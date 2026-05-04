Mhoni Vidente: Horóscopo hoy lunes 04 de mayo

Este lunes 4 de mayo llega con una energía intensa que invita a tomar decisiones importantes, cerrar ciclos y abrirse a nuevas oportunidades. De acuerdo con Mhoni Vidente, los movimientos en el zodiaco marcarán cambios en lo emocional, lo laboral y lo económico para cada signo.

Aries

Este día te empuja a tomar decisiones que has estado posponiendo. En el trabajo, podrías recibir una oportunidad que exige rapidez, pero también claridad. En el amor, evita actuar por impulso; pensar antes de hablar será clave para evitar conflictos innecesarios.

Tauro

La estabilidad que tanto buscas comienza a manifestarse, especialmente en lo económico. Es un buen momento para ordenar tus finanzas o concretar acuerdos pendientes. En lo personal, alguien cercano podría necesitar tu apoyo, así que mantente disponible emocionalmente.

Géminis

Tu entorno se mueve y eso te obliga a adaptarte. Cambios en el trabajo o en relaciones cercanas pueden generarte incertidumbre, pero también crecimiento. La comunicación será tu mejor herramienta para evitar malentendidos y fortalecer vínculos.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel este lunes. Es un buen momento para reconectar contigo mismo y priorizar tu bienestar. En el amor, podrías sentirte más sensible de lo habitual, así que evita tomar decisiones importantes desde la emoción.

Leo

Se abren puertas en el ámbito laboral que pueden impulsarte hacia nuevas metas. Tu liderazgo será clave para destacar, pero evita caer en el exceso de confianza. En lo personal, alguien podría reconocer tu esfuerzo de forma inesperada.

Virgo

Tu mente no deja de analizarlo todo, pero hoy será importante confiar más en tu intuición. En el trabajo, evita sobrecargarte de responsabilidades. En el amor, deja de buscar perfección y enfócate en lo que realmente te hace sentir bien.

Libra

Es un día ideal para resolver conflictos o conversaciones pendientes. Tu habilidad para negociar estará en su punto más alto. En lo emocional, busca el equilibrio y no cargues con problemas que no te corresponden.

Escorpio

Los cambios llegan sin previo aviso, pero pueden jugar a tu favor si mantienes la calma. En el trabajo, podrías enfrentar retos que pondrán a prueba tu carácter. En el amor, evita los celos o actitudes controladoras.

Sagitario

Las oportunidades económicas se hacen presentes, pero será importante analizar bien antes de tomar decisiones. En lo personal, podrías sentir ganas de hacer algo diferente o salir de la rutina. Escucha esa necesidad de cambio.

Capricornio

Tu disciplina comienza a rendir frutos. Es un día positivo para avanzar en proyectos o consolidar metas. En el amor, podrías necesitar abrirte más emocionalmente y dejar de lado la rigidez.

Acuario

Situaciones inesperadas te sacarán de tu zona de confort. Aunque al inicio puedan parecer incómodas, traerán aprendizaje. En lo social, podrías reconectar con alguien del pasado o fortalecer una amistad importante.

Piscis

Tu sensibilidad estará más intensa de lo habitual. Es importante que cuides tus emociones y no te dejes llevar por impulsos, especialmente en el amor. En lo laboral, mantén la concentración para evitar errores.

Estos horóscopos, basados en la astrología, funcionan como una guía para reflexionar sobre tus decisiones. Más allá de las predicciones, este lunes es una oportunidad para actuar con mayor conciencia y claridad.

Con información de Mhoni Vidente

BB