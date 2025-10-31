Walter Mercado: Números mágicos del 31 de octubre al 2 de noviembre para cada signo del zodiaco

En la astrología, los “números mágicos” ocupan un lugar especial, se les atribuye la capacidad de atraer fortuna, abrir caminos y brindar claridad en momentos de incertidumbre y Walter Mercado sugiere que este fin de semana se debe prestar atención a estas cifras, pues representan vibraciones energéticas que podrían influir en los ámbitos del amor, la salud y el dinero.

Walter Mercado señala que cada signo zodiacal cuenta con números específicos que pueden favorecerlo en este periodo y que estos funcionan como símbolos de protección y prosperidad, y suelen recomendarse para tomar decisiones importantes, desde elegir una fecha significativa hasta realizar proyectos personales o profesionales.

Estos números mágicos serán tus aliados del 31 de octubre al 2 de noviembre, portadores de buena fortuna, inspiración y revelación. Úsalos en tus decisiones, meditaciones o rituales; ellos vibrarán en sintonía con tu destino.

Números mágicos de Walter Mercado para el fin de semana

ARIES:

7 – 19 – 33

TAURO:

6 – 14 – 28

GÉMINIS:

3 – 18 – 29

CÁNCER:

2 – 11 – 30

LEO:

9 – 16 – 37

VIRGO:

5 – 15 – 24

LIBRA:

4 – 13 – 22

ESCORPIO:

8 – 17 – 26

SAGITARIO:

1 – 12 – 25

CAPRICORNIO:

10 – 21 – 32

ACUARIO:

7 – 20 – 34

PISCIS:

9 – 18 – 27

