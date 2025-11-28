Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 28 al 30 de noviembre

Este fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, Mhoni Vidente compartió los números de la suerte para cada signo del zodiaco. Muchas personas siguen estas recomendaciones para atraer buena energía, animarse a hacer cambios o simplemente comenzar el fin de semana con una actitud positiva.A continuación te dejamos los números que Mhoni señaló para cada signo, para que los uses como mejor te acomode: en juegos, decisiones importantes o incluso como motivación personal.01 – 12 – 39Fin de semana ideal para moverte, avanzar y no quedarte quieto.05 – 37 – 72Tendrás estabilidad y tranquilidad para poner en orden tus ideas.25 – 27 – 49La comunicación te favorecerá; exprésate con confianza.04 – 29 – 63La familia y las emociones estarán muy presentes.07 – 15 – 22Es un buen momento para brillar y que te reconozcan.10 – 14 – 65Se vienen noticias que pueden mejorar tu rutina o tu trabajo.11 – 33 – 77Habrá equilibrio y claridad para tomar decisiones.19 – 34 – 62Podrías recibir sorpresas o cambios positivos.08 – 16 – 20Tu energía estará alta; aprovéchala para avanzar.02 – 18 – 30Es buen momento para enfocarte en tu dinero o proyectos personales.13 – 24 – 42Tu creatividad estará fuerte; ideas nuevas pueden llegar.17 – 21 – 40Tu intuición estará más activa de lo normal; hazle caso.