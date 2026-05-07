Mhoni Vidente: Horóscopos para el fin de semana del 8 al 10 de mayo

La astróloga Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este fin de semana del 8 al 10 de mayo, una etapa marcada por movimientos importantes en el amor, nuevas oportunidades económicas y celebraciones familiares por el Día de las Madres.

Algunos signos recibirán dinero inesperado, mientras otros deberán cuidar su salud y controlar su carácter para evitar conflictos.

Aries

La energía de Aries estará completamente enfocada en el amor y las relaciones personales durante estos días. Su atractivo natural brillará más que nunca, convirtiéndolo en uno de los signos más conquistadores del fin de semana, especialmente con personas de Capricornio y Leo.

En cuestiones laborales, el viernes traerá reuniones importantes, revisiones de proyectos y algunos movimientos dentro del trabajo que podrían abrir nuevas oportunidades. También será momento de poner orden en las finanzas, pagar deudas pendientes y controlar gastos innecesarios.

Aunque habrá mucho movimiento social, la recomendación será no dejarse llevar por la ansiedad ni los excesos en la comida. Hacer ejercicio y tomar un poco de sol ayudará a recuperar estabilidad emocional y física. Además, deberá evitar cargar objetos pesados para no resentir dolores de espalda.

Mientras el sábado estará lleno de fiestas, cumpleaños y cambios de imagen, el domingo será perfecto para convivir con mamá y sorprenderla con un regalo elegante como un reloj o alguna joya. Sus números de la suerte serán el 07 y el 21, y el color rojo atraerá abundancia.

Tauro

Para Tauro, este fin de semana estará relacionado con decisiones importantes en el ámbito laboral. Cambios de puesto, reuniones y ajustes en proyectos marcarán el inicio de unos días que exigirán paciencia y mayor tolerancia con las personas cercanas.

La convivencia familiar podría generar algunas tensiones debido al carácter fuerte de este signo, por lo que será necesario evitar respuestas impulsivas. También deberá prestar atención a molestias en la garganta y reforzar sus cuidados de salud.

Entre invitaciones y actividades al aire libre, Tauro encontrará momentos ideales para relajarse y reconectarse con la naturaleza, algo fundamental para recuperar energía positiva. En el amor, Virgo y Capricornio serán signos muy compatibles y podrían traer relaciones apasionadas.

Antes de salir o conducir, será importante evitar distracciones y problemas relacionados con tránsito o multas. El domingo estará dedicado completamente a celebrar a mamá con regalos, ropa, zapatos o una comida familiar. Los números de la suerte serán el 04 y el 12, mientras que el azul será el color de la prosperidad.

Géminis

Un cambio de actitud será la clave para que Géminis comience a atraer mejores oportunidades durante este fin de semana. Poco a poco dejará atrás situaciones negativas y personas que ya no aportaban estabilidad emocional a su vida.

En el terreno sentimental, un nuevo interés amoroso aparecerá con fuerza y podría tratarse de alguien de Libra o Acuario. Además, este signo vivirá días de mucha actividad social y conversaciones importantes relacionadas con viajes o celebraciones de cumpleaños.

Las cuestiones económicas también ocuparán parte de su atención, especialmente por pagos pendientes de tarjetas o compromisos financieros. Sin embargo, la buena fortuna estará de su lado y podrá resolver todo sin mayores complicaciones.

Gracias a su capacidad para ayudar a los demás, Géminis seguirá destacando como una persona protectora y solidaria. Mhoni Vidente recomienda explorar áreas como derecho o enfermería, donde podría desarrollar aún más sus talentos. Sus números de la suerte serán el 02 y el 11, y el amarillo atraerá claridad y abundancia.

Cáncer

El ritmo laboral será intenso para Cáncer desde el viernes, ya que surgirán juntas de última hora, nuevos proyectos y compromisos que requerirán toda su atención. Aun así, el fin de semana también estará lleno de reuniones sociales donde destacará por su carisma y facilidad para convivir.

En medio de tantas actividades, será indispensable cuidar el sistema digestivo y evitar alimentos pesados para prevenir molestias estomacales o intestinales. También llegará un dinero inesperado relacionado con la venta de un automóvil o una propiedad.

Los planes de viaje comenzarán a tomar forma, pues este signo podría comprar boletos de avión o definir vacaciones para el verano. Además, caminar, pasar tiempo al aire libre y estar cerca de la naturaleza ayudará a renovar completamente su energía.

En temas sentimentales, la recomendación será alejarse de personas que no sepan valorar sus sentimientos. Para celebrar el Día de las Madres, el mejor detalle será consentir a mamá con un regalo elegante como una pulsera o un reloj. Los números de la suerte serán el 17 y el 30, mientras que el verde atraerá estabilidad y abundancia.

