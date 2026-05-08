Mhoni Vidente: Horóscopo hoy viernes 08 de mayo

Este viernes 8 de mayo de 2026 se presenta como una jornada de alta intensidad astral, marcada por la influencia de Mhoni Vidente, quien predice un fin de semana lleno de renovación, movimientos económicos y preparativos para las celebraciones familiares.

A continuación, te presento un resumen de lo que los astros deparan para cada signo en este cierre de semana.

Aries (21 de marzo – 20 de abril)

El viernes trae juntas laborales importantes y revisiones de proyectos. Es un momento ideal para ordenar tus finanzas y pagar deudas. En el amor, tu carisma estará al máximo, especialmente con personas de Capricornio y Leo.

Color: Rojo

Números de la suerte: 07 y 21

Tauro (21 de abril – 20 de mayo)

Decisiones clave en el trabajo marcarán tu día. Se vislumbran cambios de puesto o ajustes en proyectos. Mhoni recomienda controlar tu temperamento fuerte para evitar roces familiares y cuidar tu salud, especialmente la garganta.

Color: Azul

Números de la suerte: 04 y 12

Géminis (21 de mayo – 21 de junio)

Un cambio de actitud positivo te abrirá puertas. Es tiempo de soltar lo que no te sirve y abrirte a un nuevo amor de los signos Libra o Acuario. Se recomienda planear un viaje cercano y dedicar tiempo a la meditación.

Color: Amarillo

Números de la suerte: 02 y 11

Cáncer (22 de junio – 22 de julio)

Señales de avance en proyectos personales y estudios. Este viernes recibirás noticias alentadoras sobre el trabajo o ingresos adicionales. Es un buen momento para renovar tu energía e invocar la protección del Arcángel Chamuel.

Números de la suerte: 00, 14 y 31

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

El 8 de mayo es un día clave para concretar acuerdos y tomar decisiones importantes. Se proyectan ingresos extra que te darán tranquilidad. Mantén la confianza en tus capacidades y evita caer en provocaciones.

Números de la suerte: 04, 05 y 46

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Cierres de acuerdos y nuevas oportunidades laborales están en el horizonte. Sin embargo, Mhoni advierte que debes cuidar tus niveles de estrés. En el amor, la conexión con Aries o Tauro será muy fuerte hoy.

Números de la suerte: 11, 23 y 32

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Avances significativos en el ámbito económico. Recibirás propuestas interesantes que podrían cambiar tu entorno profesional. Aprovecha la energía del día para fortalecer vínculos con personas de Sagitario o Aries.

Números de la suerte: 03, 15 y 27

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Día de decisiones cruciales en temas legales, de estudio o trabajo. Habrá un cambio positivo en tu economía. En el plano sentimental, deja atrás el pasado y enfócate en tu crecimiento personal.

Números de la suerte: 20, 25 y 39

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Ajustes en proyectos y decisiones financieras que requieren tu total atención. No cargues con problemas ajenos; protégete con la guía del Arcángel Uriel para mantener tu energía limpia y enfocada.

Números de la suerte: 01, 14 y 16

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se indican avances en proyectos y posibles ingresos adicionales. Es un excelente momento para temas relacionados con estudios superiores. La compatibilidad amorosa brilla con Aries y Tauro.

Números de la suerte: 08, 06 y 19

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Cambios positivos en tu entorno personal y profesional. Mhoni sugiere escuchar más a tu intuición hoy. En el dinero, se activan proyectos que fortalecerán tu patrimonio a largo plazo.

Números de la suerte: 12, 17 y 24

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Ingresos inesperados y pagos pendientes que finalmente se concretan. Avanzas con paso firme en tus metas personales. Evita las citas a ciegas si buscas algo serio; la estabilidad llegará de forma natural.

Números de la suerte: 10, 28 y 99

Con información de Mhoni Vidente

BB