lo compartes. El amor verdadero llega cuando te permites sentir sin perder tu esencia.

Con información de Nana Calistar.

EE