Leo

La buena suerte acompañará a Leo durante prácticamente todo el fin de semana, especialmente en cuestiones económicas y proyectos personales. Los números 09 y 28 estarán cargados de energía positiva, sobre todo si se utilizan el domingo.

Además de asuntos financieros, el viernes será un día importante para estudios, exámenes y cursos de actualización profesional. También deberá cuidar su alimentación y reducir el consumo de comida picante o grasosa para evitar problemas estomacales.

Con la autorización de un préstamo o apoyo económico, Leo tendrá la oportunidad de iniciar un negocio o fortalecer un proyecto que llevaba tiempo planeando. Este signo necesitará mantener estabilidad económica y buscar siempre nuevas fuentes de ingreso.

En el aspecto sentimental, una conversación pendiente con una expareja ayudará a cerrar heridas y resolver diferencias del pasado. El domingo traerá reuniones agradables, invitaciones a bodas y momentos positivos junto a personas muy compatibles. Para mamá, el regalo ideal será un perfume acompañado de una comida especial.

Virgo

Todo indica que Virgo comenzará estos días con una mentalidad mucho más positiva y enfocada en el bienestar personal. La prioridad será cuidar la salud mental, mantenerse activo físicamente y fortalecer su lado espiritual.

Dentro del entorno familiar surgirán propuestas interesantes relacionadas con negocios o proyectos que podrían generar ingresos adicionales los fines de semana. Como suele ser el soporte principal de su hogar, Virgo encontrará nuevas maneras de crecer económicamente.

Las reuniones, fiestas y convivencias no faltarán durante estos días, y precisamente en esos eventos podría conocer personas muy compatibles en el amor. También empezará a organizar vacaciones para junio junto a sus amistades más cercanas.

Otro asunto importante será una invitación familiar para convertirse en padrino de boda, algo que lo llenará de emoción y compromiso. Para celebrar a mamá, la recomendación será organizar una comida familiar y regalarle una cadena de oro o algún detalle significativo. Sus números de la suerte serán el 06 y el 20, mientras que el naranja y el verde atraerán prosperidad y equilibrio.

Libra

La carga de trabajo aumentará considerablemente para Libra durante este fin de semana, especialmente por auditorías, revisiones y pendientes laborales que requerirán toda su atención. La responsabilidad será una de sus principales virtudes, aunque deberá mantenerse alejado de rumores y conflictos dentro del trabajo, ya que las envidias podrían rodearlo más de lo habitual.

En medio de las obligaciones también llegará una buena noticia económica, pues recibirá un dinero extra que podría utilizar para organizar vacaciones durante junio. Viajar y descubrir lugares nuevos seguirá siendo una necesidad importante para este signo, que constantemente busca experiencias diferentes.

La sensibilidad y el deseo de ayudar a los demás estarán más presentes que nunca, por lo que será un excelente momento para acercarse a actividades benéficas o colaborar con alguna causa social. Sin embargo, deberá prestar atención a problemas de la piel ocasionados por el calor o la exposición al sol, usando más protector solar.

En cuestiones sentimentales, una expareja del signo de tierra buscará retomar el contacto y hablar sobre una posible reconciliación. Para celebrar a mamá este domingo, Libra deberá consentirla con compras, una comida familiar y tiempo de calidad junto a sus seres queridos. Sus números de la suerte serán el 09 y el 12, mientras que el verde será el color de la abundancia.

Escorpión

Los próximos días serán positivos para Escorpión en temas relacionados con la salud, ya que algunos estudios médicos arrojarán resultados favorables y eso le dará tranquilidad. Aun así, la recomendación principal será controlar el estrés, los nervios y el carácter fuerte que suele complicar algunas relaciones personales.

Aunque suele analizar demasiado las situaciones antes de tomar decisiones, este fin de semana será clave para madurar emocionalmente y resolver asuntos pendientes que lleva arrastrando desde hace tiempo. La actividad social aumentará gracias a invitaciones de amigos para asistir a espectáculos, reuniones y convivencias.

El amor también comenzará a moverse con fuerza para este signo. Durante mayo llegará una persona muy compatible que despertará emociones intensas y le devolverá la ilusión sentimental. Además, algunos familiares lo invitarán a pasar tiempo al aire libre y disfrutar de un día de campo.

La pasión seguirá siendo una parte importante en la personalidad de Escorpión, por lo que deberá evitar involucrarse en relaciones complicadas o mantener vínculos al mismo tiempo. Para el Día de las Madres, el detalle ideal será regalar bolsas o zapatos a mamá. Sus números mágicos serán el 00 y el 35, mientras que el azul atraerá energía positiva.

