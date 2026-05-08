Mhoni Vidente: Signos con suerte en el amor y dinero hoy viernes 08 de mayo

Este viernes 08 de mayo de 2026, las energías cósmicas se alinean de forma excepcional. Según Mhoni Vidente, la rueda de la fortuna se detiene para tres signos en particular, otorgándoles un "doble golpe" de suerte que deben aprovechar antes de que termine el día.

Para estos signos, el viernes no es solo el fin de la semana laboral, sino el inicio de una etapa de estabilidad financiera:

Tauro

Tauro está en su mejor época. Mhoni predice que hoy recibirás un dinero que no esperabas, posiblemente una deuda del pasado o un bono por tu desempeño. La clave: Es el día ideal para firmar contratos o realizar esa inversión que tenías en mente. La abundancia te busca.

Virgo

Tu perfeccionismo finalmente rinde frutos. Se visualiza un ascenso o una propuesta de un negocio propio que será muy lucrativo. La clave: Usa algo de color dorado o amarillo para potenciar la entrada de capital. El número 11 será tu aliado en los juegos de azar.

En el terreno sentimental, los astros favorecen la reconciliación y el magnetismo personal para estos signos:

Aries

Aries, hoy tu energía sexual y afectiva está por las nubes. Si estás soltero, una persona del signo de Capricornio o Leo entrará a tu vida de forma inesperada. La clave: No tengas miedo de dar el primer paso; los astros garantizan que serás correspondido.

Cáncer

Para los nacidos bajo este signo, el viernes trae una paz profunda en la pareja. Es el momento perfecto para hablar de compromiso o planes a futuro (como mudanzas o viajes). La clave: El Arcángel Chamuel te rodea con su luz rosada. Si hubo pleitos recientes, hoy es el día de la reconciliación total.

Capricornio

Como el signo más bendecido de este 08 de mayo. La combinación de planetas te otorga éxito tanto en lo material como en lo espiritual. En el Dinero: Se concreta un proyecto de estudios o trabajo en el extranjero. En el Amor: Te sentirás más amado que nunca; una sorpresa romántica marcará tu noche.

Con información de Mhoni Vidente

BB