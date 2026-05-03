Christian Nodal se cambia de nombre en redes sociales

El apodo de “El Forajido” dejó de ser únicamente el título de una gira o una etapa musical para convertirse en una nueva identidad pública en la carrera de Christian Nodal. El cantante generó sorpresa entre sus seguidores luego de modificar el nombre de sus perfiles en redes sociales, donde ahora aparece bajo este sobrenombre que lo ha acompañado en los últimos años.

Aunque el ajuste podría parecer superficial, ocurre en un contexto marcado por versiones sobre un supuesto conflicto legal con su familia relacionado con el control de su nombre artístico.

De acuerdo con registros del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, la marca “Christian Nodal” se encuentra registrada desde 2017 a nombre de Jaime González, padre del intérprete. Esta situación se remonta a los inicios de su carrera, cuando el artista aún era menor de edad.

La conversación en torno a este tema cobró fuerza semanas atrás tras el lanzamiento del videoclip de “Un vals”, el cual generó polémica por la aparición de una modelo con gran parecido a Cazzu, expareja del cantante. Sobre este punto, el propio Nodal aseguró no haber tenido participación en dicha decisión creativa.

"No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música y lo que ha pasado con el video es una muestra de eso", escribió.

En medio de este panorama, han surgido nuevos documentos que revelan que el cantante inició el proceso para registrar “El Forajido” como marca propia, lo que marcaría el arranque de una nueva etapa tanto en lo personal como en lo profesional.

El trámite fue presentado bajo la Clase 41, categoría que brinda protección legal a servicios relacionados con el entretenimiento, espectáculos y actividades culturales. En términos prácticos, esto permitiría al artista utilizar de manera exclusiva el nombre “El Forajido” en conciertos, producciones musicales, contenidos audiovisuales y diversos productos vinculados a la industria.

Hasta el momento, ni el cantante ni su familia han emitido declaraciones públicas sobre el presunto conflicto legal. Sin embargo, el reciente cambio en redes sociales y el nuevo registro ante el IMPI han intensificado las especulaciones sobre una posible separación familiar y profesional, que se suma a la serie de polémicas que han rodeado al intérprete en los últimos años.

MF