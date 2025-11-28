Mhoni Vidente: Números de la suerte para el fin de semana del 28 al 30 de noviembre

Este fin de semana, del 28 al 30 de noviembre, Mhoni Vidente compartió los números de la suerte para cada signo del zodiaco.

Muchas personas siguen estas recomendaciones para atraer buena energía, animarse a hacer cambios o simplemente comenzar el fin de semana con una actitud positiva.

A continuación te dejamos los números que Mhoni señaló para cada signo, para que los uses como mejor te acomode: en juegos, decisiones importantes o incluso como motivación personal.

Números de la suerte por signo

Aries

01 – 12 – 39

Fin de semana ideal para moverte, avanzar y no quedarte quieto.

Tauro

05 – 37 – 72

Tendrás estabilidad y tranquilidad para poner en orden tus ideas.

Géminis

25 – 27 – 49

La comunicación te favorecerá; exprésate con confianza.

Cáncer

04 – 29 – 63

La familia y las emociones estarán muy presentes.

Leo

07 – 15 – 22

Es un buen momento para brillar y que te reconozcan.

Virgo

10 – 14 – 65

Se vienen noticias que pueden mejorar tu rutina o tu trabajo.

Libra

11 – 33 – 77

Habrá equilibrio y claridad para tomar decisiones.

Escorpión

19 – 34 – 62

Podrías recibir sorpresas o cambios positivos.

Sagitario

08 – 16 – 20

Tu energía estará alta; aprovéchala para avanzar.

Capricornio

02 – 18 – 30

Es buen momento para enfocarte en tu dinero o proyectos personales.

Acuario

13 – 24 – 42

Tu creatividad estará fuerte; ideas nuevas pueden llegar.

Piscis

17 – 21 – 40

Tu intuición estará más activa de lo normal; hazle caso.