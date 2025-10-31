Adal Ramones ¿quedará "fuera" de La Granja VIP por su desempeño?

Adal Ramones, uno de los rostros más reconocidos de la televisión mexicana, se encuentra en el centro de la polémica tras recibir múltiples críticas por su desempeño como conductor de La Granja VIP, el reality estelar de TV Azteca. A pesar de que el programa ha mantenido buenos niveles de audiencia y una constante presencia en redes sociales, diversas fuentes aseguran que podrían venir cambios significativos en el equipo de conducción.

Cuestionamientos al estilo de conducción

Entre los señalamientos más frecuentes hacia Ramones se encuentran errores durante las transmisiones en vivo, confusiones al explicar las dinámicas y hasta revelar antes de tiempo quién sería el eliminado de la semana, lo que (según los televidentes) ha restado emoción al formato. Estos fallos han sido motivo de comentarios tanto del público como de analistas del entretenimiento, quienes contrastan su actual desempeño con la época dorada que vivió al frente de Otro Rollo, uno de los programas más emblemáticos de la televisión en los años noventa y dos mil.

Posible reestructuración del programa

De acuerdo con información difundida por el influencer y reportero de espectáculos Jael Quiroz, conocido como El Argüenderito, la empresa propietaria del formato habría sugerido a TV Azteca conservar a Adal únicamente como anfitrión de la gala dominical. Durante la semana, el puesto principal estaría a cargo de un nuevo conductor, y ya se analizan diferentes opciones.

“¿Adiós, Adal Ramones? TV Azteca dice ‘no’, La Granja y la franquicia dicen ‘sí’”, señaló El Argüenderito.

El comunicador aseguró que se llevaron a cabo al menos dos reuniones en las que los directivos de la franquicia expresaron su inconformidad con la conducción de Ramones, calificándolo como “tibio, miedoso, queda bien”. Según lo reportado, el equipo creativo busca a alguien que fomente mayor tensión, debate y momentos de confrontación entre los participantes.

Los nombres que suenan

Ante la posibilidad de un cambio, varios nombres comienzan a sonar con fuerza dentro de la televisora: Sergio Sepúlveda, Juan Barragán y Rafa Mercadante figuran entre los candidatos más mencionados para asumir la conducción entre semana. Aunque todavía no hay una resolución definitiva, fuentes cercanas aseguran que la dirección de TV Azteca está considerando seriamente la propuesta.

Ajustes también en la post-gala

Además de los rumores sobre la conducción principal, se especula que habrá movimientos en el equipo del programa posterior a la gala y en la sección de la presidenta. De acuerdo con el periodista Gabo Cuevas, la influencer Malleza podría ser sustituida por el conductor Carlos Quirarte, mientras que Alexia Garza se mantendría en su puesto.

“Álex Garza es súper rápida, precisa, pero el domingo no vi a Malleza, ayer tampoco. Yo creo que es porque mi Quirarte va a ocupar ese espacio”, comentó Cuevas.

BB