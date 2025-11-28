Maná y Alejandro Fernández fueron los artistas mexicanos seleccionados para representar el talento nacional durante el torneo internacional de fútbol más importante del mundo. El anuncio se realizó durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, presentó los planes para celebrar el Mundial 2026 y adelantó la realización de un concierto especial.

Para sorpresa de turistas, mexicanos y visitantes extranjeros, el espectáculo conjunto entre la banda de rock latino y el intérprete de música ranchera será completamente gratuito. Lemus detalló que el concierto de Maná se llevará a cabo el miércoles 17 de junio en la Glorieta de la Minerva, en Guadalajara, un día antes del partido de la Selección Mexicana. Según explicó, la intención es cerrar la jornada “al estilo Jalisco” y fomentar un ambiente festivo previo al encuentro.

“Para que la gente vaya una noche antes, presencie este concierto y después se quede al partido de la Selección, celebremos el triunfo de la Selección Mexicana”, señaló el gobernador al destacar el carácter abierto del evento.

Aunque los horarios oficiales todavía no se han dado a conocer, Lemus adelantó que se espera la llegada de entre 2.5 y 3 millones de personas al evento deportivo, cifra que incluye aficionados nacionales e internacionales que visitarán el estado durante la justa mundialista. Como parte de los preparativos, también anunció que habrá un Fan Festival disponible durante los 39 días que dure el Mundial, con actividades y espacios destinados a la convivencia y celebración futbolera.

La presencia conjunta de Maná y Alejandro Fernández ha despertado expectativas entre el público, especialmente por la posibilidad de que interpreten uno de sus temas más populares: “Mariposa Traicionera”, colaboración lanzada en 2021. Aunque aún no hay confirmación oficial del setlist, la canción se perfila como uno de los momentos más esperados del espectáculo gratuito.

Maná, originaria de Guadalajara, continúa consolidando su presencia internacional. Actualmente, la agrupación mantiene el récord de 44 conciertos consecutivos en Los Ángeles como parte de su gira Vivir sin aire, superando a artistas como Bruce Springsteen. Su participación en las celebraciones del Mundial refuerza su vínculo con la ciudad que los vio nacer y su papel como uno de los grupos mexicanos más influyentes a nivel global.

Con estos conciertos, Jalisco se prepara para recibir la energía del Mundial 2026 y mostrar al mundo su riqueza cultural, musical y deportiva. La expectativa crecerá en las próximas semanas, mientras se afinan los detalles de un evento que promete reunir a miles de aficionados en una de las celebraciones más importantes del país.

CT