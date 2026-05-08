Mhoni Vidente: Horóscopo hoy viernes 08 de mayo

Este viernes 8 de mayo de 2026 se presenta como una jornada de alta intensidad astral, marcada por la influencia de Mhoni Vidente, quien predice un fin de semana lleno de renovación, movimientos económicos y preparativos para las celebraciones familiares.A continuación, te presento un resumen de lo que los astros deparan para cada signo en este cierre de semana.El viernes trae juntas laborales importantes y revisiones de proyectos. Es un momento ideal para ordenar tus finanzas y pagar deudas. En el amor, tu carisma estará al máximo, especialmente con personas de Capricornio y Leo.Decisiones clave en el trabajo marcarán tu día. Se vislumbran cambios de puesto o ajustes en proyectos. Mhoni recomienda controlar tu temperamento fuerte para evitar roces familiares y cuidar tu salud, especialmente la garganta.Un cambio de actitud positivo te abrirá puertas. Es tiempo de soltar lo que no te sirve y abrirte a un nuevo amor de los signos Libra o Acuario. Se recomienda planear un viaje cercano y dedicar tiempo a la meditación.Señales de avance en proyectos personales y estudios. Este viernes recibirás noticias alentadoras sobre el trabajo o ingresos adicionales. Es un buen momento para renovar tu energía e invocar la protección del Arcángel Chamuel.El 8 de mayo es un día clave para concretar acuerdos y tomar decisiones importantes. Se proyectan ingresos extra que te darán tranquilidad. Mantén la confianza en tus capacidades y evita caer en provocaciones.Cierres de acuerdos y nuevas oportunidades laborales están en el horizonte. Sin embargo, Mhoni advierte que debes cuidar tus niveles de estrés. En el amor, la conexión con Aries o Tauro será muy fuerte hoy.Avances significativos en el ámbito económico. Recibirás propuestas interesantes que podrían cambiar tu entorno profesional. Aprovecha la energía del día para fortalecer vínculos con personas de Sagitario o Aries.Día de decisiones cruciales en temas legales, de estudio o trabajo. Habrá un cambio positivo en tu economía. En el plano sentimental, deja atrás el pasado y enfócate en tu crecimiento personal.Ajustes en proyectos y decisiones financieras que requieren tu total atención. No cargues con problemas ajenos; protégete con la guía del Arcángel Uriel para mantener tu energía limpia y enfocada.Se indican avances en proyectos y posibles ingresos adicionales. Es un excelente momento para temas relacionados con estudios superiores. La compatibilidad amorosa brilla con Aries y Tauro.Cambios positivos en tu entorno personal y profesional. Mhoni sugiere escuchar más a tu intuición hoy. En el dinero, se activan proyectos que fortalecerán tu patrimonio a largo plazo.Ingresos inesperados y pagos pendientes que finalmente se concretan. Avanzas con paso firme en tus metas personales. Evita las citas a ciegas si buscas algo serio; la estabilidad llegará de forma natural.Con información de Mhoni VidenteBB