Sagitario

El fin de semana arrancará con bastante presión para Sagitario debido a exámenes, pendientes universitarios y una fuerte carga de trabajo. Organizar mejor el tiempo será fundamental para cumplir objetivos sin sentirse agotado o estresado.

Además de las responsabilidades, este signo buscará renovar completamente su imagen, comprándose ropa nueva y realizando cambios de look que aumentarán su confianza personal. También aprovechará el sábado para tomar un curso de natación o realizar alguna actividad física que le ayude a liberar tensiones.

En el plano emocional, Sagitario necesitará dejar atrás rencores y cerrar definitivamente situaciones del pasado que todavía afectan su estabilidad. El domingo será ideal para reflexionar sobre un posible cambio de casa o mudanza, decisión que podría representar un crecimiento importante en lo personal y espiritual.

La convivencia familiar será clave durante estos días, especialmente para celebrar a mamá con flores y su perfume favorito. Los números de la suerte serán el 19 y el 40, mientras que el azul fuerte será el color que atraerá éxito y tranquilidad.

Capricornio

La buena fortuna acompañará a Capricornio durante todo el fin de semana, especialmente en temas laborales y económicos. Una oportunidad importante de crecimiento profesional llegará gracias al apoyo de una persona influyente que confiará en sus capacidades para desarrollar un nuevo proyecto.

Aunque las noticias serán positivas, la recomendación será mantener discreción y no revelar demasiados detalles sobre sus planes a futuro, ya que podría estar rodeado de personas envidiosas. También deberá prestar atención a molestias relacionadas con la garganta o los riñones y acudir al médico en caso de sentirse mal.

En cuestiones amorosas, Capricornio tendrá que definir claramente lo que siente y evitar jugar con dos personas al mismo tiempo. La compatibilidad será especialmente fuerte con Aries y Virgo, signos que podrían aportar estabilidad emocional y pasión.

Los preparativos para un viaje familiar en junio comenzarán a tomar forma, mientras que las fiestas y convivencias llenarán de alegría estos días. Para celebrar el Día de las Madres, el mejor regalo será un perfume o una cadena de oro. Sus números de la suerte serán el 12 y el 30, y los colores rojo y amarillo potenciarán la abundancia.

Acuario

La suerte estará del lado de Acuario desde el viernes, principalmente en juegos de azar y temas relacionados con dinero. Los números 05 y 44 estarán cargados de energía positiva, mientras que el color blanco atraerá prosperidad y estabilidad económica.

Los asuntos laborales avanzarán favorablemente gracias al cierre de contratos y acuerdos importantes relacionados con nuevos proyectos. Sin embargo, este signo deberá administrar mejor sus ingresos y evitar acumular más deudas en tarjetas de crédito.

Gracias a su facilidad para hacer amistades, Acuario disfrutará de fiestas, reuniones y convivencias durante todo el fin de semana. Aun así, la vidente advierte que debe dejar de insistir en relaciones amorosas que ya no tienen futuro y enfocarse en personas que realmente aporten felicidad.

La creatividad será una de sus mayores fortalezas, por lo que será buen momento para estudiar diseño, arte o algún curso que impulse su desarrollo profesional. También comenzará a organizar un viaje para finales de mayo junto a su familia. El domingo estará dedicado a consentir a mamá con flores, cariño y tiempo en familia.

Piscis

Piscis iniciará el fin de semana con muy buena energía para crecer profesionalmente y comenzar proyectos personales o negocios que llevaba tiempo planeando. Los astros estarán completamente a su favor para alcanzar metas importantes y mejorar sus ingresos.

En el amor, una persona de Leo o Libra llegará para despertar nuevamente la ilusión sentimental y abrir una etapa mucho más estable y feliz. Al mismo tiempo, alguien del pasado buscará regresar, aunque la recomendación será cerrar ciclos y evitar retroceder emocionalmente.

Las molestias físicas podrían aparecer en forma de dolores de espalda o problemas en la piel, por lo que deberá protegerse del exceso de sol y cuidar mejor su salud. Para atraer abundancia, deberá usar más los colores azul y verde.

Entre las noticias más importantes para Piscis, destacan posibilidades de embarazo para quienes están casados o viven en pareja. Finalmente, el domingo será perfecto para celebrar a mamá con una comida especial y un regalo significativo que la haga sentir querida y valorada. Sus números de la suerte serán el 21 y el 33.

Con información de Mhoni Vidente

MF