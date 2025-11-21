Mhoni Vidente, una de las astrólogas más influyentes en México, señala que este viernes 21 de noviembre trae energías muy positivas para algunos signos en los ámbitos del amor y las finanzas. A continuación, repasamos cuáles son, y por qué se espera que tengan buena fortuna.

Escorpio

Este signo destaca como uno de los más afortunados hoy. Según Mhoni, tu carta del tarot es “El Sol”, lo cual indica una etapa de vitalidad, abundancia y reconocimiento interno.

Dinero: Recibes un extra económico por comisiones de venta, lo que fortalece tus finanzas.

Amor: Se sugiere que dejes atrás juegos sentimentales (“ya no juegos con dos amores”), pues la sinceridad y la claridad pueden llevarte a una relación más madura.

Virgo

Virgo también es beneficiado por las energías cósmicas de Mhoni Vidente para este fin de semana. Según sus predicciones:

Dinero: Se ve un golpe de suerte económico “extra por cuestiones de trabajo”; hay oportunidades para progresar y consolidar tu patrimonio.

Amor: Si tienes pareja, te sentirás muy bien; si estás soltero, hay posibilidades de una conexión con alguien de Aries o Escorpio.

Libra

Los mensajes de Mhoni para Libra también apuntan a un momento muy favorable para construir y ahorrar.

Dinero: Se aconseja abstenerse de gastar impulsivamente. Hay buenas vibras para formar un patrimonio poco a poco, y Mhoni insiste en “solo comprar lo que necesitas”.

Amor: Está presente una energía de introspección: la carta de la Sacerdotisa te invita a analizar con calma tus relaciones antes de tomar decisiones.

Tauro

Mhoni también señala que Tauro tiene energías de estabilidad y avance hoy.

Amor: Las emociones se expresan con serenidad y honestidad, lo que fortalece las relaciones cercanas.

Dinero: Proyectos con bases sólidas avanzan, y el apoyo de otros es clave para cimentar resultados duraderos.

Con información de Mhoni Vidente

BB