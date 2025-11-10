Spotify Wrapped 2025: ¿Cuándo sale tu lista de lo más escuchado?

Como cada cierre de año, los usuarios de Spotify ya esperan con entusiasmo el lanzamiento de Wrapped, la esperada función que revela de manera interactiva y colorida las canciones, artistas y géneros que marcaron sus hábitos de escucha durante los últimos doce meses.

Aunque la plataforma aún no ha confirmado la fecha exacta de estreno, todo apunta a que Spotify Wrapped 2025 llegará entre el 29 de noviembre y el 12 de diciembre, siguiendo el patrón de lanzamientos de años anteriores.

Desde su debut en 2016, esta iniciativa se ha convertido en un fenómeno digital que no solo celebra la música, sino que también impulsa la conversación en redes sociales, con millones de usuarios compartiendo sus resultados y comparando gustos con amigos y artistas.

Acceder al resumen anual será sencillo: bastará con actualizar la aplicación de Spotify a su versión más reciente desde la Google Play Store o la App Store, iniciar sesión y esperar el banner que invitará a descubrir el tan esperado Wrapped 2025.

Este año, los fanáticos podrán revivir los temas que definieron su 2025 y descubrir qué tanto coincidieron con las tendencias musicales del mundo.

