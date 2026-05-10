Mhoni Vidente: Números y colores mágicos para cada signo del 11 al 15 de mayo

La astróloga Mhoni Vidente reveló cuáles serán los números mágicos y de la suerte para cada signo zodiacal durante la semana del 11 al 15 de mayo.

De acuerdo con sus cartas del tarot, estos números estarán cargados de energía positiva y podrían atraer abundancia, estabilidad económica, amor y nuevas oportunidades.

Además, la vidente compartió los colores que potenciarán la buena fortuna de cada signo en estos días.

Aries

Los números de la suerte para Aries serán 09, 27 y 32. Sus colores mágicos serán rojo y negro. La semana traerá tres golpes de suerte relacionados con trabajo, dinero y crecimiento profesional.

Tauro

Tauro tendrá como números mágicos el 03, 04 y 13. Los colores de la abundancia serán rojo y azul fuerte. Mhoni Vidente adelantó que este signo recibirá regalos inesperados y mejoras económicas.

Géminis

Los números de la fortuna para Géminis serán 10, 12 y 15. Sus colores serán amarillo y rojo. El signo vivirá días de contratos, viajes y oportunidades laborales importantes.

Cáncer

Para Cáncer, los números de la suerte serán 01, 09 y 28. Los colores recomendados serán azul y blanco. La energía de la semana estará enfocada en nuevos comienzos y estabilidad emocional.

Leo

Leo tendrá cuatro golpes de suerte con los números 17, 19 y 41. Sus colores mágicos serán blanco y negro. Las cartas auguran abundancia y oportunidades laborales.

Virgo

Virgo contará con los números 22, 37 y 68 como sus cifras de la fortuna. Los colores que atraerán energía positiva serán azul y blanco. El signo tendrá dinero extra y crecimiento profesional.

Libra

Los números mágicos de Libra serán 16, 33 y 55. Sus colores de la suerte serán rojo y amarillo. La semana estará marcada por estabilidad económica y nuevas oportunidades.

Escorpión

Escorpión tendrá como números de la suerte el 18, 24 y 35. Sus colores serán rojo y verde. Las cartas indican riqueza, soluciones legales y crecimiento económico.

Sagitario

Sagitario contará con cinco golpes de suerte gracias a los números 21, 26 y 60. Sus colores serán amarillo y rojo. La abundancia y los viajes estarán muy presentes esta semana.

Capricornio

Los números mágicos de Capricornio serán 07, 20 y 25. Los colores de la fortuna serán azul y amarillo. Mhoni Vidente aseguró que será una semana ideal para ahorrar y generar riqueza.

Acuario

Acuario tendrá como números de la suerte el 08, 34 y 50. Sus colores serán azul y blanco. Las cartas auguran crecimiento laboral y estabilidad económica.

Piscis

Piscis contará con los números 06, 11 y 30 como sus cifras mágicas. Sus colores serán verde y amarillo. La semana traerá dinero extra, nuevos proyectos y mucha abundancia.

Con información de Mhoni Vidente

MF