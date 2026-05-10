Concierto GRATIS este 10 de mayo para celebrar el Día de las Madres 2026

En distintas partes del país, el Día de las Madres se ha convertido en una de las celebraciones más importantes del año, no solo en el ámbito familiar, sino también a nivel comunitario . Cada 10 de mayo, varios municipios y ciudades organizan eventos públicos, conciertos y actividades culturales para reconocer a las madres.

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Este tipo de celebraciones ya forma parte de una tradición que cada año reúne a familias completas en plazas, explanadas y espacios abiertos.

En este contexto, el Estado de México se suma nuevamente a los festejos con un evento masivo que busca reunir a la ciudadanía en torno a la música y la convivencia familiar.

¿Quién se presentará en el concierto por el Día de las Madres en el Estado de México?

Para la edición 2026 de esta celebración, el municipio de Ecatepec anunció un concierto gratuito encabezado por la cantante Amanda Miguel, una artista de amplia trayectoria que formará parte del evento especial. La presentación forma parte de los festejos oficiales organizados en la región, donde se espera la asistencia de cientos de familias.

El espectáculo ha sido anunciado como uno de los eventos principales para conmemorar esta fecha, integrando música en vivo y un ambiente familiar que busca celebrar a las madres en su día.

¿Dónde y a qué hora será el concierto del 10 de mayo en Ecatepec?

El concierto gratuito se llevará a cabo en la Explanada Municipal de Ecatepec, uno de los puntos más representativos del municipio para eventos públicos de gran afluencia.

La cita está programada para el 10 de mayo de 2026 a las 17:00 horas. De acuerdo con la información difundida, el acceso no tendrá ningún costo, por lo que cualquier persona que desee puede ser parte de este alegre evento.

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Además del concierto, se prevé un ambiente familiar con actividades adicionales pensadas para las asistentes, en una jornada que busca reunir a la comunidad en un espacio de convivencia y celebración.

Este tipo de eventos gratuitos se ha vuelto cada vez más común en distintas ciudades del país durante el 10 de mayo, donde la música en vivo se convierte en uno de los principales atractivos para las familias que buscan festejar esta fecha tan significativa.

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